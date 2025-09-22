Τα μεγάλη λάθη κάποιος πρέπει να τα πληρώσει

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε με ειλικρίνεια στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων και ανέδειξε το οξύ πρόβλημα στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μιλάγαμε για δικαιολογίες και προφάσεις, αλλά πριν τα λεγόμενα του υπηρεσιακού τεχνικού του Παναθηναϊκού, είδαμε με τα μάτια μας τους ποδοσφαιριστές να μην αντέχουν να παίξουν σε γεμάτη ένταση για 90 λεπτά.

Ο Καλάμπρια τα παράτησε πριν τη μία ώρα παιχνιδιού, ο Τσέριν ίσως να ζήτησε αλλαγή, ο Κυριακόπουλος αντικαταστάθηκε και δεν μπορούσε άλλο, οι Τετέ και Τζούρισιτς στο τελευταίο τέταρτο δεν είχαν τρεξίματα, ο Σβιντέρσκι ήρθε από τον πάγκο και έμοιαζε να μην έχει δυνάμεις μετά από δέκα λεπτά. Ακόμα και ο Ντέσερς που έκανε προετοιμασία με τη Ρέιντζερς και όχι υπό τον Ρουί Βιτόρια, είχε θέμα με τα τρεξίματα του. Επισημαίνω τον Νιγηριανό επειδή σε αυτόν δεν μπορούμε να χρεώσουμε όσα έκανε ή δεν έκανε ο Βιτόρια…

Ασφαλώς, ο Κόντης δεν είναι θαυματοποιός. Απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι καλοδουλεμένος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έχει ομοιογένεια και αυτοματισμούς, παρά τις επιμέρους ενστάσεις στις αποφάσεις του, ο παλαίμαχος αμυντικός ανταποκρίθηκε με επάρκεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να του καταλογίσει κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, ειδικά με τα δεδομένα που διαμόρφωσαν οι αναγκαστικές αλλαγές.

Δυστυχώς, η συζήτηση για το ντέρμπι είναι το δέντρο και όχι το δάσος. Τα σοβαρά λάθη δεν αφορούν ένα παιχνίδι, αλλά τη συνολική διαχείριση στον Παναθηναϊκό. Το καλοακίρι ο ιδιοκτήτης επέμεινε στη συνεργασία έναν προπονητή που δεν εμπιστευόταν. Ανεξαρτήτως της αξίας του Ρουί Βιτόρια, ποτέ δεν πίστεψε σε αυτόν ο εργοδότης του. Για αυτό ο Αλαφούζος απέλυσε τον Πορτογάλο με μεγάλη ευκολία στην πρώτη στραβή…

Ο λανθασμένος τελικός με τη Ρέιντζερς

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε ως πρόωρους τελικούς τους δύο αγώνες με τη Ρέιντζερς για τον Β’ προκριματικό του Champions League. Τους απέδωσε τόση σημασία, ώστε προσάρμοσε όλο τον σχεδιασμό πάνω σε αυτά τα δύο ματς. Πριν από αυτά, με εντολή Αλαφούζου πάγωσαν τα πάντα. Κανένας δεν πωλούταν και καλύφθηκαν μόνο τα κενά της ενδεκάδας.

Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού δεν συζητούσαν τίποτα. Μετά και ενώ η ομάδα είχε συνεχόμενες υποχρεώσεις στα προκριματικά του Europa League, έφυγαν ο ένας μετά τον άλλο βασικοί παίκτες, χωρίς να υπάρχει προεργασία για την άμεση αναπλήρωση τους. Εν τέλει, όσοι αποκτήθηκαν ακόμα δεν έχουν προσφέρει με διάρκεια και το ρόστερ δεν γέμισε με λύσεις για μία απαιτητική και κοπιαστική σεζόν.

Αντί η διοίκηση του Παναθηναϊκού να λειτουργήσει με ποδοσφαιρική λογική και να θέσει τελεσίγραφο στον κορμό του δυναμικού, πως μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν αποχωρεί κανείς και οι όποιες ανακατατάξεις θα δρομολογηθούν το αργότερο στα μέσα Ιουλίου, προτίμησε την ανάποδη διαδρομή. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι ο κανόνας της διοίκησης Αλαφούζου να μην σέβεται το ποδόσφαιρο.

Επίσης, ο Μεντιλίμπαρ παρενέβη από τον πάγκο με Ταρέμι, Ποντένσε, Έσε και Τσικίνιο. Είχε αντίστοιχης ποιότητας αναπληρωματικούς ο Παναθηναϊκός; Όχι. Ποιος ευθύνεται; Ο Γιάννης Παπαδημητρίου και οι άμεσοι συνεργάτες του. Αυτοί συγκρότησαν το υλικό και χειρίστηκαν τα λεφτά του Αλαφούζου.

Μαθαίνω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δεχτεί εισηγήσεις και σκέφτεται διάφορα, αλλά μόνο εκείνος γνωρίζει τι θα πράξει. Αλλά το μείζον είναι να υπάρξει λογοδοσία. Τα κραυγαλέα λάθη του καλοκαιριού είναι πια ολοφάνερα και οι υπαίτιοι πρέπει να επωμιστούν τις εργασιακές συνέπειες.