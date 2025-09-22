Novartis Hellas: Σειρά podcast «Εμπειρίες On Air» δίνει φωνή στους ασθενείς με καρκίνο

Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία είναι το θέμα στο τρίτο επεισόδιο της νέας σειράς podcasts «Εμπειρίες On Air», που στόχο έχει να αναδείξει τις πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που ζουν ή έχουν ζήσει με καρκίνο.

Η σειρά «Εμπειρίες On Air» που παρουσιάζει η Novartis Hellas στο κανάλι της στο Spotify, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο, την ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους, αλλά και στην ενδυνάμωση της κοινότητας των ασθενών με σκοπό την ενίσχυση της φωνής τους στον δημόσιο διάλογο

Στο νέο επεισόδιο της σειράς, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ) στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης συνομιλεί με την Αθανασία, η οποία μοιράζεται τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο.

Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο αναδεικνύονται οι δυσκολίες, τα συναισθήματα και οι προκλήσεις που συνόδευσαν το ταξίδι της με την ασθένεια, ενώ παράλληλα στέλνει το δικό της μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών Ζωή Γραμματόγλου, δήλωσε: «Ο Σύλλογός μας στέκεται δίπλα στους ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία. Μέσα από τις “Εμπειρίες On Air”, θέλουμε να τους τονίσουμε ότι δεν είναι μόνοι σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Σε συνεργασία με τη Novartis Hellas, τους στηρίζουμε έμπρακτα και γινόμαστε συνοδοιπόροι στο ταξίδι τους».

Η Chief Scientific Officer Innovative Medicines της Novartis Hellas Λευκοθέα Σταθέλου, αναφερόμενη στην σειρά των podcastεπεσήμανε: «Πιστοί στην ασθενοκεντρική μας προσέγγιση, σκοπός μας στη Novartis Hellas είναι να υλοποιούμε δράσεις που ενδυναμώνουν, ενημερώνουν και στηρίζουν τους ασθενείς, εκπληρώνοντας την αποστολή μας: να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Οι “Εμπειρίες On Air” αποτελούν μια ακόμη πρωτοβουλία μέσα από την οποία δίνουμε ουσιαστικό βήμα στους ασθενείς να ακουστούν, να εκφραστούν και να εμπνεύσουν».

Η σειρά «Εμπειρίες On Air»

Το νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στα δύο πρώτα της σειράς podcasts, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Στα προηγούμενα επεισόδια, η Παναγιώτα Βλαντή συνομιλεί με γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, αποκαλύπτουν προσωπικές ιστορίες, μοιράζονται τα βιώματα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, αλλά και τη δύναμη και την ανθεκτικότητα που ανέπτυξαν για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έφερε η ασθένεια στη ζωή τους.

Τα επεισόδια της σειράς, είναι διαθέσιμα στο νέο κανάλι της Novartis Hellas στο Spotify, μέσα από το οποίο, η εταιρεία φιλοδοξεί να αναδεικνύει ιστορίες και εμπειρίες με επίκεντρο την υγεία και την ενδυνάμωση των ασθενών.

Συνδυάζοντας καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες και ουσιαστικές συζητήσεις, η νέα σειρά podcasts «Εμπειρίες On Air», Γιατί στον καρκίνο, η σιωπή δεν είναι χρυσός!