Οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται: Οι μάχες στο Σούμι ανατρέπουν το ρωσικό αφήγημα;
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:39

Οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται: Οι μάχες στο Σούμι ανατρέπουν το ρωσικό αφήγημα;

Το ουκρανικό βήμα μπροστά στο Σούμι στηρίχθηκε σε γνώριμες τακτικές, αδυσώπητα πλήγματα με ντρόουν και επιθέσεις μικρών ομάδων πεζικού.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπάνια ανατροπή στο ουκρανικό μέτωπο φαίνεται να αποτελεί η επιτυχής ουκρανική αντεπίθεση στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία. Ύστερα από έναν μήνα μαχών, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν το χωριό Κιντρατίβκα, με τους New York Times να εκτιμούν ότι πλέον το Κίεβο μπορεί να αμφισβητήσει το αφήγημα της Μόσχας ότι οι ρωσικές προελάσεις είναι ασταμάτητες. Αρκεί όμως;

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική παρουσία στο Κουρσκ κατέρρευσε την άνοιξη, έπειτα από μήνες ρωσικών επιθέσεων με τη στήριξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων.

Στη συνέχεια, οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν τα ουκρανικά στρατεύματα πίσω στο Σούμι και στη συνέχεια εισέβαλαν στην περιοχή, καταλαμβάνοντας το ένα χωριό μετά το άλλο.

Από τον Μάιο, οι Ρώσοι καταλαμβάνουν 440–560 τετρ. χλμ. τον μήνα, σύμφωνα με το DeepState ενώ στα μέσα Ιουνίου απείχαν μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας, επίσης Σούμι, με περίπου 250.000 κατοίκους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, τώρα η ανάκτηση μικρών τμημάτων του Σούμι βοηθά την Ουκρανία να αντιμετωπίσει το αφήγημα της Μόσχας ότι οι ρωσικές προελάσεις είναι ασταμάτητες και ότι το Κίεβο θα έπρεπε τώρα να δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει παραχώρηση εδαφών.

«Η επιχείρηση της Ρωσίας στο Σούμι απέτυχε», είπε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Υπέστησαν σημαντικές απώλειες, κυρίως σε προσωπικό», πρόσθεσε για τις ρωσικές δυνάμεις, λέγοντας ότι όσοι απέμειναν αναδιατάσσονται αλλού.

Το Κιντρατίβκα είναι ένα από τα δύο που η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει στην περιοχή αυτό το καλοκαίρι, και οι δυνάμεις της πιέζουν πλέον κοντά σε άλλα ρωσοκρατούμενα χωριά—μικρά κέρδη, αλλά κρίσιμα για το Κίεβο.

Γιατί έχει σημασία

Τα κέρδη αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή μπορούν να αποδυναμώσουν τη διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αντάλλασσε εδάφη που κατέλαβε στο Σούμι με εδάφη που επιδιώκει στο Ντονέτσκ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει στηρίξει την ιδέα ενός τέτοιου «ανταλλάγματος γης», αν και η ρωσική πρόταση είναι βαριά άνιση.

Ο Μακσίμ Σκρυπτσένκο, επικεφαλής του Transatlantic Dialogue Center, ενός think tank στο Κίεβο που εργάζεται πάνω σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ότι με την ανάκτηση τμημάτων του Σούμι η Ουκρανία στοχεύει να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας. «Γιατί να ανταλλάξουμε εδάφη, αν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω;» είπε.

Το ερώτημα παραμένει αν η Ουκρανία έχει τη στρατιωτική ικανότητα να πετύχει αυτόν τον στόχο και να προλάβει οποιαδήποτε σχέδια ανταλλαγής εδαφών.

Η Μόσχα εξακολουθεί να διαθέτει υπεροχή πυρός. «Τα τελευταία δύο χρόνια είχαν πάντα υπεροχή σε αριθμούς», είπε για τις ρωσικές δυνάμεις ο Υπολοχαγός Ανβάρ, διοικητής τάγματος στο 225ο, σε πρόσφατη συνέντευξη από την περιοχή.

Με πολλούς τρόπους, η παρουσία του στο Σούμι ενσαρκώνει την αδυναμία της Ουκρανίας να επιβάλει τους όρους μιας πιθανής ανταλλαγής εδαφών. Πριν από έναν χρόνο, ο Υπολοχαγός Ανβάρ ηγείτο μιας από τις πρώτες μονάδες που εισέβαλαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με το Σούμι. Ο Ζελένσκι περιέγραψε αργότερα την αιφνιδιαστική επίθεση ως προσπάθεια κατάληψης ρωσικού εδάφους που θα μπορούσε να ανταλλαγεί με ουκρανικά.

Αντεπίθεση και αλλαγή τακτικής

Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, οι μεγάλες μηχανοκίνητες έφοδοι των πρώτων μηνών του πολέμου έχουν εκλείψει. Η διαρκής επιτήρηση και τα πλήγματα από ντρόουν τις έχουν καταστήσει αδύνατες.

Έτσι, το ουκρανικό βήμα μπροστά στο Σούμι στηρίχθηκε σε γνώριμες τακτικές, αδυσώπητα πλήγματα με ντρόουν και επιθέσεις μικρών ομάδων πεζικού. Η εκτέλεσή τους όμως από ορισμένες επίλεκτες μονάδες του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων αερομεταφερόμενων δυνάμεων, εξηγεί την πρόοδο.

Το σύνταγμα του Υπολοχαγού Ανβάρ αναπτύχθηκε επειγόντως στην περιοχή για να ανακόψει την προέλαση. Όπως είπε, η μονάδα του εφάρμοσε τις ίδιες τακτικές που χρησιμοποίησε η Μόσχα για να διώξει τους Ουκρανούς από το Κουρσκ: πρώτα αδιάκοπα πλήγματα με ντρόουν σε δρόμους και οχήματα για να κοπούν οι γραμμές ανεφοδιασμού των Ρώσων και έπειτα, όταν ο αντίπαλος εξαντλούνταν και δεν είχε τροφή ή νερό, επιτίθετο το πεζικό.

Ο Αντισυνταγματάρχης Ίγκορ, διοικητής τάγματος στην 80ή Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Εφόδου, είπε ότι πλέον οι στρατιώτες επιτίθενται «κατά ζεύγη». Κινούνται «προσεκτικά και αθόρυβα» μερικές δεκάδες μέτρα, σκάβουν ένα μικρό όρυγμα, βάλλουν κατά του εχθρού και ξανακινούνται. Ελλείψει ασφαλών δρόμων, τρόφιμα και νερό φτάνουν με ρίψεις από ντρόουν.

Βλέπουν τα πάντα

Οι στρατιώτες λένε ότι η επιβίωση σε ένα πεδίο όπου κάθε κίνηση εντοπίζεται από ντρόουν εξαρτάται από τα ορύγματα και το χαμηλό προφίλ. «Ο εχθρός βλέπει τα πάντα, κάθε κίνησή μας, και αντιδρά ακαριαία με πλήγματα», είπε ο Αντισυνταγματάρχης Ίγκορ και γι’ αυτό ο Λογίας Πάλμα τονίζει πως «Όσο πιο βαθιά σκάβεις, τόσο πιο ασφαλής είσαι».

Όμως οι χειριστές ντρόουν μαθαίνουν να χτυπούν ακόμη και τα μικρότερα ορύγματα. Ένα πρόσφατο απόγευμα στο Σούμι, ένας χειριστής της 95ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Εφόδου κρατούσε το χειριστήριο και κοιτούσε μέσα από τα γυαλιά με τη ζωντανή εικόνα. Εκπαιδευόταν να περνά το τετρακόπτερο μέσα από στεφάνες λίγων ποδιών, στερεωμένες σε πασσάλους στο χωράφι.

«Δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα, αλλά με την ακρίβεια και τον έλεγχο», είπε ο Υπολοχαγός Αντρίι, επικεφαλής ενός λόχου ντρόουν.

Ζορίζονται οι Ρώσοι, αλλά…

Η πρόοδος της Ρωσίας έχει κολλήσει στο Σούμι σε τέτοιο βαθμό ώστε, σύμφωνα με αναλυτές, μετακινεί μονάδες από εκεί σε άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Ντονέτσκ, όπου επιχειρεί να περικυκλώσει αρκετές κομβικές πόλεις.

Έτσι, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, το έργο ίσως γίνει ευκολότερο για το Κίεβο μετά την πρόσφατη απόφαση της Ρωσίας να μετακινήσει στρατεύματα από το Σούμι στο Ντονέτσκ.

Ο Υπολοχαγός Βλαντισλάβ, διοικητής λόχου στο 13ο Ανεξάρτητο Τάγμα Αεροκίνητης Εφόδου που μάχεται στη Γιουνακίβκα, είπε ότι οι νέες ρωσικές μονάδες που αντιμετωπίζουν είναι λιγότερο εκπαιδευμένες και λιγότερο καλά εξοπλισμένες.

Οι Ρώσοι, πάντως, συνεχίζουν οι New York Times, διατηρούν μεγάλο πλεονέκτημα: κατευθυνόμενες βόμβες με εκρηκτικά εκατοντάδων κιλών. Η Μόσχα τις χρησιμοποιεί για να ισοπεδώνει άμυνες πριν από επίθεση και για να τσακίζει ουκρανικές προελάσεις προτού κερδίσουν έδαφος.

Ο Αντισυνταγματάρχης Ίγκορ είπε ότι η Ρωσία συχνά «στρώνει» περιοχές με τέτοιες βόμβες -τρεις έως έξι τη φορά- ισοπεδώνοντας ακόμη και υπόγεια καταφύγια. «Ακόμη κι αν κάθεσαι σε χαρακώματα ή ορύγματα με πολλές ενισχυμένες στρώσεις—όταν πέφτει κατευθυνόμενη βόμβα, είναι καταστροφική», είπε. «Δεν είναι μόνο η φυσική καταστροφή· είναι και ψυχολογικά εξουθενωτικό».

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
