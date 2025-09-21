Βούλα: Σοβαρό τροχαίο σε γνωστή «καρμανιόλα» της Παραλιακής – Σώοι οι 30χρονοι οδηγοί
Το ατύχημα συνέβη σε σημείο χωρίς φανάρι στην περιοχή της Βούλας - Το ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας αργά το χθες το βράδυ, όταν δύο αυτοκίνητα, που οδηγούσαν δύο 30χρονοι, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Αν και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, το ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους οδηγούς να γλιτώνουν από θαύμα.
Το ατύχημα συνέβη σε σημείο χωρίς φανάρι, το οποίο χαρακτηρίζεται «καρμανιόλα», καθώς στην ίδια νησίδα έχουν καταγραφεί πολλά τροχαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκαναν κόντρες τα δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους, ωστόσο η ορατότητα σε εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
