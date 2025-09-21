Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ προσλήφθηκε ως δημιουργικός διευθυντής της ανδρικής σειράς από τον οίκο υποδημάτων Christian Louboutin και σύμφωνα με πληροφορίες θα μετακομίσει στο Παρίσι για τη νέα του δουλειά.

Ο 27χρονος Σμιθ θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη καμπανιών, event και εκδηλώσεων. Θα αναλάβει επίσης τη δημιουργική πλευρά των παπουτσιών, των δερμάτινων ειδών και των αξεσουάρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vanilla (@thevanillaissue)

Ο Christian Louboutin δήλωσε ότι ο Σμιθ ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη θέση, προσθέτοντας: «Έχει έναν τρόπο να βλέπει τα πράγματα, να τα αφομοιώνει, να τα μεταμορφώνει, που συνάδει απόλυτα με τον τρόπο που λειτουργώ».

Λαμβάνοντας υπόψη την παντελή έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας του Σμιθ σε έναν κλάδο που είναι από τους πιο δύσκολους για να εισέλθει κανείς, πολλοί το θεωρούν άδικο και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για ένα ακόμα «nepo-baby»

Ένα ακόμα «nepo-baby»

«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου και νιώθω μεγάλη πίεση να ανταποκριθώ σε όλα όσα έχει κάνει ο Christian για τον οίκο, αλλά και να αναλάβω έναν τόσο σοβαρό ρόλο» δήλωσε με τη σειρά του ο Τζέιντεν Σμιθ.

Από τη μία πλευρά, είναι σαφές ότι ο Louboutin ελπίζει να αξιοποιήσει τη δύναμη της διασημότητας του Σμιθ και τους σχεδόν 20 εκατομμύρια οπαδούς του στο Instagram, προκειμένου να τονώσει την κατηγορία των ανδρικών προϊόντων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN Style (@cnnstyle)



Από την άλλη πλευρά, λαμβάνοντας υπόψη την παντελή έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας του Σμιθ σε έναν κλάδο που είναι από τους πιο δύσκολους για να εισέλθει κανείς, πολλοί το θεωρούν άδικο και αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για ένα ακόμα «nepo-baby».

Βεβαίως, ο 27χρονος είναι τακτικός επισκέπτης των επιδείξεων μόδας εδώ και χρόνια και συνεργάζεται από καιρό με την New Balance. Ωστόσο, πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο άλμα, ομολογουμένως.

Ο Τζέιντεν Σμιθ θα παρουσιάσει τα πρώτα του σχέδια στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2026. Θα επιβλέπει τέσσερις συλλογές το χρόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jaden Smith (@c.syresmith)

Ακολουθούν μερικές από τις σοσιαλμιντιακές αντιδράσεις στην τελευταία επαγγελματική κίνηση του Τζέιντεν Σμιθ:

Let’s all remember this was Jaden Smith a couple years ago. Let’s also remember this video of him bumping and grinding Justin Bieber. A sad day for Louboutin lovers everywhere. Nepo babies win again. 🥇👍🏻🖕🏻 https://t.co/drWKjNAwYd pic.twitter.com/lCfnQNKDQR — Megan (@HastaUttanasana) September 18, 2025

Jaden Smith has been named Christian Louboutin’s first-ever Men’s Creative Director. He’ll lead four collections a year and debut his first line at Paris Fashion Week in January 2026. pic.twitter.com/6Mbj5mC592 — XXL Magazine (@XXL) September 17, 2025

*Με στοιχεία από euronews.com