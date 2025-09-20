newspaper
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Spotlight

Πρωτοφανείς περικοπές δαπανών προβλέπει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το 2026 που παρουσίασε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Ο πορτογάλος γενικός γραμματέας του Οργανισμού σκέπτεται να περικόψει τον τακτικό προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά κατά τουλάχιστον 15%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου μισό δισ. δολάρια.

«Πρόκειται για λιτότητα που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και την κατάργηση περισσότερων από 2.600 θέσεις εργασίας στον ΟΗΕ», σημειώνει σε ανάλυσή της η «Les Echos».

Πρόκειται όμως και για λιτότητα απαραίτητη για την αντιμετώπιση των «χρόνιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο διεθνής Οργανισμός, προβλημάτων που επιδεινώθηκαν από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ», όπως συμπληρώνει η γαλλική οικονομική εφημερίδα.

Περιφρόνηση

Οι ΗΠΑ ως η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης (και) του ΟΗΕ. Είναι εξάλλου ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού (τα άλλα είναι η Ρωσία, η Κίνα η Βρετανία και η Γαλλία). Αλλά ουδέποτε οι κυβερνήσεις της Ουάσιγκτον έπαιρναν στα σοβαρά τον Οργανισμό που δημιουργήθηκε μετά τον τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με αποστολή τη διεθνή συνεννόηση για τη διατήρηση της ειρήνης.

Όλες οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες γίνονταν κατά παράκαμψη του Οργανισμού, καθώς ήταν βέβαιο ότι δεν θα εγκρίνονταν από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, όμως, η Ουάσιγκτον δεν δίσταζε να διατυμπανίζει την ούτως ή άλλως έμπρακτη περιφρόνησή της προς το διεθνή Οργανισμό.

Φυσικά ούτε η Σοβιετική Ένωση κατά τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ζητούσε ποτέ από τον Οργανισμό νομιμοποίηση των εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεών της, ούτε ο Πούτιν ζήτησε καμιά έγκριση προτού κατακτήσει την Κριμαία το 2014 ή προτού εισβάλει στην ανατολική Ουκρανία το 2023. Αλλά δεν περιποιεί τιμή για τις αμερικανικές κυβερνήσεις η σύγκρισή τους με κυβερνήσεις αυταρχικών καθεστώτων.

Δραστικές περικοπές

Την άνοιξη ο Αντόνιο Γκουτέρες υπέβαλε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ προς έγκριση ένα σχέδιο προϋπολογισμού περίπου 3,7 δισ. δολαρίων για το 2026, ανάλογο δηλαδή σε δαπάνες με τον προϋπολογισμό του 2025. Αλλά ήδη εργαζόταν για μια προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλεπόμενων κονδυλίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του UN80 που αποσκοπούσε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, όπως σημειώνει η «Les Echos».

Με δύο επιστολές του που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Τρίτη, ο Γκουτέρες ανακοίνωσε στα κράτη-μέλη και στο προσωπικό του ΟΗΕ μια περικοπή «μεγαλύτερη του 15% του τακτικού προϋπολογισμού». Μιλάμε για περίπου 500 εκατ. δολάρια. Ανακοίνωσε επίσης ο γενικός γραμματέας την κατάργηση μίας στις πέντε από τις θέσεις εργασίας (περίπου του 19% του συνόλου) που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με υπόμνημα του ΟΗΕ που έγινε γνωστό τον Μάιο, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να περισταλούν κατά 20% οι δαπάνες του προϋπολογισμού του 2026.

Το προσωπικό

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ που μίλησε στη «Les Echos» υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κατονομαστεί, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του Οργανισμού για την επόμενη χρονιά ανέρχεται σε 3,238 δισ. δολάρια. Υπολογίζοντας τις περικοπές προσωπικού με βάση τις περικοπές των κονδυλίων, πρόκειται να καταργηθούν 2.681 θέσεις εργασίας.

Στην επιστολή του προς το προσωπικό ο Γενικός Γραμματέας διαβεβαιώνει ότι ο αντίκτυπος από τη δραστική μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων θα επιμεριστεί στους τρεις πυλώνες του οργανισμού (ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμη ανάπτυξη). Διαβεβαίωσε επίσης ο Γκουτέρες ότι «ορισμένοι τομείς θα διαφυλαχθούν» και δεν θα επηρεαστούν από τις περικοπές, ιδίως τα προγράμματα βοήθειας για τις φτωχότερες χώρες.

«Για ορισμένους συναδέλφους, αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να σημαίνουν μετεγκατάσταση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Για άλλους μπορεί να σημαίνουν αλλαγή τομέα απασχόλησης και για ορισμένους απόλυση», σημειώνει επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο προαναφερθείς αξιωματούχος του ΟΗΕ ανέφερε ότι ήδη μεταγκαταστάθηκαν «λίγο περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι» από Νέα Υόρκη (όπου εδρεύει ο ΟΗΕ) και από τη Γενεύη (όπου διατηρεί ένα από τα τέσσερα μεγάλα γραφεία του) σε «λιγότερο ακριβές πόλεις, όπως είναι το Ναϊρόμπι».

Ούτε σεντ από τον Τραμπ για τον ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει μια χρόνια κρίση ρευστότητας λόγω της αδυναμίας (πραγματικής ή προσχηματικής) ορισμένων κρατών-μελών να καταβάλουν πλήρως (και άλλων να πληρώσουν εγκαίρως) τις υποχρεωτικές εισφορές τους στον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι ΗΠΑ που είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων (κατά 22%) στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση, είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου του 2025 και δεν έχουν καταβάλει ούτε ένα σεντ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον ίδιο τον Οργανισμό.

Το 2024 η Κίνα, που είναι η δεύτερη μετά από τις ΗΠΑ χώρα σε εισφορές στον ΟΗΕ (καλύπτει ποσοστό 20% του τακτικού προϋπολογισμού), είχε καθυστερήσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου τις οφειλές της.

«Σε αυτά τα προβλήματα ρευστότητας προστίθενται οι φόβοι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει ότι μειώνει τη (θεωρητική) εισφορά της στον ΟΗΕ. Πολλές υπηρεσίες του Οργανισμού έχουν ήδη επηρεαστεί από τις μαζικές περικοπές στα κονδύλια εξωτερικής βοήθειας που χορηγούν ΗΠΑ», σημειώνει η «Les Echos».

Η πρόταση προϋπολογισμού για το 2026, που κατέθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες, θα τεθεί προς συζήτηση στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών πριν από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: ot.gr

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Business
Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
Ελλάδα 20.09.25

O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό

Παρότι δεν υπάρχει πιο γλυκό θαλάσσιο θηλαστικό από τις φώκιες και ο κόσμος θέλει να το πλησιάσει, η ΜOm εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας συμβουλές ώστε η νεαρή φώκια να παραμείνει ασφαλής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

