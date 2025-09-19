magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:15

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Spotlight

Ανατριχίλα, μούδιασμα, μια παράξενη αίσθηση ευφορίας. Οι περισσότεροι τα έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, όταν μας συνεπαίρνει ένα έντονο συναίσθημα ή μια δυνατή σκηνή σε ταινία. Όμως, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λένε ότι τα βιώνουν ακούγοντας ψιθύρους, ήχους χαρτιού που τσαλακώνεται ή βουρτσίσματος μικροφώνου. Το φαινόμενο έχει όνομα: ASMR. Και ενώ η διαδικτυακή «κοινότητα των ψιθύρων» το προβάλλει ως ένα μέσο χαλάρωσης και ύπνου, η επιστήμη εξακολουθεί να αναζητά τι πραγματικά συμβαίνει στον εγκέφαλο και το σώμα.

Δεν αντιδρούν όλοι στο ASMR. Όμως πολλοί που το βιώνουν λένε πως τους βοηθά να αγχώνονται λιγότερο και να κοιμούνται καλύτερα. Τι λέει όμως η επιστήμη;

Τι είναι το ASMR;

Το ASMR είναι μια ακούσια συναισθηματική και σωματική αντίδραση, συνήθως σε έναν ήχο, που προκαλεί μια αντανακλαστική αίσθηση μυρμηγκιάσματος στο τριχωτό της κεφαλής και τον αυχένα.

Αυτή η πολυαισθητηριακή εμπειρία μπορεί να μας δημιουργήσει ευφορία και «ψυχολογική σταθερότητα», δηλαδή λιγότερη εσωτερική ταραχή και περισσότερη ηρεμία.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ελάχιστα για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και το σώμα όταν αυτό εκδηλώνεται.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το ASMR είναι απλώς ένα παράδειγμα του frisson (γαλλικά για το «ρίγος»). Πρόκειται για τη στιγμή που ένα έντονο συναισθηματικό ερέθισμα – όπως μια τρυφερή σκηνή σε μια ταινία – προκαλεί ανατρίχιασμα ή την αίσθηση «ρίγους».

@kaitlynfallasmr ASMR Silent Sleepy Makeup 💄 #asmr #asmrvideo #asmrsounds #sleep #tingles ♬ original sound – Kaitlyn Fall Asmr 🥱💤

Η έρευνα δείχνει ότι αυτά τα λεγόμενα «οργασμοί του δέρματος» οφείλονται σε μια ξαφνική έκρηξη ντοπαμίνης στα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Ωστόσο, η αίσθηση δέους ή έμπνευσης στο frisson κρατάει λίγο (συνήθως 4–5 δευτερόλεπτα). Αντίθετα, το ASMR περιγράφεται συχνά ως μια παρατεταμένη κατάσταση ηρεμίας.

Τι προκαλεί το ASMR;

Σχεδόν όλοι θα τρομάξουν αν ακούσουν έναν ξαφνικό και δυνατό ήχο. Έχουμε εξελιχθεί ώστε να φοβόμαστε το δυσάρεστο ή το απρόσμενο, για να προστατευόμαστε από τον κίνδυνο.

Αντίθετα, με τους ήχους που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε αν υπάρχουν καθολικοί «εκκινητές» – δηλαδή ήχοι που προκαλούν σε όλους την ίδια θετική αντίδραση.

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Τα ASMR βίντεο συνδυάζουν συχνά αυτούς τους ήχους με εικόνα και παιχνίδι ρόλων γνωστό ως «προσωπική φροντίδα». Σε αυτά, η κάμερα αντιμετωπίζεται σαν να είναι ο θεατής, με τον δημιουργό να μιλά και να αλληλεπιδρά απευθείας μαζί της, προσομοιώνοντας ακόμη και δραστηριότητες όπως το χτένισμα ή το μακιγιάζ του θεατή.

@livvyloveasmr wax mic covers… yes or no?? 🫟🍯 #asmr #satisfying #sleep #fyp #cheese ♬ original sound – livvy.love

Γιατί δεν επηρεάζει τους πάντες το ASMR;

Δεν ανταποκρίνονται όλοι στους εκκινητές του ASMR, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι μόνο ένας στους πέντε μπορεί να το βιώσει.

Αυτό πιθανόν σχετίζεται με τον τύπο προσωπικότητας και την προδιάθεση στην επιρροή – δηλαδή πόσο εύκολα μας επηρεάζουν οι άλλοι.

Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι ανταποκρίνονται είναι συνήθως νεότεροι, βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα και είναι πιο εσωστρεφείς και επικριτικοί. Παράλληλα, τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.

@cashmere_asmr The tingliest triggers to help you sleep 😴- full video up on my channel link in bio 🥰🫶🏼 #asmr #asmrsounds #asmrtappingandscratching #asmrtriggers #asmriphonetapping ♬ original sound – Cashmere ASMR

Κάποιες έρευνες προτείνουν ότι ο «παράγοντας προσδοκίας» μπορεί να παίζει ρόλο. Σαν το φαινόμενο placebo – άνθρωποι που πιστεύουν στο ASMR ως θεραπευτικό εργαλείο είναι πιο πιθανό να νιώσουν τα αποτελέσματά του.

Ωστόσο, δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια πώς το ASMR προκαλεί θετικά συναισθήματα.

Περισσότερες από δώδεκα μελέτες έχουν καταγράψει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια ASMR, αλλά τα ευρήματα δεν είναι συνεπή και συχνά βασίζονται σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων ή χωρίς ομάδα σύγκρισης, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε σίγουρα συμπεράσματα.

Μελέτες που εξέτασαν την αντίδραση του σώματος έχουν δείξει επίσης μικτά αποτελέσματα: κάποιοι συμμετέχοντες εμφάνισαν ταυτόχρονα αυξημένη εφίδρωση (σχετιζόμενη με το στρες) και μειωμένο καρδιακό ρυθμό (σχετιζόμενο με χαλάρωση).

Για να περιγράψουν αυτήν την αντιφατική κατάσταση, μερικοί ερευνητές επινόησαν τον όρο «διεγερτική χαλάρωση».

Μια άλλη θεωρία είναι ότι οι κοινωνικές ή ερωτικές πτυχές των ASMR βίντεο αποτελούν πιο σημαντικό εκκινητή από τους ίδιους τους ήχους – ότι δηλαδή πρόκειται για μορφή σεξουαλικής διέγερσης. Όμως χρειάζονται περισσότερα δεδομένα γι’ αυτό.

Το συμπέρασμα

Αφού δεν μπορούν να εντοπιστούν καθολικοί εκκινητές, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το ASMR ως τεκμηριωμένο θεραπευτικό εργαλείο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κλινικές δοκιμές που να το συνδέουν με βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί στην «κοινότητα των ψιθύρων», εκείνοι που δημιουργούν και καταναλώνουν ASMR περιεχόμενο στο διαδίκτυο, υποστηρίζουν ότι το ASMR τους βοηθά να χαλαρώσουν, να κοιμούνται καλύτερα και να μειώνουν το στρες.

Έτσι, δεν υπάρχει βλάβη στο ASMR αν σας βοηθά να χαλαρώνετε. Αλλά θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν είναι αποτελεσματικό ως κλινική παρέμβαση στο άγχος, την αϋπνία ή άλλες παθήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
«Προπαγανδιστική κατασκευή» 19.09.25

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Χάρτης 19.09.25

Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκληματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο