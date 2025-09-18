«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

«Αγγίξτε το γρασίδι»: Είναι μια έκφραση που, κάπως ειρωνικά, γεννήθηκε από την κουλτούρα του διαδικτύου της Gen Z και διαδόθηκε μέσω φόρουμ όπως το Reddit και το Twitter.

Απευθύνεται σε άτομα που φαίνονται να εξάπτονται υπερβολικά για θέματα και συζητήσεις στο διαδίκτυο και αποτελεί μια ειρωνική πρόσκληση να αποσυνδεθούν – να κλείσουν τις εφαρμογές, να βγουν έξω, να επικοινωνήσουν με τη φύση και να θυμηθούν τι είναι πραγματικά σημαντικό.

Αν και συχνά χρησιμοποιείται με μια δόση ειρωνείας – το σύγχρονο meme που αντιστοιχεί στο συγκαταβατικό «ηρέμησε» – η συμβουλή πίσω από αυτή την υφράση αποδεικνύεται εξαιρετικά σχετική για τους νέους του σήμερα, σύμφωνα με το The Independent.

Διότι, σύμφωνα με νέα έρευνα, η Gen Z δεν βγαίνει έξω.

Τι λένε τα στοιχεία

Μια πρόσφατη μελέτη σε 2.000 Βρετανούς ενήλικες από την Super, Natural British Columbia διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα της Gen Z (67%) δήλωσαν ότι δεν βγαίνουν έξω για μέρες.

Περισσότερο από το ήμισυ (57%) των millennials δήλωσαν το ίδιο.

Στην πραγματικότητα, μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων όλων των ηλικιών δήλωσαν ότι έκαναν συνειδητή προσπάθεια να βγουν από την ασφάλεια του σπιτιού τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Η γενιά Alpha (τα παιδιά μέχρι 14 ετών) φαίνεται να ακολουθεί την ίδια πορεία: περίπου το 43% των γονέων δηλώνουν ότι τα παιδιά τους περνούν λιγότερο χρόνο έξω από ό,τι εκείνοι στην ίδια ηλικία.

Μια ξεχωριστή έρευνα που διεξήχθη από την Outdoor Toys αποκάλυψε ότι το ένα τρίτο των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν παίζουν έξω καθημερινά, ενώ μια έκθεση του 2024 από την Raising the Nation Play Commission ανέλυσε λεπτομερώς πώς ο χρόνος που περνούν τα παιδιά έξω έχει μειωθεί κατά περίπου 50% σε μια γενιά.

Η αξία της φύσης

Όλα αυτά έχουν μια πολύ προφανή αρνητική πλευρά.

Αμέτρητες μελέτες έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι οι άνθρωποι που έχουν στενότερη σχέση με τη φύση είναι συνήθως πιο ευτυχισμένοι και πιο πιθανό να δηλώσουν ότι θεωρούν τη ζωή τους αξιόλογη.

Ερευνητές ψυχιατρικών μονάδων έχουν διαπιστώσει ότι η επαφή με τη φύση μειώνει τα συναισθήματα απομόνωσης, προάγει την ηρεμία και βελτιώνει τη διάθεση, ενώ έχει και απτά γνωστικά οφέλη, όπως τη βελτίωση της προσοχής, της συγκέντρωσης και της μνήμης.

Έχει ακόμη συνδεθεί με την πιο θετική εικόνα του σώματος.

Και δεν χρειάζεται να είναι για πολύ ώρα: έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και 15 λεπτά στη φύση βελτιώνουν την ευεξία.

Αλλά υπάρχουν και άλλα, πιο «ύπουλα», μειονεκτήματα στο να μένεις κλεισμένος στο σπίτι.

Η «κυριαρχία της οθόνης»

Είναι εύκολο να δούμε πώς συνέβη αυτή η αλλαγή την τελευταία δεκαετία περίπου.

Η άνοδος της κυριαρχίας των οθονών, που έχουν διαμορφώσει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, ήταν ταχύτερη από ό,τι πολλοί από εμάς συνειδητοποιούμε.

Το 2013, ο μέσος ενήλικας στο Ηνωμένο Βασίλειο περνούσε συνολικά μία ώρα και 36 λεπτά την ημέρα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, το laptop ή τον υπολογιστή του για ψυχαγωγία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ofcom.

Μεταβαίνοντας στο 2024, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε τέσσερις ώρες και 20 λεπτά.

Ωστόσο, είναι σημαντικά υψηλότερος για τους νέους: η Γενιά Z αφιερώνει κατά μέσο όρο περίπου έξι ώρες σε οθόνες την ημέρα.

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους 16 έως 24 ετών δήλωσαν επίσης ότι περνούν «πάρα πολύ χρόνο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σύγκριση με μόλις 8% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω.

Σε μια έκθεση του Pew Research Center για το 2024, το 62% των Αμερικανών ενηλίκων ηλικίας 18 έως 29 ετών δήλωσαν ότι είναι «συνεχώς» συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Τα πάντα μπορούν να έρθουν στο σπίτι μας με το πάτημα ενός κουμπιού

Δεν είναι μόνο ότι οι εφαρμογές έχουν καταλάβει τον χρόνο μας, αλλά ότι η εξάπλωση όλων των ψηφιακών πραγμάτων μας έχει επιτρέψει να ζούμε μια πλήρως λειτουργική ύπαρξη χωρίς να βγαίνουμε ποτέ από το σπίτι, με το πρόσχημα της «ευκολίας».

Ό,τι κι αν επιθυμείς, υπάρχει μια εφαρμογή για αυτό. Νιώθεις πείνα ή δίψα; Το Uber Eats σου φέρνει φαγητό ή το Deliveroo σου φέρνει τρόφιμα κατευθείαν στην πόρτα σου. Νιώθεις μοναξιά;

Ζήσε μια ψεύτικη σύνδεση μέσω των κοινωνικών μέσων ή απόλαυσε μια ρομαντική περιπέτεια (χωρίς τα βάρη και την ευαλωτότητα) με μερικά swipes σε μια εφαρμογή γνωριμιών.

Νιώθεις βαρεμάρα; Βάλτε μια από τις κυριολεκτικά εκατομμύρια ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βίντεο YouTube που έχετε στη διάθεσή σας.

Χρειάζεστε ένα νέο στεγνωτήρα μαλλιών; Μια ηλεκτρική κουβέρτα; Ένα κρεβάτι; Αν μπορείτε να το ονειρευτείτε, μπορείτε να το παραγγείλετε – και όλα με ένα κλικ, με παράδοση από την Amazon την επόμενη μέρα.

Η επιδημία της μοναξιάς

Αλλά υπάρχει ένα βαρύ τίμημα για όλη αυτή τη λεγόμενη «ευκολία»: η απομόνωση.

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σαν τους μυς – αν δεν τις χρησιμοποιείς, τις χάνεις. Δεν είναι περίεργο που υπάρχει το φαινόμενο του «Gen Z stare» – που σημαίνει ότι κάποιος κοιτάζει με άδειο βλέμμα σε καταστάσεις όπου θα αναμενόταν μια λεκτική απάντηση – και ότι το να σηκώσεις το τηλέφωνο έχει γίνει κάτι σαν ακραίο άθλημα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι οι νέοι είναι πιο μοναχικοί από ποτέ. Σχεδόν οι μισοί από την Gen Z δήλωσαν ότι «συχνά» αισθάνονται μοναξιά σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Oxfam.

Τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών έχουν ταυτόχρονα εκτοξευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Υπάρχει ένα βαρύ τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για όλη αυτή τη λεγόμενη ευκολία: η απομόνωση.

Τι μπορεί να συμβεί αν ζούμε μόνο online

Όσο λιγότερο χρόνο περνάμε στον πραγματικό κόσμο, αλληλεπιδρώντας με πραγματικούς ανθρώπους, τόσο περισσότερο η κοσμοθεωρία μας διαμορφώνεται από την online κουλτούρα.

Και, σε μια εποχή όπου η προσοχή έχει πραγματική αξία, αυτή η κουλτούρα έχει οικονομικά κίνητρα να γίνεται όλο και πιο πολωμένη.

Εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι παραμένουν παθητικοί καταναλωτές, προσφέροντάς μας περιεχόμενο που μας κρατάει κολλημένους, κρατώντας μας ικανοποιημένους σε απομονωμένους χώρους και με πατώντας σκόπιμα τα «ιδεολογικά μας κουμπιά» με αλγοριθμικά προσαρμοσμένα μηνύματα.

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο έχουμε δει μια ανησυχητική αύξηση στην αποδοχή των θεωριών συνωμοσίας, ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση και της κουλτούρας των incels.

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες της Γενιάς Ζ είναι πιο διχασμένοι από οποιαδήποτε άλλη γενιά σε βασικά ζητήματα που αφορούν τον φεμινισμό, τους ρόλους των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η τρέχουσα εποχή μας έχει ονομαστεί «η εποχή της οργής».

Όταν δεν είμαστε συνδεδεμένοι με πραγματικούς ανθρώπους και μέρη – όταν δεν «αγγίζουμε το γρασίδι», για να το πούμε με μια πιο εύστοχη φράση – χάνουμε μια κρίσιμη αίσθηση προοπτικής.

Δημιουργείται ένα κενό.

Και είναι πολύ εύκολο για το δηλητήριο, το άγχος και ο φόβος να εισχωρήσουν και να γεμίσουν το κενό.