Χαμογέλα και Πάλι!: Πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, το «Χαμογέλα και Πάλι!» επιστρέφει στο MEGA για 5η σεζόν.
Τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας. Μια δυνατή σχέση με το κοινό, που αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας. Η Σίσσυ Χρηστίδου με την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και έχει ταυτίσει το όνομά της με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.
Η Σίσσυ Χρηστίδου, με την επαγγελματική συνέπεια, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τη διακρίνουν θα καλωσορίζει και φέτος τους τηλεθεατές, με στόχο να προσφέρει αλήθεια και ουσιαστική επαφή με το κοινό.
Δίπλα στη Σίσσυ, μια ομάδα με αληθινό δέσιμο και ξεχωριστή ενέργεια: ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη. Ο καθένας, με τη δική του προσωπικότητα και ματιά κάνει κάθε κουβέντα ζωντανή και ενδιαφέρουσα.
Η καταξιωμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με πολυετή εμπειρία, θα βρίσκεται φέτος στην κουζίνα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα συνταγές με την ξεχωριστή υπογραφή της.
Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο MEGA.
#Xamogelakaipali
Εκτέλεση παραγωγής: Barking Well
Παραγωγή: Alter Ego Media S.A.-MEGA
«ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!»
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 09:20
