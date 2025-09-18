Μια υπερκατασκευή αντάξια των αρτιότερων τεχνικών έργων, μια κατακόμβη ή μια σήραγγα αλά μετροπόντικας, έφτιαξαν οι δύο συνταξιούχοι στη Φωκίδα, κοντά σε αρχαιολογικό χώρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο Ελληνες συνελήφθησαν αφού, κατά τα φαινόμενα, κατέλαβαν ξένο οικόπεδο και άρχισαν τις εκσκαφές οι οποίες έφτασαν σε μεγάλο βάθος και με οργανωμένο τρόπο. Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μιλώντας στο MEGA ο ένας εκ των πρωταγωνιστών, είπε πως έψαχνε να κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή του για αυτόν και τα εγγόνια του, πήρε το πρώτο ερέθισμα από έναν ανιχνευτή μετάλλων που χτύπησε και ύστερα άρχισε το σκάψιμο ακολουθώντας τα σημάδια.

Τι αναφέρει ο 69χρονος που άνοιξε το τούνελ

Ο ίδιος ο 74χρονος συνταξιούχος θα υποστηρίξει πως η έρευνα του έγινε για λίρες βασισμένος σε μια παλιά πληροφορία.

Ο 69χρονος, που άνοιξε το τούνελ για τον 74χρονο μίλησε στο MEGA και είπε πως ο συνταξιούχος του είπε ότι έψαχνε για λίρες.

«Είμαι σε άθλια οικονομική κατάσταση, μου ζήτησε να τον βοηθήσω στην εκσκαφή ενός πηγαδιού, σε έναν ελαιώνα και με πλήρωνε μεροκάματο. Όταν φτάσαμε σε μεγάλο βάθος και τον ρώτησα τι κάνουμε εδώ τότε μου είπε για πρώτη φορά ότι είχε πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν αντάρτικες λίρες θαμμένες. Του είπε ότι εγώ σταματάω και δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα και μου είπε ότι και αυτός θα σταματήσει γιατί δεν είχε βρεθεί κάτι και μονός του δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ενώ μαζεύαμε τα εργαλεία έγινε η σύλληψη. Ποτέ δεν έκανε χρήση ανιχνευτή μετάλλων ενώπιον μου».

Οι Αρχές όμως λένε πως το τούνελ θα μπορούσε να σχετίζεται με υπόθεση αρχαιοκαπηλίας γι’ αυτό και η σύλληψη έγινε για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ο ίδιος ο κύριος Κώστας το αρνείται πάντως και δίνει τη δική του οπτική.

Το θέμα σίγουρα για τον ίδιο είναι να μην του πάρει άλλα 150 χρόνια να πείσει τις Αρχές για όσα λέει καθώς σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές τα ευρήματα δεν μοιάζουν να έρχονται από κυνήγι θησαυρού αλλά υποδηλώνουν πως ίσως κάτι άλλο αναζητούσαν οι άνδρες στο ιστορικό Ευπάλιο.

Τι λέει ο δικηγόρος τους

Ανθρακας ο θησαυρός είπε στο MEGA o δικηγόρων των δύο κατηγορούμενων καθώς όπως είπε ο 74χρονος ήταν πεπεισμένος πως στο σημείο όπου έσκαψαν υπήρχαν λίρες.