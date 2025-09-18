Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Κάποιες φορές παρατηρώ το πώς ερμηνεύονται οι δημοσκοπήσεις από ορισμένα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και αναρωτιέμαι εάν βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ζούμε στην ίδια χώρα και βεβαίως διαβάζουμε τα ίδια νούμερα ή μήπως ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες, κάτι σαν επεισόδιο του Stranger Things.

Βγαίνει μια δημοσκόπηση και δίνει πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία 24% και εκτίμηση ψήφου 29%. Δηλαδή, βγαίνει μια δημοσκόπηση και λέει πολύ απλά ότι σήμερα η κυβερνητική παράταξη εισπράττει την αποδοκιμασία του μεγαλύτερου μέρους του εκλογικού σώματος και εάν γίνονταν εκλογές σήμερα θα απείχε τουλάχιστον 8% από οποιοδήποτε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας. Κοινώς, εάν γίνονταν εκλογές σήμερα θα έπαιρνε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα την επέστρεφε. Και όμως αυτή η δημοσκόπηση παρουσιάζεται ως σημαντική πολιτική επιτυχία της κυβέρνησης.

Ναι, αλλά είναι 15% πάνω από το δεύτερο κόμμα, θα έλεγε κάποιος. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξηγήσει γιατί με το σημερινό τοπίο θα υπήρχε δυσκολία να σχηματιστεί κάποια άλλη κυβέρνηση. Αλλά το πραγματικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης είναι ότι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν γίνονταν εκλογές σήμερα δεν θα έβγαινε. Γιατί όπως σωστά υπογράμμισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 «πρωθυπουργούς εκλέγει ο λαός». Και με 29% ή ακόμη και το 31% που έβγαλε ως εκτίμηση (και εκεί η πρόθεση ήταν πιο χαμηλά) μια άλλη δημοσκόπηση πριν από μερικές μέρες, πρωθυπουργός στη χώρα όχι μόνο με το ισχύον εκλογικό σύστημα, αλλά και με την κοινή λογική, δεν εκλέγεται.

Αλλά οι μαγικές εικόνες στο πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν περιορίζονται σε αυτές. Βλέπω τίτλους του τύπου «’Ναι’ στα μέτρα Μητσοτάκη». Κοιτάς μετά τα νούμερα και βλέπεις ότι το «σε λάθος κατεύθυνση» έχει πάρει περισσότερες απαντήσεις από το «σε σωστή». Κοιτάς παράλληλα και την αξιολόγηση της παρουσίας του πρωθυπουργού και βλέπεις τις αρνητικές γνώμες να είναι σαφώς περισσότερες από τις θετικές.

Σε μια άλλη δημοσκόπηση, είδα να αναπαράγεται από φιλοκυβερνητικά μέσα: «το 53% των πολιτών δηλώνει λίγο ως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ». Αλήθεια; Γιατί εάν κανείς πάει και δει τα στοιχεία της έρευνας αυτά έχουν έως εξής: το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6 λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Τώρα όποιος γνωρίζει αφενός πώς διαμορφώνεται μια πολιτική δημοσκόπηση, αφετέρου στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα αντιλαμβάνεται ότι στους ερωτώμενους τέθηκαν τέσσερες πιθανές απαντήσεις: Οι δύο είναι αυτές που δηλώνουν θετική γνώμη: αρκετά και πολύ ικανοποιημένη/ος. Οι άλλες δύο δηλώνουν αρνητική γνώμη: λίγο και καθόλου ικανοποιημένη/ος. Τα σωστά αθροίσματα είναι επομένως: 28,4% έχουν θετική γνώμη κατά βάση και το 69,1% έχει αρνητική γνώμη. Γιατί σε οποιαδήποτε καθημερινή συναλλαγή το «είμαι λίγο ικανοποιημένος» είναι αρνητική γνώμη. Κατά συνέπεια άθροισμα «λίγο έως πολύ ικανοποιημένος» είναι λαθροχειρία και ο σωστός δημοσιογραφικά τίτλος είναι «69,1% λέει όχι στα μέτρα Μητσοτάκη». Να σημειώσω εδώ ότι τα «αθροίσματα» αυτά δεν είναι της εταιρείας που έκανε την έρευνα αλλά των Μέσων που την παρουσίασαν έτσι.

Για να μην αναφερθώ στο ότι φτιάχνεται ολόκληρο κλίμα γύρω από τη θετική απήχηση, ότι «γυρίζει το κλίμα», ότι «το Μαξίμου είναι αισιόδοξο», την ώρα που π.χ. ο «Κανένας» παραμένει δημοφιλέστερος πρωθυπουργός της χώρας και που π.χ. το 47% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης και το 25,2% λίγο, ήτοι 72,2% αρνητικές γνώμες. Πράγμα λογικό αφού συμπίπτει και με την εκτίμηση ψήφου κατά της κυβέρνησης.

Όλα αυτά θα ήταν μια φιλολογική συζήτηση, εάν δεν ήταν ο τρόπος που σήμερα χτίζεται – μπετονάρεται θα ήταν μια καλύτερη περιγραφή – ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας σφαίρας στη χώρα μας. Και αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης πέφτει πάνω σε τέτοιες «αναλύσεις» και τέτοιες ειδήσεις. Και μπορεί μέσα σε ένα γενικό κλίμα αποδοκιμασίας να μην δίνουν οι άνθρωποι μεγάλη σημασία στις πολιτικές ειδήσεις, όμως ένα κλίμα καλλιεργείται. Και το οποίο αύριο θα αποτελέσει τμήμα ενός πολιτικού και ιδεολογικού εκβιασμού γύρω από τον κίνδυνο «ακυβερνησίας», όταν θα γίνουν εκλογές και καταγραφούν οι πραγματικές τάσεις, που είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα αποδοκιμάζει τη Νέα Δημοκρατία.

Βεβαίως, από την άλλη ίσως όλα αυτά να μην έχουν μεγάλη σημασία. Εννοώ, είναι πολύ πιθανό όλες αυτές οι προσπάθειες να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη με τέτοιους είδους φτηνά επικοινωνιακά τερτίπια να πέσουν στο κενό. Γιατί πολύ απλά η κοινωνία έχει σχηματίσει γνώμη και για την πραγματική οικονομική της κατάσταση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για τα προβλήματα με την κυβερνητική απροθυμία ανάληψης οποιασδήποτε πραγματικής ευθύνης για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία και για την επιχείρηση υπονόμευσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Και ίσως να μην μπορεί, αυτή τη στιγμή, η κοινωνία να πει με σαφήνεια «αυτή την εναλλακτική θέλω», κυρίως γιατί η αντιπολίτευση αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το κλείσιμο ενός κύκλου παρά μια νέα σελίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επαναλαμβάνει, με τρόπο παραπάνω από ηχηρό σε κάθε δημοσκόπηση: ότι αυτό που δεν θέλει είναι άλλη μια τετραετία διακυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;
Editorial 15.09.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει και ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προσπαθεί πραγματικά, αλλά πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να πείσει ότι όντως είναι ένα κόμμα εξουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο