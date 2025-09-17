Δολοφονία Κερκ: Το «κρυφό σημείωμα» κάτω από το πληκτρολόγιο- Τα μηνύματα Ρόμπινσον που «δένουν» την κατηγορία

Ένα σημείωμα κρυμμένο κάτω από το πληκτρολόγιο του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον και τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη συγκάτοικο και σύντροφό του βρίσκονται στον πυρήνα του κατηγορητηρίου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα και το αποσφραγισμένο δικόγραφο.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζεφ Γκρέι, ανακοίνωσε την Τρίτη (16 Σεπτεμβρίου) επτά κατηγορίες σε βάρος του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ αντιμετωπίζει πλέον και την θανατική ποινή.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τη δολοφονία στο Πανεπιστήμιο Κοιλάδας της Γιούτα (Όρεμ), η συγκάτοικος του Ρόμπινσον έλαβε μήνυμα: «κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου».

Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρήκε σημείωμα που ανέφερε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω».

Όταν ρώτησε δύο φορές αν μιλούσε σοβαρά, ο 22χρονος φέρεται να επιβεβαίωσε και να πρόσθεσε: «Λυπάμαι που σε αναμειγνύω», σημειώνοντας ότι σκόπευε να κρατήσει το μυστικό μέχρι να πεθάνει.

Σε επόμενα μηνύματα, όταν ρωτήθηκε «γιατί», ο Ρόμπινσον φέρεται να απάντησε: «Χόρτασα με το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς για να φύγει».

Κατά τα έγγραφα, εμφανίζεται να παραδέχεται προμελέτη «λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα».

Η προσπάθεια ανάκτησης του όπλου

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρόμπινσον έστελνε τα μηνύματα ενώ βρισκόταν ακόμη στο Όρεμ, λέγοντας ότι σκόπευε να ανακτήσει το τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Δεν τα κατάφερε, επειδή -όπως φέρεται να έγραψε- «το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης τέθηκε σε αποκλεισμό».

Το όπλο, κατά τα ίδια στοιχεία, είχε τυλίξει σε μια πετσέτα και το είχε αφήσει σε θαμνώδη περιοχή, όπου άλλαξε ρούχα.

Στα μηνύματα αποδίδονται φράσεις αγωνίας για την οικογενειακή αντίδραση και τα τεχνικά ίχνη: «Ανησυχώ για το τι θα κάνει ο πατέρας μου αν δεν ξαναφέρω το τουφέκι του παππού». Σε άλλο σημείο ανέφερε «ανησυχώ για αποτυπώματα, αναγκάστηκα να το αφήσω σε έναν θάμνο όπου άλλαξα ρούχα». «Πώς στο διάολο θα εξηγήσω στον πατέρα μου ότι το έχασα;»

Παράλληλα, ο πατέρας του περιγράφεται ως «αρκετά φανατικός MAGA», ενώ φέρεται να ζητούσε «φωτογραφίες του τουφεκιού» μετά τη δημοσιοποίηση από το FBI εικόνων του «μοναδικού» πυροβόλου που αναζητούσαν οι αρχές.

«Διέγραψε τα μηνύματα»

Κατά το κατηγορητήριο, ο Ρόμπινσον ζήτησε από τη συγκάτοικο να διαγράψει ολόκληρη την ανταλλαγή, στοιχείο που θεμελιώνει την κατηγορία για χειραγώγηση μάρτυρα.

Τελικά, ο 22χρονος φέρεται να είπε πως θα παραδοθεί, αφού οι γονείς του τον αναγνώρισαν σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και ένας βοηθός σερίφη, οικογενειακός φίλος, τον έπεισε να το κάνει.

Σε μήνυμά του προς τη σύντροφο αποδίδεται η φράση: «Εσύ είσαι το μόνο για το οποίο ανησυχώ, αγάπη μου» — με εκείνη να απαντά: «Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα».

Στη συνέχεια, ο Ρόμπινσον φέρεται να ζήτησε: «μη μιλήσεις στα ΜΜΕ, σε παρακαλώ» και να κρατήσει σιωπή και να προσλάβει δικηγόρο αν ερωτηθεί από την αστυνομία.

Το κατηγορητήριο και τα επόμενα βήματα

Ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι απήγγειλε την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, επτά κατηγορίες σε βάρος του Ρόμπινσον, με βαρύτερη την επιβαρυμένη ανθρωποκτονία που, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επιφέρει θανατική ποινή. Η πρώτη εμφάνιση του κατηγορούμενου στο δικαστήριο έχει οριστεί για το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η συγκάτοικος, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Με πληροφορίες από People