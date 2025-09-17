Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (17/9) την Πάφο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στα αστέρια και το Καραϊσκάκη αναμένεται να είναι κατάμεστο για την πρεμιέρα στα… αστέρια.

Με αφορμή την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, «ταξιδεύουμε» 28 χρόνια πίσω, όπου στις 17 Σεπτεμβρίου του 1997, οι Πειραιώτες πραγματοποιούσαν την παρθενική συμμετοχή τους στο Champions League, μετά την αλλαγή από Κύπελλο Πρωταθλητριών, απέναντι στην Πόρτο στο ΟΑΚΑ.

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ίλια Ίβιτς πέρασε την μπάλα στον Στέλιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή και νίκησε τον τερματοφύλακα της Πόρτο, Ρουί Κορέια, για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό. Στο τέλος της σεζόν, το γκολ του Γιαννακόπουλου ψηφίστηκε και ως το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης.

Το απίθανο γκολ του Γιαννακόπουλου στο Ολυμπιακός – Πόρτο

28 χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός ξεκινάει μία νέα πορεία στο Champions League, ξανά στην έδρα του, και ελπίζει απέναντι στην Πάφο να ξεκινήσει όπως τότε το ταξίδι του με στόχο να γράψει ιστορία.