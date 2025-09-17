Παπανικολάου: «Χάλκινο μετάλλιο, χρυσές αναμνήσεις» (pic)

Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να απολαμβάνει την επιτυχία του με την εθνική, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Στα 35 του χρόνια, ο διεθνής φόργουορντ και αρχηγός της εθνικής πανηγύρισε για πρώτη φορά μετάλλιο με την Ελλάδα.

Μετά από διακρίσεις στις κατηγορίες Εφήβων και Νέων, χρειάστηκαν 15 χρόνια για να φτάσει στον στόχο της κορυφαίας διάκρισης με την Ανδρών. Το χάλκινο μετάλλιο δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της πορείας του, αλλά πιθανόν και μία από τις τελευταίες μεγάλες στιγμές του με τη γαλανόλευκη φανέλα.

Πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, ο Παπανικολάου μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από την πορεία της ομάδας στο Eurobasket, στιγμιότυπα με συμπαίκτες και φωτογραφίες με το μετάλλιο, συνοδεύοντας τις με τη λεζάντα: «Χάλκινο μετάλλιο. Αναμνήσεις ανεκτίμητες».

Η ανάρτηση του Παπανικολάου: