Ο Σπάικ Λι λέει ότι υπάρχει μια ταινία του που οι θαυμαστές του λατρεύουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη

Ο Σπάικ Λι έχει σκηνοθετήσει πάνω από είκοσι ταινίες μεγάλου μήκους, αλλά υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ταινία για την οποία οι φανατικοί θαυμαστές τους λατρεύουν λίγο περισσότερο από τις άλλες: και όχι, δεν πρόκειται για το αριστουργηματικό «Μάλκολμ Χ».

Μιλώντας για τη ζωή και το κινηματογραφικό του έργο σε μια συζήτηση με την Μισέλ Ομπάμα και τον αδελφό της Κρεγκ Ρόμπινσον στην εκπομπή τους IMO, ο Λι κλήθηκε να απαντήσει σε ένα περίπλοκο ερώτημα: ποια είναι η αγαπημένη του ταινία από αυτές που έχει σκηνοθετήσει.

Ωστόσο, αποφάσισε να αντιστρέψει την ερώτηση.

«Όταν με πλησιάζουν άνθρωποι, εντελώς άγνωστοι, περισσότερο αναφέρουν την ταινία Crooklyn», είπε ο Λι.

«Είσαι θυμωμένος μαζί της, ενώ αυτή τους προστατεύει όλους»

Η ημι-αυτοβιογραφική ταινία, την οποία ο Σπάικ Λι έγραψε μαζί με τα αδέλφια του, Τζόι και Σινκέ, παρουσιάζει μια οικογένεια που ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης την δεκαετία του ’70. «Ο Ντελρόι [Λίντο] υποδύθηκε τον πατέρα μου και η Άλφρι Γούνταρντ την μητέρα μου», είπε ο Λι, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι οι θεατές ταυτίζονταν με αυτή τη δυναμική.

«Η μητέρα μου έπρεπε να είναι ο ‘μπάτσος’ [της οικογένειας], γιατί ο πατέρας μου ήταν του τύπου: ‘Μπαμπά, μπορούμε να πηδήξουμε από το παράθυρο;’. ‘Ναι, πηδήξτε, αλλά μην χτυπήσετε’. Ήταν αναγκασμένη να είναι’».

Σε ότι αφορά τον ίδιο και τα αδέλφια του, ο Σπάικ Λι είπε: «Ήμασταν τρελοί. Ήμασταν τα κλασικά άγρια παιδιά από το Μπρούκλιν, και η μητέρα μου έπρεπε να είναι αυστηρή, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινε σε καλό [αυτή η κατάσταση]».

Ο Λι είπε ότι ένιωθε άσχημα που «θεωρούσαμε τις μητέρες μας κακές και τις βλέπαμε σαν σερίφηδες», επειδή δεν άφηναν τα παιδιά τους «να κάνουν τίποτα».

«Έτσι, είσαι θυμωμένος μαζί της, ενώ αυτή τους προστατεύει όλους», είπε.

Το Crooklyn επικεντρώνεται στην Τρόι Καρμάικλ (Ζέλντα Χάρις) -ένας χαρακτήρας που είναι βασισμένος στη αδελφή του Λι, Τζόι, η οποία έγραψε το αρχικό σενάριο της ταινίας. Στην ταινία, η Τρόι είναι επίσης το μοναδικό κορίτσι σε μια θορυβώδη οικογένεια.

«Ο συνοδός της μητέρας μου»

Στην πραγματικότητα, η οικογένεια του Λι έχει επηρεάσει την σταδιοδρομία του στην έβδομη τέχνη ποικιλοτρόπως. «Η μητέρα μου λάτρευε τον κινηματογράφο», είπε στο περιοδικό People το 2020. «Μου μετέδωσε την αγάπη της για τις ταινίες. [Από την άλλη] ο πατέρας μου μισούσε τις ταινίες του Χόλιγουντ, οπότε δεν την ακολουθούσε. Εκείνη την εποχή, δεν ήξερα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης — ήμουν απλώς ο συνοδός της μητέρας μου στο σινεμά», πρόσθεσε.

Η μητέρα του Σπάικ Λι, Ζακλίν, πέθανε από καρκίνο μετά το δεύτερο έτος των σπουδών του στο κολέγιο και λίγο μετά αποφάσισε να γίνει σκηνοθέτης.

Ο πατέρας του πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών.

*Με πληροφορίες από: People