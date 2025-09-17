Influencers από το….δημοτικό: Μακιγιάζ και μόδα πριν χτυπήσει το κουδούνι

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ασχολήθηκε με το θέμα «Μικροί μαθητές – Influencers, με το…Τικ Τοκ στη σάκα», παρουσιάζοντας το νέο φαινόμενο της εποχής νεαρά κορίτσια να ανεβάζουν video ομορφιάς, πριν πάνε να παρακολουθήσουν τα καθημερινά μαθήματα τους.

Η «διαφορερτική προετοιμασία« μαθητών πριν χτυπήσει το κουδούνι

Και δεν αρκούνται μόνο σε αυτήν την προετοιμασία, αλλά μαζί τους προμηθεύονται το «Emergency kit» για το σχολείο, που περιλαμβάνει καλλυντικά και είδη περιποίησης.

Η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής Ίριδα Ντεστάκου και η Influencer Μαριάννα Γεωργάκη ανέλυσαν το καινούργιο διαδικτυακό φαινόμενο, που συναντάται σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα και σε ηλικίες κάτω των 10 χρόνων.

Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση κινητών σε παιδικές και εφηβικές ηλικίες.

Καταστροφικές οι συνέπειες στον εγκέφαλο από τα shorts video

Η Ίριδα Ντεστάκου τόνισε για την ανάγκη πολλών παιδιών να γίνουν αποδεκτά μέσα από τα social media. Παράλληλα, η Κέλλυ Ιωάννου, δρ. εγκληματολογίας – πραγματογνώμονας πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο η ανάγκη αναγνωρισιμότητας των παιδιών, αλλά και της βαρεμάρας. Υπάρχουν νέες έρευνες που μιλούν για καταστροφικές συνέπειες στη βιοχημεία του εγκεφάλου, από την υπερβολή χρήση των κινητών.»

Ευάλωτοι στην αποπλάνηση και το scamming οι ανήλικοι influencers

Επίσης, η επιστήμονας τόνισε την επικινδυνότητα αποπλάνησης με την έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Τέλος, όλες αυτές οι συνήθειες οδηγούν σε υπερκατανάλωση από μικρές ηλικίες.