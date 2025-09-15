Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν. Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους»

Το σχόλιο του Brian Kilmeade προκάλεσε κατακραυγή. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν.

Και υπερθεμάτισε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

Ενας 34χρονος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής. Η μητέρα του δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι τον είχε βάλει σε ίδρυμα παρά τη θέλησή του και ότι είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

«Εξαιρετικά σκληρό σχόλιο»

«Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο», δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News απέφυγε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ