LIVE: Ο μεγάλος τελικός του Καραλή και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Παρακολουθήστε τις προσπάθειες των Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου στην τρίτη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2
- Μητέρα κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία
- Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
- Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
- «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΕΟΦ
- Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
- Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
- Ο Καραλής ξεπέρασε και τα 5,90μ. στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος (vid)
- O Jogo: «Ο Βιτόρια ήθελε Ταρέμι, του έφεραν Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Πάντοβιτς»
- Παπανικολάου: «Η θετική ενέργεια του κόσμου μας έδωσε ώθηση – Το μπάσκετ είναι ενιαίο»
- Παναθηναϊκός: Ρούμπεν και Χουάνκαρ «φωτογράφησαν» τον… ένοχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις