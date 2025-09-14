Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της η Καϊράτ στο Καζακστάν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League επικράτησε στο Αλμάτι με 1-0 της Ακτόμπε, έφτασε τους 49 βαθμούς και είναι τρεις μπροστά από την Αστάνα που έχει όμως ματς λιγότερο. Κι ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε του πρωταθλήματος.
Η Καϊράτ Αλμάτι ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Μέχρι το 52′ όταν ο Σατπάεβ με δυνατό σου έκανε το 1-0 που ήταν και το τελικό σκορ. Στα αρνητικά για την αντίπαλο του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του τερματοφύλακα Αναρμπέκοφ που αντικαταστάθηκε στο 13ο μόλις λεπτό.
Καϊράτ Αλμάτι (Ράφαελ Ουραζμπάκτιν): Αναρμπέκοφ (13’ Καλμίρζα), Αράντ, Γκρόμικο, Ζορζίνιο, Κασαμπουλάτ, Μαρτινόβιτς, Μάτα, Μρίνσκι (81’ Στανόγιεβ), Σατπάεβ (81’ Εντμίλσον), Σορόκιν, Ταπάλοβ.
