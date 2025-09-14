Γερμανία – Τουρκία: Κόντρα για μια θέση στην Ιστορία

Η Γερμανία θα κοντραριστεί με την Τουρκία στη Ρίγα (21:00, ΕΡΤ 1) στον μεγάλο τελικό του Eurobasket, με στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δύο ομάδες που έκαναν την τέλεια πορεία, φτάνουν αήττητες στον τελικό και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης και ήταν οι δύο κορυφαίες της διοργάνωσης.

Η Γερμανία έφτασε μέχρι τον τελικό μέσα από ένα απροσδόκητα εύκολο μονοπάτι, καθώς τα μεγάλα φαβορί της πλευράς της (Σερβία, Γαλλία) αποκλείστηκαν από άλλους αντιπάλους. Παρ’ όλα αυτά, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, αφήνοντας εκτός την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία.

Συνολικά οι Γερμανοί έχουν την πιο παραγωγική επίθεση στη διοργάνωση, καθώς σκοράρουν 102 πόντους ανά ματς, όμως στον τελικό είναι όλα διαφορετικά, αφού παίζει και κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα.

Η Τουρκία απέχει 40 λεπτά από το να γράψει ιστορία, καθώς σε 90 χρόνια βρέθηκε στο βάθρο μόνο μία φορά, το 2001 στην έδρα της, αλλά ποτέ δεν έχει κερδίσει τον τίτλο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ηγέτη τον Αλπερέν Σενγκούν θέλει το χρυσό και έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία για να το καταφέρει.

Στο μονοπάτι της νίκησε τη Σερβία την Ελλάδα και συνολικά όλα τα παιχνίδια της από τον όμιλο μέχρι τα νοκ-άουτ και θέλει ένα ακόμη για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.

To πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket:

Μικρός τελικός

17.00 Ελλάδα – Φινλανδία / ΕΡΤ1, Novasports Start

Τελικός

21.00 Τουρκία – Γερμανία / ΕΡΤ1, Novasports Start