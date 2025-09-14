Γερμανία – Τουρκία: Κόντρα για μια θέση στην Ιστορία
Γερμανία και Τουρκία, οι δύο μοναδικές αήττητες του Eurobasket, κοντράρονται απόψε (14/9, 21:00) στον τελικό της διοργάνωσης για το χρυσό μετάλλιο.
- Αγάπη μου... συρρίκνωσα τη συσκευασία - Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Το επόμενο βήμα της Chevron στην Ελλάδα - Τι σηματοδοτεί η κύρωση της συμφωνίας
- Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Η Γερμανία θα κοντραριστεί με την Τουρκία στη Ρίγα (21:00, ΕΡΤ 1) στον μεγάλο τελικό του Eurobasket, με στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δύο ομάδες που έκαναν την τέλεια πορεία, φτάνουν αήττητες στον τελικό και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης και ήταν οι δύο κορυφαίες της διοργάνωσης.
Η Γερμανία έφτασε μέχρι τον τελικό μέσα από ένα απροσδόκητα εύκολο μονοπάτι, καθώς τα μεγάλα φαβορί της πλευράς της (Σερβία, Γαλλία) αποκλείστηκαν από άλλους αντιπάλους. Παρ’ όλα αυτά, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, αφήνοντας εκτός την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία.
Συνολικά οι Γερμανοί έχουν την πιο παραγωγική επίθεση στη διοργάνωση, καθώς σκοράρουν 102 πόντους ανά ματς, όμως στον τελικό είναι όλα διαφορετικά, αφού παίζει και κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα.
Η Τουρκία απέχει 40 λεπτά από το να γράψει ιστορία, καθώς σε 90 χρόνια βρέθηκε στο βάθρο μόνο μία φορά, το 2001 στην έδρα της, αλλά ποτέ δεν έχει κερδίσει τον τίτλο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ηγέτη τον Αλπερέν Σενγκούν θέλει το χρυσό και έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία για να το καταφέρει.
Στο μονοπάτι της νίκησε τη Σερβία την Ελλάδα και συνολικά όλα τα παιχνίδια της από τον όμιλο μέχρι τα νοκ-άουτ και θέλει ένα ακόμη για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.
To πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket:
Μικρός τελικός
17.00 Ελλάδα – Φινλανδία / ΕΡΤ1, Novasports Start
Τελικός
21.00 Τουρκία – Γερμανία / ΕΡΤ1, Novasports Start
- Εθνική: Οι μικροί τελικοί σε Eurobasket και το αρνητικό ρεκόρ που καλείται να «σπάσει» (vid)
- Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
- Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
- Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία
- Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για Ελλάδα και Βραζιλία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/9): Πού θα δείτε την Εθνική και τα ματς της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις