Πώς η άνοδος του γουάν μπορεί να ενισχύσει τα αναδυόμενα νομίσματα

Η ανοχή που επιδεικνύει τελευταία η Κίνα στη σταθερή ανατίμηση του γουάν φαίνεται ότι θα επιταχύνει εκ νέου την ανατίμηση σε νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Οι προσδοκίες αυτές υποστηρίζονται από την ευαισθησία των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών στις μεταβολές του γουάν. Μια ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι κατά το τελευταίο έτος, για κάθε μεταβολή 1% του γουάν, το ταϊλανδέζικο μπατ, το μαλαισιανό ρινγκίτ, το χιλιανό πέσο, το μεξικανικό πέσο και το βραζιλιάνικο ρεάλ έχουν κινηθεί παράλληλα.

Εν τω μεταξύ, η 30ήμερη συσχέτιση μεταξύ της ισοτιμίας αναφοράς δολαρίου-γουάν και του δείκτη MSCI EM Currency Index αυξήθηκε στο 0,59 στα τέλη Αυγούστου, η υψηλότερη αναλογία από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ως το κύριο νόμισμα για τον κύριο εμπορικό εταίρο πολλών ασιατικών οικονομιών, το γουάν λειτουργεί ως άγκυρα στην περιοχή, με την πολιτική συναλλάγματος του Πεκίνου να παρακολουθείται στενά από τις όμορες χώρες. Ωστόσο, η επιρροή του εξαπλώνεται πέρα ​​από την Ασία σε χώρες που επηρεάζονται από το εμπόριο και τις ροές εμπορευμάτων της Κίνας.

Ο δείκτης MSCI EM Currency Index έχει υποχωρήσει κατά περίπου 0,3% αυτό το τρίμηνο, μετά από δύο τρίμηνα κερδών, που υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις του δολαρίου καθώς μεταβλήθηκαν οι προοπτικές πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο δείκτης έχει αυξηθεί κατά περίπου 6,8% φέτος.

Ανοδικές προοπτικές για γουάν και νομίσματα αναδυόμενων αγορών

Οι παρατηρητές της αγοράς λένε ότι υπάρχει περιθώριο τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών να ξαναρχίσουν την άνοδό τους, καθώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχει σηματοδοτήσει μια απόκλιση από την προηγούμενη πολιτική της εστίαση στη διατήρηση της σταθερότητας του γουάν εν μέσω εμπορικών εντάσεων.

«Το κινεζικό γουάν είναι το βασικό νόμισμα που διαφοροποιείται για τις περισσότερες αναδυόμενες αγορές. Συναλλάσσονται περισσότερο με την Κίνα παρά με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Έρικ Φάιν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην VanEck Associates με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Οι νικητές είναι όλες οι αναδυόμενες αγορές».

Πορεία πάνω από τις προσδοκίες

Σε μια αξιοσημείωτη μεταβολή, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) έθεσε την ισοτιμία αναφοράς του γουάν έναντι του δολαρίου στο ισχυρότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού είχε σταθερά καθοδηγήσει το νόμισμα πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς από τον Ιούλιο. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την εκστρατεία της νωρίτερα μέσα στο έτος για τον περιορισμό της μεταβλητότητας που προκαλείται από το δολάριο.

Το γουάν στις ηπειρωτικές περιοχές, το οποίο περιορίζεται σε μια ημερήσια ζώνη συναλλαγών 2% που χρησιμοποιεί την ισοτιμία αναφοράς ως κέντρο, έχει κερδίσει πάνω από 2% έναντι του δολαρίου φέτος. Έχει αποδυναμωθεί έναντι του αμερικανικού νομίσματος για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Σε μια ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης των επενδυτών, τα hedge funds αύξησαν πρόσφατα τα ανοδικά στοιχήματα δικαιωμάτων προαίρεσης στο γουάν, στοχεύοντας να φτάσει γύρω ή κάτω από το 7 ανά δολάριο μέχρι το τέλος του έτους. Το ζεύγος νομισμάτων ήταν περίπου 7,12 την Παρασκευή.

Η στροφή της PBOC σε μια ανοδική τάση προς το γουάν αψηφά τις εικασίες της αγοράς που ήταν αχαλίνωτες νωρίτερα φέτος, ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να υποτιμήσει το νόμισμά του για να αντιμετωπίσει τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, δήλωσε ο VanEck’s Fine, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του έκτοτε έχει αυξήσει την έκθεσή της σε ομόλογα σε τοπικό νόμισμα των αναδυόμενων αγορών έναντι ομολόγων σε δολάρια.

Το να επιτραπεί στο γουάν να ανατιμηθεί σταδιακά θα μπορούσε να είναι «μέρος των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας και των διεθνών πιέσεων για να ενισχυθεί το γουάν», δήλωσε ο Μπραντ Μπέχτελ, παγκόσμιος επικεφαλής συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Jefferies. «Αυτό θα επιτρέψει στα ασιατικά νομίσματα να ανατιμηθούν παράλληλα, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη πολιτική των κεντρικών τραπεζών».

Τέτοια οφέλη πιθανότατα θα επεκταθούν στον ευρύτερο χώρο των αναδυόμενων αγορών, πρόσθεσε ο Μπέχτελ.

Η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ασίας πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 9% του συνολικού εμπορίου των τελευταίων, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα ξεκινά μια εκτεταμένη εκστρατεία για την προώθηση του παγκόσμιου ρόλου του νομίσματός της, εκμεταλλευόμενη τις αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ, οι οποίες αποδυναμώνουν ολοένα και περισσότερο την ελκυστικότητα του δολαρίου. Ένα ισχυρότερο γιουάν θεωρείται ότι βοηθά τέτοιες προσπάθειες.

Πηγή: ΟΤ