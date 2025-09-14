newspaper
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Πώς η άνοδος του γουάν μπορεί να ενισχύσει τα αναδυόμενα νομίσματα
Διεθνής Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:55

Πώς η άνοδος του γουάν μπορεί να ενισχύσει τα αναδυόμενα νομίσματα

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών έχουν αποδειχτεί ευαίσθητα στις μεταβολές του γουάν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Spotlight

Η ανοχή που επιδεικνύει τελευταία η Κίνα στη σταθερή ανατίμηση του γουάν φαίνεται ότι θα επιταχύνει εκ νέου την ανατίμηση σε νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Οι προσδοκίες αυτές υποστηρίζονται από την ευαισθησία των νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών στις μεταβολές του γουάν. Μια ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι κατά το τελευταίο έτος, για κάθε μεταβολή 1% του γουάν, το ταϊλανδέζικο μπατ, το μαλαισιανό ρινγκίτ, το χιλιανό πέσο, το μεξικανικό πέσο και το βραζιλιάνικο ρεάλ έχουν κινηθεί παράλληλα.

Εν τω μεταξύ, η 30ήμερη συσχέτιση μεταξύ της ισοτιμίας αναφοράς δολαρίου-γουάν και του δείκτη MSCI EM Currency Index αυξήθηκε στο 0,59 στα τέλη Αυγούστου, η υψηλότερη αναλογία από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ως το κύριο νόμισμα για τον κύριο εμπορικό εταίρο πολλών ασιατικών οικονομιών, το γουάν λειτουργεί ως άγκυρα στην περιοχή, με την πολιτική συναλλάγματος του Πεκίνου να παρακολουθείται στενά από τις όμορες χώρες. Ωστόσο, η επιρροή του εξαπλώνεται πέρα ​​από την Ασία σε χώρες που επηρεάζονται από το εμπόριο και τις ροές εμπορευμάτων της Κίνας.

Ο δείκτης MSCI EM Currency Index έχει υποχωρήσει κατά περίπου 0,3% αυτό το τρίμηνο, μετά από δύο τρίμηνα κερδών, που υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις του δολαρίου καθώς μεταβλήθηκαν οι προοπτικές πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο δείκτης έχει αυξηθεί κατά περίπου 6,8% φέτος.

Ανοδικές προοπτικές για γουάν και νομίσματα αναδυόμενων αγορών

Οι παρατηρητές της αγοράς λένε ότι υπάρχει περιθώριο τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών να ξαναρχίσουν την άνοδό τους, καθώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχει σηματοδοτήσει μια απόκλιση από την προηγούμενη πολιτική της εστίαση στη διατήρηση της σταθερότητας του γουάν εν μέσω εμπορικών εντάσεων.

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών είναι ευαίσθητα στις αλλαγές του γουάν

«Το κινεζικό γουάν είναι το βασικό νόμισμα που διαφοροποιείται για τις περισσότερες αναδυόμενες αγορές. Συναλλάσσονται περισσότερο με την Κίνα παρά με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Έρικ Φάιν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην VanEck Associates με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Οι νικητές είναι όλες οι αναδυόμενες αγορές».

Πορεία πάνω από τις προσδοκίες

Σε μια αξιοσημείωτη μεταβολή, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) έθεσε την ισοτιμία αναφοράς του γουάν έναντι του δολαρίου στο ισχυρότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού είχε σταθερά καθοδηγήσει το νόμισμα πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς από τον Ιούλιο. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την εκστρατεία της νωρίτερα μέσα στο έτος για τον περιορισμό της μεταβλητότητας που προκαλείται από το δολάριο.

Το γουάν στις ηπειρωτικές περιοχές, το οποίο περιορίζεται σε μια ημερήσια ζώνη συναλλαγών 2% που χρησιμοποιεί την ισοτιμία αναφοράς ως κέντρο, έχει κερδίσει πάνω από 2% έναντι του δολαρίου φέτος. Έχει αποδυναμωθεί έναντι του αμερικανικού νομίσματος για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Σε μια ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης των επενδυτών, τα hedge funds αύξησαν πρόσφατα τα ανοδικά στοιχήματα δικαιωμάτων προαίρεσης στο γουάν, στοχεύοντας να φτάσει γύρω ή κάτω από το 7 ανά δολάριο μέχρι το τέλος του έτους. Το ζεύγος νομισμάτων ήταν περίπου 7,12 την Παρασκευή.

Η στροφή της PBOC σε μια ανοδική τάση προς το γουάν αψηφά τις εικασίες της αγοράς που ήταν αχαλίνωτες νωρίτερα φέτος, ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να υποτιμήσει το νόμισμά του για να αντιμετωπίσει τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, δήλωσε ο VanEck’s Fine, προσθέτοντας ότι η εταιρεία του έκτοτε έχει αυξήσει την έκθεσή της σε ομόλογα σε τοπικό νόμισμα των αναδυόμενων αγορών έναντι ομολόγων σε δολάρια.

Το να επιτραπεί στο γουάν να ανατιμηθεί σταδιακά θα μπορούσε να είναι «μέρος των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας και των διεθνών πιέσεων για να ενισχυθεί το γουάν», δήλωσε ο Μπραντ Μπέχτελ, παγκόσμιος επικεφαλής συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Jefferies. «Αυτό θα επιτρέψει στα ασιατικά νομίσματα να ανατιμηθούν παράλληλα, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη πολιτική των κεντρικών τραπεζών».

Τέτοια οφέλη πιθανότατα θα επεκταθούν στον ευρύτερο χώρο των αναδυόμενων αγορών, πρόσθεσε ο Μπέχτελ.

Η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ασίας πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 9% του συνολικού εμπορίου των τελευταίων, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα ξεκινά μια εκτεταμένη εκστρατεία για την προώθηση του παγκόσμιου ρόλου του νομίσματός της, εκμεταλλευόμενη τις αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ, οι οποίες αποδυναμώνουν ολοένα και περισσότερο την ελκυστικότητα του δολαρίου. Ένα ισχυρότερο γιουάν θεωρείται ότι βοηθά τέτοιες προσπάθειες.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inTickets 13.09.25

Stream newspaper
Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
