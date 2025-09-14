newspaper
14.09.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
«Holapueblo»: Πώς η Ισπανία επιχειρεί να ζωντανέψει τα άδεια χωριά της
Agro-in 14 Σεπτεμβρίου 2025

«Holapueblo»: Πώς η Ισπανία επιχειρεί να ζωντανέψει τα άδεια χωριά της

Ενώ το 84% του εδάφους στην Ισπανία είναι αγροτικό, μόνο το 16% των ανθρώπων ζει εκτός πόλεων.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Μάχη με τον χρόνο για να σώσει τα χωριά της και τις αγροτικές περιοχές της από την εγκατάλειψη δίνει η Ισπανία, η οποία διαθέτει μεγάλα κονδύλια, πρωτότυπα προγράμματα και τοπικές δράσεις σε μια προσπάθεια να αναστρέψει μια τάση δεκαετιών και να αποτρέψει τη φυγή των νέων από την ισπανική ύπαιθρο.

Στη βόρεια Ισπανία, στο μικρό χωριό Γκριέγος με μόλις 130 κατοίκους, η δημοτική αρχή αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν ενοίκιο σε οικογένειες με παιδιά που θέλουν να εγκατασταθούν εκεί. Ο στόχος είναι απλός αλλά κρίσιμος – να κρατηθεί ανοιχτό το δημοτικό σχολείο.

Οι αγροτικές περιοχές της Ισπανίας είδαν μείωση του πληθυσμού κατά 4,4% μεταξύ 2014 και 2023, ακόμη και όταν ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 2,6%

Η περίπτωση του Γκριέγος δεν είναι μοναδική. Από την Αραγονία μέχρι την Καστίλη και Λεόν, χιλιάδες κοινότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ερήμωση. Από το 1950, σχεδόν οι μισές αγροτικές περιοχές της χώρας έχουν χάσει πάνω από το μισό πληθυσμό τους. Οι νέοι φεύγουν για τις πόλεις, οι υπηρεσίες συρρικνώνονται, και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα δυσκολότερη για όσους παραμένουν.

«Άδεια Ισπανία»

Η συζήτηση για την λεγόμενη «España Vaciada» –την «Άδεια Ισπανία»– έχει μπει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα.

Οι αγροτικές περιοχές της χώρας άρχισαν να αραιώνουν στα μέσα του 20ού αιώνα, όταν οι θέσεις εργασίας στα εργοστάσια προσέλκυσαν εργάτες στις πόλεις. Η μείωση του πληθυσμού έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά.

Η έλλειψη θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τις κακές υποδομές και τις διαθέσιμες κατοικίες, έχουν συμβάλει στην μαζική αυτή έξοδο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι αγροτικές περιοχές της Ισπανίας είδαν μείωση του πληθυσμού κατά 4,4% μεταξύ 2014 και 2023, ακόμη και όταν ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 2,6%.

Την ίδια στιγμή, ενώ το 84% του εδάφους της Ισπανίας είναι αγροτικό, μόνο το 16% των ανθρώπων ζει εκτός πόλεων.

Πώς θα σωθούν οι αγροτικές περιοχές

Για να αναστρέψουν αυτή την τάση της δημογραφικής παρακμής και για να σώσουν τις αγροτικές περιοχές, η κυβέρνηση και οι περιφέρειες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, επιστρατεύουν μια σειρά από πρωτοβουλίες.

Μάλιστα, η ισπανική κυβέρνηση έχει και αρμόδιο υπουργείο, το οποίο επικεντρώνεται στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτού του κρίσιμου ζητήματος. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις των πόλεων πείθουν περισσότερους ανθρώπους να σκεφτούν τη ζωή στην ύπαιθρο.

Μεμονωμένες προσπάθειες για την αναζωογόνηση των πόλεων και των χωριών της Ισπανίας μπορούν να έχουν τοπικό αντίκτυπο. Όμως οι ειδικοί ερευνητές, επισημαίνουν ότι τα διαρθρωτικά μέτρα είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν σε μια μεγαλύτερη αλλαγή.

Μερικά από αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται σιγά σιγά. Για παράδειγμα, σε κυβερνητικό επίπεδο, οι αρχές σε ορισμένες περιοχές προσφέρουν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για να δώσουν κίνητρα στους ανθρώπους να μετακομίσουν εκεί.

Στην Ανδαλουσία, οικονομική υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα σπίτι σε ένα χωριό με λιγότερους από 3.000 κατοίκους και σε εθνική κλίμακα, η κυβέρνηση διέθεσε 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 για υποδομές, ψηφιακή συνδεσιμότητα και υπηρεσίες σε μικρούς δήμους, για την καταπολέμηση της μείωσης του πληθυσμού.

Το πρόγραμμα «Holapueblo»

Το HolaPueblo είναι μία από τις ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση της υπαίθρου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του προγράμματος η άφιξη νέων οικογενειών σε αγροτικές περιοχές δημιουργεί «άμεση οικονομική δραστηριότητα» μέσω αγορών κατοικιών και δαπανών σε τοπικές επιχειρήσεις και συχνά πυροδοτεί την προσέλκυση περισσότερων νεοφερμένων με την πάροδο του χρόνου.

Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι η μείωση του πληθυσμού σε περιοχές όπως η Γαλικία και η Καστίλλη και Λεόν αρχίζει να επιβραδύνεται. Ενώ ο συνολικός αριθμός θανάτων εξακολουθεί να ξεπερνά τις γεννήσεις, μια μελέτη του 2019 από το Κοινωνικό Παρατηρητήριο του Ιδρύματος La Caixa διαπίστωσε ότι αρχίζει να λαμβάνει χώρα μια «ανανέωση γενεών». Σε δήμους με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, η μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν το 10% γεννήθηκε στο εξωτερικό και ότι οι περισσότεροι ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών.

Πάντως, αν και εφαρμόζονται κάποιες δράσεις, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι πολύ νωρίς για να δουν αλλαγές. Μάλιστα, εκφράζουν τον φόβο ότι μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, ορισμένοι από αυτούς τους αραιοκατοικημένους δήμους, θα εξαφανιστούν. «Δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και δεν υπάρχουν πολλές πολιτικές ή πόροι που μπορούν ρεαλιστικά να αξιοποιηθούν».

Πηγή: ΟΤ

Stream newspaper
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
