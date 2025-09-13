Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Αυξάνονται τα πυρά της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις της κυβέρνησης στην ΔΕΘ και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Δυσαρεστημένοι οι πολίτες με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ

Σχολιάζοντας την έρευνα της MRB για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με το πως οι κάτοικοι της Αττικής βλέπουν τα μέτρα της ΔΕΘ, ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου είπε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις.

Μάλιστα, τα ευρήματα της έρευνας κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για την κυβέρνηση.

Με το δείκτη αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία σε ποσοστό 61,1% να δείχνει πως κινείται «αρκετά ή πολύ άσχημα» και μόνο ένα 15% να την αξιολογεί «πολύ ή αρκετά καλά» η έρευνα εξετάζει αρχικά τα σημαντικότερα προβλήματα διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

«Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει σοβαρούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηθεί, Θα ακούσουμε όσα δεν ακούσαμε από τον πρωθυπουργό πριν από μία εβδομάδα. Δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα για την μικρομεσαία επιχείρηση, τίποτα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που πλήττει τα νοικοκυριά και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν ακούσαμε τίποτα για τον πρωτογενή τομέα και το κόστος παραγωγής, δεν ακούσαμε τίποτα για την περιφερειακή ανάπτυξη», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε το ζήτημα της ακρίβειας, τονίζοντας πως υπάρχουν υπερπλεονάσματα και δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.

«Λόγω του υψηλού ΦΠΑ παίρνει όλα αυτά τα έσοδα. Θεωρώ ότι υπάρχει βασικό πρόβλημα. Αντί να μειώσει τον ΦΠΑ, δίνει πίσω οριζόντια, σε όλες τις τάξεις, σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος. Είπαμε στη ΔΕΘ ότι πρέπει να μηδενιστεί για ένα διάστημα ο ΦΠΑ στα τρόφιμα», είπε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε μία σειρά προτάσεων σχετικά με την καταπολέμηση της ακρίβειας και ανακούφισης των νοικοκυριών προέβη το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Δεν θέλουμε τα παιδιά μας τουρίστες στην πατρίδα μας. Δεν θέλουμε μία Ελλάδα που το 10% θα ευημερεί και θα είναι πάμπλουτο, και το υπόλοιπο 90% θα δουλεύει όλη μέρα για να επιβιώσει», είπε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Αναφορά στην πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Τσίπρα

Όσον αφορά τη πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος σχολίασε:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικό κεφάλαιο για τον χώρο. Αυτό που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος της Αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει τον Μητσοτάκη είναι η ενότητα, η ευρύτερη συσπείρωση και όχι κατακερματισμός», είπε.

«Μας αφήνει παντελώς αδιάφορους το κόμμα Τσίπρα», σχολίασε με τη σειρά της η Θεοδώρα Τζάκρη.