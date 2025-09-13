Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μέσα από τον ρόλο του ως Βίνι Μπαρμπαρίνο στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter», αλλά όταν γυρίστηκε το πρώτο επεισόδιο, ένας παραγωγός δεν ήταν ικανοποιημένος με την ερμηνεία του.

Ο Γκέιμπ Κάπλαν, ο οποίος συν-δημιούργησε τη σειρά βασισμένη στη stand-up κωμωδία του και πρωταγωνίστησε στην εκπομπή ως ο ομώνυμος χαρακτήρας, καταπιάστηκε με τη δημιουργία της σειράς σε ένα νέο δοκίμιο για το τεύχος Σεπτεμβρίου του Emmy Magazine, με αφορμή την 50η επέτειο της εκπομπής.

«Ίσως η χειρότερη ιδέα για σειρά που έχω ακούσει ποτέ»

Ο Κάπλαν και ο παραγωγός Άλαν Σακς δημιούργησαν μαζί τη σειρά, ωστόσο γρήγορα ήρθαν σε επαφή με τον Τζέιμς Κόμακ. Σύμφωνα με τον Κάπλαν, ο Κόμακ, ο οποίος πέθανε το 1997 σε ηλικία 73 ετών, ήταν αρχικά επικριτικός απέναντι στη σειρά, η οποία θα ακολουθούσε τον Κάπλαν ως Κόττερ, έναν πρώην μαθητή που επιστρέφει στο γυμνάσιό του για να διδάξει σε μια τάξη ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο Σακς είπε ότι ο Κόμακ υποστήριξε τότε ότι: «Αυτή είναι ίσως η χειρότερη ιδέα για σειρά που έχω ακούσει ποτέ».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κάπλαν, όταν ο Μάικλ Άισνερ, τότε επικεφαλής προγραμματισμού του ABC, ενθουσιάστηκε με τη σειρά και έδωσε εντολή για την παραγωγή ενός πιλοτικού επεισοδίου, «ξαφνικά, ο Τζίμι αφοσιώθηκε πλήρως στην χειρότερη ιδέα που είχε ακούσει ποτέ».

«Ξέρω τύπους σαν τον Τζόνι Μπόι»

Το πιλοτικό επεισόδιο γυρίστηκε δύο φορές και ο Τζον Τραβόλτα, εξιστορώντας τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα με τον Κάπλαν — είχε πολλά να πει. Και δεν ήταν και τόσο θετικά.

«Ο Τζίμι μου επιτέθηκε μετά την πρώτη εκπομπή», είπε ο Τραβόλτα. «Μου είπε: ‘Τι συνέβη; Πού ήταν ο τύπος από τις πρόβες; Δεν θα βγούμε στον αέρα αν το ξανακάνεις αυτό’».

Ο Τραβόλτα στράφηκε στον Κάπλαν για παρηγοριά, ο οποίος του είπε ότι ήταν «υπέροχος». Ο Κάπλαν ανέφερε για το περιστατικό: «Ίσως ως σκηνοθέτης, ο Τζίμι πίστευε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη ερμηνεία με αυτόν τον τρόπο [μέσω πίεσης], αλλά ο Τζον λέει ότι τον τάραξε».

Η δεύτερη δοκιμαστική λήψη τελικά πήγε καλύτερα για «όλους», συμπεριλαμβανομένου του Κάπλαν, ο οποίος δεν ήταν έμπειρος ηθοποιός.

Ο Κάπλαν θυμήθηκε επίσης τι βοήθησε τελικά τον Τραβόλτα να καταλάβει πώς ήθελε να παίξει τον Βίνι: το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να σκεφτεί τον χαρακτήρα που υποδυόταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «Κακόφημοι δρόμοι» του 1973.

«Ξέρω τύπους σαν τον Τζόνι Μπόι», είπε. «Ξέρεις ότι πρέπει να τους αποφεύγεις, αλλά δεν μπορείς».

«Τον μετατρέπεις σε έναν ηλίθιο»

Ο Κάπλαν είπε ότι ο Τραβόλτα θέλησε να φιλοτεχνήσει έναν δικό του Μπαρμπαρίνο. Άρχισε επίσης να λέει μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις του — «Τι; Πού; Πότε;» — και οι σεναριογράφοι άρχισαν να τις εντάσσουν στη σειρά. Αλλά στον Κομάκ (πάλι) κάτι δεν άρεσε.

«Αργότερα, ο Τζίμι μίσησε μια άλλη ατάκα του Μπαρμπαρίνο, το ‘Είμαι τόσο μπερδεμένος’» αποκάλυψε ο Κάπλαν. «Οι θαυμαστές την λάτρεψαν, αλλά αφού την χρησιμοποιήσαμε μία φορά, ο Τζίμι την απαγόρευσε, λέγοντας: ‘Αυτός υποτίθεται ότι είναι ο αρχηγός της συμμορίας σου. Τον μετατρέπεις σε έναν ηλίθιο!’», είπε.

Το «Welcome Back, Kotter» έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1975 και έγινε τεράστια επιτυχία. Ο Τζον Τραβόλτα είπε στον Κάπλαν ότι από τότε και μετά, ο Κομάκ τον άφησε ήσυχο — αν και συνέχισε να απαγορεύει τη φράση «Είμαι τόσο μπερδεμένος».

*Με πληροφορίες από: People