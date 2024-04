Ο Τζον Τραβόλτα πετάει πάνω από το Χόλιγουντ και από τον πόνο που του έδωσε η ζωή

Η καριέρα και η ζωή του Τραβόλτα είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές πτώσεις που μοιάζουν πολύ με την παρατεταμένη μελαγχολία που ακολουθεί τις στιγμές χαράς. Η επαγγελματική επιτυχία έμοιαζε περισσότερο με αποτέλεσμα τυχαίων αποφάσεων παρά με υποκριτικό ταλέντο, ίσως λόγω λανθασμένων συμβουλών.

Στην προσωπική του ζωή, οι αναπόφευκτες ατυχίες που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο – διάσημο ή μη – έχουν περάσει αρκετές φορές από το διάβα του. Πάρα πολλές φορές.

Ο ηθοποιός, στα 70 του πλέον, θα μπορούσε να κάνει μια παύση για να αναλογιστεί όλες τις επιτυχίες και τα λάθη του. Ο Τραβόλτα πιθανότατα θα σκεφτεί τις τέσσερις κινηματογραφικές σκηνές χορού που καθόρισαν την καριέρα του: Πυρετός το Σαββατόβραδο (1977), Grease (1978), Pulp Fiction (1994) και Hairspray (2007).

Προσωπικά, ρομαντικά και θρησκευτικά θέματα διαπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του Τραβόλτα, καθιστώντας τον συχνή τροφή για τις φυλλάδες

Η στόφα του σταρ

Μπορεί επίσης να αναλογιστεί την ημι-αποχώρησή του από την υποκριτική και την τρέχουσα επικέντρωσή του στα δύο παιδιά του και τα αεροπλάνα. Πρόσφατα ο Τραβόλτα έδειξε μερικές χορευτικές φιγούρες στο μουσικό φεστιβάλ Sanremo στην Ιταλία, προς έκπληξη της μισής χώρας. Η αυτοσχέδια εκτέλεση του χορού της πάπιας άφησε τους πάντες σε υστερία και τα βίντεο έγιναν γρήγορα viral.

Ο Τραβόλτα φέρεται να έγινε έξαλλος με την κοροϊδία και απαγόρευσε στην ιταλική τηλεόραση να τα αναπαράγει.

Αυτό είναι το είδος της συμπεριφοράς που διαμόρφωσε το μύθο ενός αστέρα του Χόλιγουντ που έχει δει καλύτερες μέρες. Προσωπικά, ρομαντικά και θρησκευτικά θέματα διαπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του Τραβόλτα, καθιστώντας τον συχνή τροφή για τις φυλλάδες.

Τα 70s τον ανέδειξαν

Το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν τη δεκαετία του 1970, χάρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δύο εμβληματικές ταινίες. Η επιτυχία του στον Πυρετό του Σαββατόβραδου και η συμφωνία τριών ταινιών με τα στούντιο Paramount οδήγησαν στο Grease, όπου είχε την ευκαιρία να επιλέξει τον συμπρωταγωνιστή του.

Ο Τραβόλτα επέμεινε στην 28χρονη Αυστραλέζα τραγουδίστρια της ποπ Ολίβια Νιούτον-Τζον για να υποδυθεί το ερωτικό του ενδιαφέρον, τη γλυκιά, νεαρή μαθήτρια λυκείου, Σάντι Όλσον.

Το Grease απέφερε πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια. «Δεν θα μπορούσα να κάνω την ταινία αν δεν είχα γνωρίσει πρώτα τον Τζον. Δεν ήμουν σίγουρη για το αν θα το έκανα, αλλά με έπεισε», δήλωσε η Ολίβια σε μια εκδήλωση γκαλά πριν από μερικά χρόνια.

Η αυστραλέζικη προσφορά της Sandy

Οι σεναριογράφοι άλλαξαν ακόμη και την ιστορία για την Ολίβια Νιούτον-Τζον, όταν εκείνη δεν μπορούσε να αποβάλει την αυστραλιανή προφορά της. Η Sandy έγινε το νέο κορίτσι από την Αυστραλία σε ένα αμερικανικό λύκειο της δεκαετίας του 1950. Η Ολίβια ήταν για πάντα ευγνώμων στον Τραβόλτα για τον ρόλο που την ανέδειξε σε σούπερ σταρ και οι δυο τους έγιναν οικογένεια.

«Όταν μοιράζεσαι αυτού του είδους τη μετεωρική επιτυχία – και τίποτα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει – μοιράζεσαι έναν δεσμό», δήλωσε ο Τραβόλτα κατά τη διάρκεια ενός από τους πολλούς εορτασμούς για τα 40 χρόνια του Grease. «Έζησα την εμπειρία της να αποκτήσει ένα παιδί, να πάρει διαζύγιο, να χάσει την αδελφή της. Έχει περάσει το δικό μου γάμο, το να κάνω παιδιά. Είναι υπέροχο και γεμάτο κοινές αναμνήσεις το παρελθόν μας».

Ο Τραβόλτα και η Νιούτον-Τζον ήταν στενοί φίλοι σε όλη τους τη ζωή, μέχρι το θάνατό της πριν από δύο χρόνια. Όχι μόνο έκαναν μαζί το Grease, αλλά μοιράστηκαν και την παγκόσμια επιτυχία του επί δεκαετίες. Ταξίδεψαν μαζί σε πολυάριθμες εκδηλώσεις που αφορούσαν το Grease και πρόβαλαν την ταινία για τον δεύτερο σύζυγο της Ολίβια, ο οποίος δεν την είχε δει ποτέ, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που ο Τραβόλτα ήταν πιλότος. Η απώλεια της Νιούτον-Τζον από καρκίνο του μαστού ήταν η τέταρτη και τελευταία τραγωδία στη ζωή του Τζον Τραβόλτα.

O Τραβόλτα και η Κέλι Πρέστον γνωρίστηκαν σε ένα δοκιμαστικό για την κωμωδία The Experts του 1989. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα

Η αρχή των συμφορών

Η πρώτη τραγωδία συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν ο Τραβόλτα ήταν στα πρώτα του είκοσι χρόνια. Γυρνούσε το The Boy in the Plastic Bubble, έναν ρόλο που τον έκανε να ξεχωρίσει και που οδήγησε στον Πυρετό του Σαββατόβραδου ένα χρόνο αργότερα (για τον οποίο απέκτησε αιώνια φήμη και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ).

Ο Τραβόλτα ερωτεύτηκε την ηθοποιό που υποδυόταν τη μητέρα του στην ταινία, την 40χρονη Νταϊάνα Χάιλαντ. Ένα χρόνο νωρίτερα, η Χάιλαντ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε εγκαίρως σε διπλή μαστεκτομή. Ο Τραβόλτα και η Χάιλαντ σχεδίαζαν να συγκατοικήσουν και να παντρευτούν, αλλά ο καρκίνος επανήλθε το 1976 τα Χριστούγεννα. Λίγους μήνες αργότερα, η Χάιλαντ πέθανε. Ο Τραβόλτα είχε μόλις κλείσει τα 23 του χρόνια.

Αν και έχασε τους ρόλους στα American Gigolo και An Officer and a Gentleman που πήγαν στον Ρίτσαρντ Γκιρ, στράφηκε στην κωμωδία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με το Κοίτα ποιος Μιλάει και τις δύο συνέχειές του. Η συμπρωταγωνίστρια του, η Κίρστι Άλεϊ μοιραζόταν συχνά ότι ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Τραβόλτα, αλλά δεν το συνέχισε επειδή ήταν παντρεμένη. Αμέσως μετά, ο Τραβόλτα και η Κέλι Πρέστον γνωρίστηκαν σε ένα δοκιμαστικό για την κωμωδία The Experts του 1989. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Να και η Σαηεντολογία στη μέση

Ο Τραβόλτα ήταν στα ύψη με την ταινία Pulp Fiction (1994), η οποία του χάρισε μια δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ, και ακολούθησαν τα Phenomenon, Face/Off, Primary Colors και άλλα. Ο Τζετ γεννήθηκε το 1992 και η Έλα το 2000. Η Jett διαγνώστηκε με το σύνδρομο Kawasaki σε ηλικία δύο ετών, μια πάθηση που προκαλεί αρτηριακή φλεγμονή. Έπασχε επίσης από επιληπτικές κρίσεις και ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, μια κατάσταση που δεν αναγνωρίζεται από τη Σαηεντολογία, τη θρησκεία που ακολουθεί ο Τραβόλτα από το 1975.

Το 2009, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες, ο Τζετ έπαθε κρίση στο μπάνιο και χτύπησε το κεφάλι του στην μπανιέρα. Οι τραυματιοφορείς προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά πέθανε στο νοσοκομείο σε ηλικία 16 ετών.

«Η Σαηεντολογία μας βοήθησε να το ξεπεράσουμε αυτό. Η οικογένειά μας και οι φίλοι μας επίσης», δήλωσε η Πρέστον σχεδόν μια δεκαετία αργότερα σε συνέντευξή του στην EL PAÍS στις Κάννες. «Και ο χρόνος επίσης… Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είτε βυθίζει μια σχέση είτε τη βοηθά να προχωρήσει μπροστά. Νομίζω ότι και οι δύο προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο όσο καλύτερα μπορούσαμε.

»Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για να είμαστε μαζί όταν ο ένας από τους δύο αισθανόταν πεσμένος… αλλά η δύναμη της σχέσης μας μας βοήθησε». Αποφάσισαν να ξεπεράσουν το πένθος της απώλειας του Τζετ αποκτώντας άλλο ένα παιδί. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, καλωσόρισαν στον κόσμο τον Μπεν. Συνεργάστηκαν επίσης ξανά στην ταινία Gotti υποδυόμενοι ένα ζευγάρι μαφιόζων.

Πετάει ψηλά

Ο ισχυρός γάμος του ζευγαριού ήταν το στήριγμα του Τραβόλτα για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι που η Πρέστον πέθανε τον Ιούλιο του 2020 από καρκίνο του μαστού σε ηλικία 57 ετών. Ο Τραβόλτα συνεχίζει να τιμά τη μνήμη της στη σελίδα του στο Instagram. Πριν πεθάνει, λίγοι άνθρωποι γνώριζαν ότι η Πρέστον ήταν άρρωστη για δύο χρόνια.

Ο Τραβόλτα ζήτησε ιδιωτικότητα στο πένθος του και βρήκε παρηγοριά στα παιδιά του και σε παλιούς φίλους όπως η Ολίβια Νιούτον-Τζον. Μετά το θάνατο της Πρέστον και τη δική της μάχη με τον καρκίνο, η Ολίβια ίδρυσε ένα ίδρυμα για την καταπολέμηση της νόσου. Η μακροχρόνια φίλη του Τζον Τραβόλτα έφυγε από τη ζωή δύο χρόνια αργότερα σε ηλικία 73 ετών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήταν εύκολα για τον Τραβόλτα, ο οποίος λέει ότι τα παιδιά του ήταν μια συνεχής πηγή παρηγοριάς. Βρίσκει παρηγοριά στην οικογένειά του και γαλήνη στο πέταγμα. Πριν από δύο χρόνια, απέκτησε την άδειά του να πετάει αεροσκάφη Boeing 737, η οποία του επιτρέπει να γίνει εμπορικός πιλότος. Αλλά με 250 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα και σχεδόν 100 ταινίες στο ενεργητικό του, ο Τραβόλτα μάλλον θα αποφύγει αυτό το άγχος και θα επιλέξει μια πιο ήρεμη ζωή απολαμβάνοντας τα παιδιά του.

*Με στοιχεία από elpais.com