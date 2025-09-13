Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το βράδυ της Πέμπτης, εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ, με αίτημα να «σταματήσει η καταστροφή της Γάζας», σύμφωνα με το Art Newspaper. Η συγκέντρωση έγινε κοντά στην «πλατεία των ομήρων», περιτριγυρισμένη από το Θέατρο Cameri, το Μουσείο Τέχνης Τελ Αβίβ, τη Βιβλιοθήκη Beit Ariela και το κτίριο της Ισραηλινής Όπερας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν καλλιτέχνες, επιμελητές, συγγραφείς, φωτογράφοι, μουσικοί και ποιητές, που θέλησαν να στείλουν μήνυμα καταγγελίας για την ανθρωπιστική και πολιτιστική καταστροφή στη Γάζα.

«Ο ήχος του drone δεν αφήνει τους επιζώντες να ησυχάσουν—είναι πάντα εκεί, πάνω από τα κεφάλια τους»

Μέρος των συμμετεχόντων μοίραζε φυλλάδια στους περαστικούς, τονίζοντας: «Εμείς, καλλιτέχνες, δημιουργοί και άνθρωποι του πολιτισμού, στεκόμαστε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομά μας. Από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 160.000 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες καλλιτέχνες, συγγραφείς και πολιτιστικοί ακτιβιστές».

Ντυμένοι στα μαύρα, οι διαδηλωτές κρατούσαν σιωπηλά πανό γραμμένα σε εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά, με το σύνθημα «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη». Παράλληλα, κρατούσαν αντίγραφα χαρακτικού της Ισραηλινής καλλιτέχνιδας Ρούτι Ζίνγκερ, που απεικόνιζε ένα ανοιχτό στόμα ως σύμβολο ανείπωτων φωνών. Το φυλλάδιο που μοιράστηκε υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης».

«H καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Η διαμαρτυρία είχε και μουσικό χαρακτήρα. Μια ομάδα μουσικών έπαιξε έναν παρατεταμένο ήχο που θύμιζε τον βόμβο των drones του Ισραηλινού Στρατού, αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο μουσικό και δάσκαλο Άχμεντ Μουίν Αμπού Άμσα. Δύο Παλαιστίνιοι μουσικοί πρόσθεσαν μια ψηλή νότα, με στόχο να αποδώσουν την αδιάκοπη παρουσία του ήχου πάνω από τη Γάζα. «Ο ήχος του drone δεν αφήνει τους επιζώντες να ησυχάσουν—είναι πάντα εκεί, πάνω από τα κεφάλια τους», ανέφερε το κείμενο.

Ο Ισραηλινός καλλιτέχνης Άνταμ Γεκουτιέλι (γνωστός ως Know Hope) σημείωσε ότι «η γενοκτονία στη Γάζα δεν αφαιρεί μόνο ζωές, αλλά καταστρέφει και έναν πολιτισμό».