Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:30

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Το βράδυ της Πέμπτης, εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ, με αίτημα να «σταματήσει η καταστροφή της Γάζας», σύμφωνα με το Art Newspaper. Η συγκέντρωση έγινε κοντά στην «πλατεία των ομήρων», περιτριγυρισμένη από το Θέατρο Cameri, το Μουσείο Τέχνης Τελ Αβίβ, τη Βιβλιοθήκη Beit Ariela και το κτίριο της Ισραηλινής Όπερας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν καλλιτέχνες, επιμελητές, συγγραφείς, φωτογράφοι, μουσικοί και ποιητές, που θέλησαν να στείλουν μήνυμα καταγγελίας για την ανθρωπιστική και πολιτιστική καταστροφή στη Γάζα.

«Ο ήχος του drone δεν αφήνει τους επιζώντες να ησυχάσουν—είναι πάντα εκεί, πάνω από τα κεφάλια τους»

Μέρος των συμμετεχόντων μοίραζε φυλλάδια στους περαστικούς, τονίζοντας: «Εμείς, καλλιτέχνες, δημιουργοί και άνθρωποι του πολιτισμού, στεκόμαστε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομά μας. Από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 160.000 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες καλλιτέχνες, συγγραφείς και πολιτιστικοί ακτιβιστές».

Ντυμένοι στα μαύρα, οι διαδηλωτές κρατούσαν σιωπηλά πανό γραμμένα σε εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά, με το σύνθημα «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη». Παράλληλα, κρατούσαν αντίγραφα χαρακτικού της Ισραηλινής καλλιτέχνιδας Ρούτι Ζίνγκερ, που απεικόνιζε ένα ανοιχτό στόμα ως σύμβολο ανείπωτων φωνών. Το φυλλάδιο που μοιράστηκε υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης».

«H καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Η διαμαρτυρία είχε και μουσικό χαρακτήρα. Μια ομάδα μουσικών έπαιξε έναν παρατεταμένο ήχο που θύμιζε τον βόμβο των drones του Ισραηλινού Στρατού, αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο μουσικό και δάσκαλο Άχμεντ Μουίν Αμπού Άμσα. Δύο Παλαιστίνιοι μουσικοί πρόσθεσαν μια ψηλή νότα, με στόχο να αποδώσουν την αδιάκοπη παρουσία του ήχου πάνω από τη Γάζα. «Ο ήχος του drone δεν αφήνει τους επιζώντες να ησυχάσουν—είναι πάντα εκεί, πάνω από τα κεφάλια τους», ανέφερε το κείμενο.

Ο Ισραηλινός καλλιτέχνης Άνταμ Γεκουτιέλι (γνωστός ως Know Hope) σημείωσε ότι «η γενοκτονία στη Γάζα δεν αφαιρεί μόνο ζωές, αλλά καταστρέφει και έναν πολιτισμό».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

