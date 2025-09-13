Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η Αμέρικα Φερέρα, ακτιβίστρια υπέρ των ίσων δικαιωμάτων ντόπιων και μεταναστών, σχολίασε την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους ελέγχους μεταναστών κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή The View.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, άρθηκε η εντολή ενός δικαστή που απαγόρευε στους αστυνομικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) να σταματούν άτομα στην περιοχή του Λος Άντζελες αποκλειστικά με βάση τη φυλή, τη γλώσσα και την εργασία.

Η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ έσπευσε να επικρίνει την απόφαση και υποστήριξε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τους πράκτορες της ICE να στοχεύουν «οποιονδήποτε μοιάζει με Λατίνο».

«Ως Αμερικανίδα, είμαι εξοργισμένη»

Όταν η Σάρα Χέινς, μέλος του πάνελ του The View, ρώτησε την Αμέρικα Φερέρα για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ηθοποιός απάντησε: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ τον Θεό για την δικαστή Σοτομαγιόρ».

Η Φερέρα συνέχισε λέγοντας ότι είναι ευγνώμων για «τους ανθρώπους που εξακολουθούν να παίρνουν θέση με γνώμονα τη λογική και τις αξίες που αναγνωρίζουμε ως αμερικανικές».

«Ως Αμερικανίδα, είμαι εξοργισμένη και τρομοκρατημένη που βλέπω τα συνταγματικά μας δικαιώματα να υπονομεύονται από το Ανώτατο Δικαστήριο [το οποίο αναίρεσε την προηγούμενη απόφαση]. Όλοι θα έπρεπε να είναι εξοργισμένοι και τρομοκρατημένοι από αυτό», είπε.

«Αν οποιοσδήποτε Αμερικανός μπορεί να ελεγχθεί [από την αστυνομία] λόγω της γλώσσας που μιλάει ή του χρώματος του δέρματός του ή επειδή εργάζεται σε μια κακοπληρωμένη δουλειά, ποιος είναι ασφαλής; Επομένως, ως Αμερικανίδα, είμαι εξοργισμένη», πρόσθεσε.

Μίλησε επίσης για το γεγονός ότι είναι «κόρη μεταναστών που μεγάλωσε στην Καλιφόρνια».

Είπε ότι η οικογένειά της συχνά είχε «συζητήσεις για τη μετανάστευση», αν και δεν ήταν «κοντά σε αυτό που ζούμε τώρα».

«Αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν παιδιά που είναι τρομοκρατημένα. Υπάρχουν παιδιά που είναι φοβισμένα, υπάρχουν οικογένειες που τρέμουν μήπως η ζωή τους καταστραφεί σε μια στιγμή», είπε η Φερέρα.

«Σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε, ποιες είναι οι αξίες μας και τι μας ενδιαφέρει, και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και ότι όλοι έχουμε την ικανότητα να απλώνουμε το χέρι και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον».

«Το τίμημα που πληρώνουμε»

Η Φερέρα τοποθετήθηκε πάνω στο φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης και των απελάσεων, μόλις δύο ημέρες μετά την εμφάνιση της Σοτομαγιόρ στην εκπομπή The View.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η δικαστής ανέφερε: «Γίνετε ενημερωμένοι πολίτες και μην αντιδράτε απλώς, γιατί οι άνθρωποι λένε πράγματα που απλά δεν υπάρχουν, ή ξεστομίζουν διάφορα [που δεν ισχύουν] και τα παρερμηνεύουν. Το τίμημα που πληρώνουμε [από την αμάθεια] είναι ό,τι συμβαίνει σήμερα, όπως ανέφερα, θα επηρεάσει πολλούς ανθρώπους, αλλά επηρεάζει το μέλλον σας και επηρεάζει τη συμπεριφορά των ηγετών στο μέλλον, γιατί αυτό που επιτρέπουμε σήμερα δεν θα επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αύριο, θα είναι κάτι διαφορετικό».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter