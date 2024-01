Αμέρικα Φερέρα: Η συγκινητική ομιλία για τις γυναίκες στο Χόλιγουντ

Η Αμέρικα Φερέρα δέχθηκε ένα ξεχωριστό βραβείο στα Critics Choice Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα. Πρόκειται για το SeeHer, το οποίο αφορά στην υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και την απεικόνιση αυθεντικών χαρακτήρων που αψηφούν τα στερεότυπα.

Η Μάργκοτ Ρόμπι που της απένειμε το βραβείο, υπογράμμισε πως η Φερέρα είναι η «πρώτη και μοναδική» Λατίνα που κέρδισε το Emmy πρωταγωνίστριας σε κωμωδία για το ρόλο που είχε στην «Ugly Betty».

«Φαντάζομαι ότι το να είσαι η πρώτη σε οποιονδήποτε τομέα μπορεί να είναι απομονωτικό. Φαντάζομαι ότι σου ασκεί τεράστια πίεση να είσαι τέλειος, να παίζεις εκ του ασφαλούς» δήλωσε η Robbie. «Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο στην America είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε αυτή την πίεση, ενώ δεν φοβήθηκε ποτέ να συνεχίσει να λέει την αλήθεια όταν αυτή μετράει περισσότερο» πρόσθεσε.

Αφού η Αμέρικα Φερέρα ανέβηκε στη σκηνή, ξεκίνησε μια παθιασμένη ομιλία για το τι σημαίνει για εκείνη το βραβείο SeeHer. «Λαχταρούσα να δω ανθρώπους σαν εμένα στην οθόνη ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Όταν άρχισα να δουλεύω πριν από είκοσι χρόνια, αυτό έμοιαζε αδύνατο, το ξέρω. Φαινόταν αδύνατο ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει καριέρα παίζοντας λατινομαερικανικούς χαρακτήσες με κανονικές διαστάσεις» είπε.

«Αλλά εξαιτίας των σεναριογράφων, των παραγωγών και των σκηνοθετών… εγώ και μερικοί συνάδελφοί μου Λατίνοι είχαμε την ύψιστη ευλογία να φέρουμε στη ζωή μερικές ατρόμητες και φανταστικές γυναίκες» πρόσθεσε.

I am sobbing. I love America Ferrera so much. pic.twitter.com/S8S8J1TY7L

— Bryn (@brynnelson) January 15, 2024