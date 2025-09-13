Σχολική λίστα: Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι γονείς – Πόσο είναι το κόστος για κάθε παιδί
Οι γονείς βλέπουν τα έξοδα για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία να φτάνουν και πάλι στα ύψη.
- Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
- Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ
- Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 15χρονη κοπέλα
- Στη φυλακή 22χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο
Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη θα βάζουν για μια ακόμη χρονιά οι γονείς για την αγορά της σχολικής λίστας και όχι μόνο.
Οι τιμές σε τετράδια, τσάντες, βιβλία έχουν πάρει την «ανηφόρα», ενώ αν υπολογίζουμε και το κόστος εγγραφής σε φροντιστήρια και δραστηριότητες, ανεβαίνει κατά πολύ.
Η σχολική λίστα
Με μια πρώτη εκτίμηση, το κόστος για τη σχολική τσάντα ξεκινάει από 10 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 70 ευρώ.
Το κόστος για τις κασετίνες ξεκινά από 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα ο γονιός να κληθεί να το αγοράσει στη διπλάσια τιμή, δηλαδή τα 6 ευρώ, ενώ ανάλογα με την μάρκα το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 15 ευρώ.
Τα τετράδια ξεκινούν από 40 λεπτά τα 50φυλλα αλλά φτάνουν μέχρι και 1,20 ευρώ.
Ακριβό «σπορ» αποδεικνύεται και η ζωγραφική, καθώς το πακέτο των 12 μαρκαδόρων ξεκινά από τα 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα αγγίζει το ποσό των 8 ευρώ.
Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αγοράζουν συγκρατημένα και επιλεγμένα σχολικά είδη και αποφασίζουν να κρατήσουν τα περσινά, καθώς δεν αντέχουν το βάρος των εξόδων, που συνοδεύει την έναρξη των σχολείων.
Τα βιβλία των αγγλικών για την μία σχολική χρονιά κοστίζουν από 60 – ευρώ 90 ευρώ.
Συνολικά για να ξεκινήσει ένα παιδί δημοτικού την σχολική χρονιά και τα αγγλικά, χρειάζεται οι γονείς να δώσουν από 130 – 200 ευρώ για το κάθε παιδί.
Σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίστε και τις εγγραφές για τις δραστηριότητες, χορός, αθλήματα, κ.α
Σημαντική η έρευνα αγοράς
Χρειάζεται όμως παρόλα αυτά μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων.
- Τρόφιμα: Ενισχυμένοι έλεγχοι για φυτοφάρμακα
- Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
- Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Άρη, ντεμπούτο για τον Μανόλο Χιμένεθ
- Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
- Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
- Σχολική λίστα: Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι γονείς – Πόσο είναι το κόστος για κάθε παιδί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις