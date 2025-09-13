Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη θα βάζουν για μια ακόμη χρονιά οι γονείς για την αγορά της σχολικής λίστας και όχι μόνο.

Οι τιμές σε τετράδια, τσάντες, βιβλία έχουν πάρει την «ανηφόρα», ενώ αν υπολογίζουμε και το κόστος εγγραφής σε φροντιστήρια και δραστηριότητες, ανεβαίνει κατά πολύ.

Η σχολική λίστα

Με μια πρώτη εκτίμηση, το κόστος για τη σχολική τσάντα ξεκινάει από 10 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 70 ευρώ.

Το κόστος για τις κασετίνες ξεκινά από 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα ο γονιός να κληθεί να το αγοράσει στη διπλάσια τιμή, δηλαδή τα 6 ευρώ, ενώ ανάλογα με την μάρκα το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 15 ευρώ.

Τα τετράδια ξεκινούν από 40 λεπτά τα 50φυλλα αλλά φτάνουν μέχρι και 1,20 ευρώ.

Ακριβό «σπορ» αποδεικνύεται και η ζωγραφική, καθώς το πακέτο των 12 μαρκαδόρων ξεκινά από τα 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα αγγίζει το ποσό των 8 ευρώ.

Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αγοράζουν συγκρατημένα και επιλεγμένα σχολικά είδη και αποφασίζουν να κρατήσουν τα περσινά, καθώς δεν αντέχουν το βάρος των εξόδων, που συνοδεύει την έναρξη των σχολείων.

Τα βιβλία των αγγλικών για την μία σχολική χρονιά κοστίζουν από 60 – ευρώ 90 ευρώ.

Συνολικά για να ξεκινήσει ένα παιδί δημοτικού την σχολική χρονιά και τα αγγλικά, χρειάζεται οι γονείς να δώσουν από 130 – 200 ευρώ για το κάθε παιδί.

Σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίστε και τις εγγραφές για τις δραστηριότητες, χορός, αθλήματα, κ.α

Σημαντική η έρευνα αγοράς

Χρειάζεται όμως παρόλα αυτά μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων.