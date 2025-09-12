Απειλητικά μηνύματα εναντίον παρουσιάστριας αθλητικής εκπομπής (vid)
Σοκ προκαλούν τα μηνύματα που έλαβε η δημοσιογράφος Άλισον Μπέντερ, τα οποία και δημοσίευσε μέσω των social media. Πως αντέδρασε και ποιο το μήνυμά της.
- Οι κρυφές απώλειες για τους συνταξιούχους από το καλάθι της ΔΕΘ
- Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
- Καμία προοπτική για επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, σύμφωνα με υπουργό του Στάρμερ
- Νέο τραγικό δυστύχημα στον ΒΟΑΚ - Νεκρή 19χρονη από την Ουκρανία μετά από παράσυρση
Τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η παρουσιάστρια του Sky Sports News, Άλισον Μπέντερ, σόκαραν την κοινή γνώμη στη Μ. Βρετανία και όχι μόνο.
Η ίδια δημοσίευσε screenshots με ένα από μηνύματα που δέχθηκε, στο οποίο κάποιος την απειλούσε πως θα της επιτεθεί σεξουαλικά «μπροστά στα παιδιά της». Η αντίδραση της δημοσιογράφου πάντως ήταν ψύχραιμη, λέγοντας πως έχει ζήσει και κατά το παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά και πως θα συνεχίσει κανονικά τη δουλειά της.
Το μήνυμα της Άλισον Μπέντερ στα social media:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Λοιπόν, δεν περίμενα να πάρει τόσο μεγάλη έκταση, αλλά σας ευχαριστώ για όλα σας τα μηνύματα. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο είναι το πόσο έκπληκτοι ήταν όλοι οι άλλοι, γιατί αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε συνέχεια αν έχουμε διαδικτυακή παρουσία, τρολάρισμα, μισογυνισμός, διαδικτυακή κακοποίηση.
More online abuse. No I’m not upset, I’m just tired of saying the same thing over and over. Tighter controls are needed…tired of saying it but I’ll keep saying it. pic.twitter.com/kIL40bYsYu
— Alison Bender (@alibendertv) September 10, 2025
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό, γιατί όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτό, τόσο περισσότερα θα γίνουν αντί να κρύβονται στις σκιές. Τα λέμε το Σάββατο το πρωί, όταν θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά των ονείρων μου στο Sky Sports News».
- Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα μετάλλια από τις ομάδες των ημιτελικών του Eurobasket (vids)
- Τσιτσιπάς: «Είμαι περήφανος όταν βγαίνω στο γήπεδο με την Ελλάδα»
- Ο προπονητής των Ρόκετς αποθέωσε τον Σενγκούν πριν το ματς με την Ελλάδα (vid)
- Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» το Ελλάδα – Τουρκία
- Στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο για την ΑΕΚ
- Εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις