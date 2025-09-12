Απειλητικά μηνύματα εναντίον παρουσιάστριας αθλητικής εκπομπής (vid)

Τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η παρουσιάστρια του Sky Sports News, Άλισον Μπέντερ, σόκαραν την κοινή γνώμη στη Μ. Βρετανία και όχι μόνο.

Η ίδια δημοσίευσε screenshots με ένα από μηνύματα που δέχθηκε, στο οποίο κάποιος την απειλούσε πως θα της επιτεθεί σεξουαλικά «μπροστά στα παιδιά της». Η αντίδραση της δημοσιογράφου πάντως ήταν ψύχραιμη, λέγοντας πως έχει ζήσει και κατά το παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά και πως θα συνεχίσει κανονικά τη δουλειά της.

Το μήνυμα της Άλισον Μπέντερ στα social media:

«Λοιπόν, δεν περίμενα να πάρει τόσο μεγάλη έκταση, αλλά σας ευχαριστώ για όλα σας τα μηνύματα. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο είναι το πόσο έκπληκτοι ήταν όλοι οι άλλοι, γιατί αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε συνέχεια αν έχουμε διαδικτυακή παρουσία, τρολάρισμα, μισογυνισμός, διαδικτυακή κακοποίηση.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό, γιατί όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτό, τόσο περισσότερα θα γίνουν αντί να κρύβονται στις σκιές. Τα λέμε το Σάββατο το πρωί, όταν θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά των ονείρων μου στο Sky Sports News».