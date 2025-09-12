Ο Σπανούλης έχει τον τρόπο: Όταν ο «Kill Bill» απέκλεισε την Τουρκία (vid)

Η Εθνική μας ομάδα δίνει το σπουδαιότερο παιχνίδι των τελευταίων 16 χρόνων στη Ρίγα της Λετονίας, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία (12/9, 21:00) για τα ημιτελικά του Eurobasket. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του μετά από μια καταπληκτική πορεία στη φετινή διοργάνωση έχουν φτάσει ένα βήμα μακριά από τον μεγάλο τελικό και είναι έτοιμοι να γράψουν μια ακόμη «χρυσή» σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η «γαλανόλευκη» διεκδικεί το έκτο μετάλλιο της σε Eurobasket και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης είναι ο «συνδετικός» κρίκος από την τελευταία φορά που ανέβηκε στο βάθρο η «επίσημη αγαπημένη».

Ο «Kill Bill» έχει τον τρόπο για να «σκοτώσει» την Τουρκία, καθώς το έχει ξανακάνει ως παίκτης, πριν από 16 χρόνια στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο. Τότε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ άνοιξε τον δρόμο με τους 23 πόντους του και δύο μεγάλα τρίποντα στην παράταση απέναντι στην Τουρκία για να βρεθεί η Ελλάδα στην ημιτελική φάση και στη ζώνη των μεταλλίων.

Ο Σπανούλης, η Τουρκία και το «know how»

Η Εθνική μας ομάδα πριν από 16 χρόνια τα είχε βρει σκούρα στους «8» με τους Τούρκους, με τον Εντέρ Αρσλάν να ισοφαρίζει σε… νεκρό χρόνο και να στέλνει τον προημιτελικό στην παράταση με σκορ 65-65, όμως ο «Kill Bill» δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Στον έξτρα χρόνο ανέλαβε δράση, όντας ο ηγέτης εκείνης της ομάδας και έστειλε την Ελλάδα στους «4» και στην τελευταία πολύ σπουδαία επιτυχία με το εθνόσημο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σπανούλης τελείωσε εκείνον τον προημιτελικό με 23 πόντους, έχοντας 6/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 7 λάθη, παίζοντας για 41 λεπτά, δύο λιγότερα από τα 43 του Φώτση. Και φυσικά ήταν ο ηγέτης εκείνης της Εθνικής, με τις περισσότερες μπάλες να περνάνε από τα χέρια του.

16 χρόνια μετά ο Σπανούλης από την άκρη του πάγκου καλείται να οδηγήσει την Εθνική σε ακόμη ένα ιστορικό ματς με την Τουρκία και να τη στείλει στον μεγάλο τελικό, να εξασφαλίσει ένα ακόμη μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και είναι ο πλέον κατάλληλος για να το κάνει…