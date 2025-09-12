Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!
Ο Τσέντι Όσμαν έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης της Τουρκίας, ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού του Eurobasket 2025 κόντρα στην Εθνική μας ομάδα (12/9, 21:00).
Ο άσος του Παναθηναϊκού και των Τούρκων τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό με την Πολωνία και δεν προπονήθηκε τις προηγούμενες ημέρες λόγω έντονων πόνων, με τον Εργκίν Αταμάν να αναφέρει μάλιστα πως ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός.
Ωστόσο, ο Όσμαν θέλει πάση θυσία να αγωνιστεί στην αποψινή «μάχη» κόντρα στη γαλανόλευκη και όλα δείχνουν πως θα είναι ανάμεσα στις επιλογές του Τούρκου προπονητή, δίχως όμως να βρίσκεται στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν και τα ΜΜΕ στην Τουρκία, ο Οσμάν έκανε μέρος της προπόνησης και θα είναι στην 12αδα, αλλά είναι στον… αέρα το πόσο και αν θα χρησιμοποιηθεί.
Ο τεχνικός των Τούρκων δήλωσε στη χθεσινή (11/9) προπόνηση: «Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα».
Από εκεί και πέρα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από το σημερινό πρόγραμμα, ο Όσμαν απουσίαζε από το μέρος της προπόνησης όπου ήταν «ανοιχτή» για τον Τύπο.
Δείτε το βίντεο με τον Οσμάν να μην είναι στο παρκέ στα σουτάκια της Τουρκίας
Yunanistan maçı öncesindeki son idman geride kaldı.
Antrenmanın basına açık kısmında Cedi Osman yer almadı. pic.twitter.com/ivmcUiMzWP
— Ruhat Akkuş (@ruhatakkus) September 12, 2025
