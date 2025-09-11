sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της… τραγουδούν και γιορτάζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:44

Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της… τραγουδούν και γιορτάζουν (vids)

Η επικείμενη αποχώρηση του Αντρέ Ονάνα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει φέρει και πάλι τα... χαμόγελα στην εξέδρα της ομάδας!

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκρυψαν τη χαρά τους μόλις έγινε γνώστη η επικείμενη αποχώρηση του Αντρέ Ονάνα. Στα social media, οι πανηγυρισμοί πήραν τη μορφή gifs, σχολίων και ακόμα και… τραγουδιών, με πολλούς να δηλώνουν ότι η ομάδα «ανασαίνει» ξανά.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας υπέγραψε το 2023 από την Ίντερ, αλλά οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονταν από τρομερά λάθη, με αποτέλεσμα να πέσει στην τρίτη θέση στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων πίσω από τον Σέννε Λάμενς και τον Άλταϊ Μπαϊντιρ.

Η τελευταία του εμφάνιση με την Καμερούν κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου η ομάδα του ηττήθηκε 1-0, δεν άλλαξε την εικόνα αυτή. Στα social media, οι οπαδοί ξέσπασαν με σχόλια και gifs, με πολλά να λένε «ελεύθεροι επιτέλους», ενώ άλλοι τόνιζαν ότι μόνο οι αντίπαλοι επιθετικοί θα λυπηθούν που δεν θα τον αντιμετωπίσουν φέτος.

Οι αντιδράσεις των οπαδών στα λάθη του Ονάνα:

@lfc_nunez9.3 Free from Onana 🥺 || @Boodsbants for the song 😭 #onana #worst #mistakes #manchesterunited #goalkeeper ♬ original sound – lfc_nunez9.3

Ο Ονάνα θα συνεχίσει την καριέρα του δανεικός στην Τουρκική Τραμπζονσπόρ, χωρίς όμως οι Τούρκοι να έχουν υποχρέωση αγοράς. Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να τον πουλήσει μόνιμα το επόμενο καλοκαίρι, ανάλογα με τις εμφανίσεις του στην Τουρκία.

Για τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, η αποχώρηση του Ονάνα δεν είναι απώλεια, αλλά ανακούφιση. Τα βίντεο από τα social media με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν και να τραγουδούν για την αποχώρησή του έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

@red.devil_talks freed from onana thank god 🙏#onana#manunited#turkey#fyp#free ♬ original sound – red.devil_talks

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία από αύριο (11/9) θα «ανεβάσει στροφές» στην προετοιμασία με την επιστροφή όλων των διεθνών.

Σύνταξη
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο για εμπορία ανθρώπων - Βίαζε, εξέδιδε και ανάγκαζε τα θύματα να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
