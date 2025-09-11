Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της… τραγουδούν και γιορτάζουν (vids)

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκρυψαν τη χαρά τους μόλις έγινε γνώστη η επικείμενη αποχώρηση του Αντρέ Ονάνα. Στα social media, οι πανηγυρισμοί πήραν τη μορφή gifs, σχολίων και ακόμα και… τραγουδιών, με πολλούς να δηλώνουν ότι η ομάδα «ανασαίνει» ξανά.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας υπέγραψε το 2023 από την Ίντερ, αλλά οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονταν από τρομερά λάθη, με αποτέλεσμα να πέσει στην τρίτη θέση στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων πίσω από τον Σέννε Λάμενς και τον Άλταϊ Μπαϊντιρ.

Η τελευταία του εμφάνιση με την Καμερούν κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου η ομάδα του ηττήθηκε 1-0, δεν άλλαξε την εικόνα αυτή. Στα social media, οι οπαδοί ξέσπασαν με σχόλια και gifs, με πολλά να λένε «ελεύθεροι επιτέλους», ενώ άλλοι τόνιζαν ότι μόνο οι αντίπαλοι επιθετικοί θα λυπηθούν που δεν θα τον αντιμετωπίσουν φέτος.

Οι αντιδράσεις των οπαδών στα λάθη του Ονάνα:

Ο Ονάνα θα συνεχίσει την καριέρα του δανεικός στην Τουρκική Τραμπζονσπόρ, χωρίς όμως οι Τούρκοι να έχουν υποχρέωση αγοράς. Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να τον πουλήσει μόνιμα το επόμενο καλοκαίρι, ανάλογα με τις εμφανίσεις του στην Τουρκία.

Για τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, η αποχώρηση του Ονάνα δεν είναι απώλεια, αλλά ανακούφιση. Τα βίντεο από τα social media με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν και να τραγουδούν για την αποχώρησή του έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.