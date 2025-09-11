Στη σύλληψη τριών από τους τέσσερις δράστες που ξυλοκόπησαν άγρια έναν 17χρονο μαθητή στα Πετράλωνα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Μεταξύ των δραστών ήταν και δύο ανήλικοι.

Οι τρεις από τους τέσσερις δράστες ήταν γνωστοί του 17χρονου, ο οποίος τους κατονόμασε στην Αστυνομία

Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στις 10:30 το πρωί σε προαύλιο Λυκείου της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκε σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Οι δράστες στη συνέχεια αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγοι ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.