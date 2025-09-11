Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου
Το θύμα κατονόμασε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες - Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και δύο 17χρονοι - Για την υπόθεση προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων
- Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος
- Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη
- Θερμός αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος - Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα
- Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Στη σύλληψη τριών από τους τέσσερις δράστες που ξυλοκόπησαν άγρια έναν 17χρονο μαθητή στα Πετράλωνα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Μεταξύ των δραστών ήταν και δύο ανήλικοι.
Οι τρεις από τους τέσσερις δράστες ήταν γνωστοί του 17χρονου, ο οποίος τους κατονόμασε στην Αστυνομία
Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στις 10:30 το πρωί σε προαύλιο Λυκείου της περιοχής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκε σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.
Οι δράστες στη συνέχεια αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.
Λίγοι ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.
- Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
- Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI εντόπισε το όπλο του δράστη
- Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
- Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
- Η λευκότητα ως πρόβλημα
- Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις