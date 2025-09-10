Για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, τα σενάρια για ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τη δυνατότητα σύστασης ενός κοινού προγραμματικού πλαισίου με άλλες πολιτικές δυνάμεις με κεντρικό διακύβευμα να φύγει από την κυβέρνηση η ΝΔ, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του OT FORUM, Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, ο κ. Ζαχαριάδης, δήλωσε ότι «συμφωνούμε με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Economist. Αποτελούν θέσεις που το κόμμα μας διαχρονικά είχε και έχει και με πρόεδρο το Τσίπρα και σήμερα με τον Σωκράτη Φάμελλο».

<br />

Ερωτηθείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ απειλείται από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Με τον Αλέξη είμαστε σύντροφοι, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές και είναι ταυτισμένη η διαδρομή μας και με το κοινό μας σπίτι και με την ηγεσία του και με τον τρόπο που παρεμβαίνει στα πράγματα. Όποιος σκέφτεται σύγκρουση και αντιπαράθεση κάνει μεγάλο λάθος. Οι εσωτερικές συγκρούσεις και διασπάσεις μας έφεραν εδώ. Θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με αφαίρεση και διαίρεση και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, γιατί διαφορετικά θα τρίβει τα χέρια του ο κ. Μητσοτάκης».

Σχολιάζοντας τα όσα λέγονται και γράφονται για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος Τσίπρα, είπε κατηγορηματικά ότι η συζήτηση είναι υποθετική, επικαλούμενος την πρόσφατη απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ότι προς το παρόν ασχολείται με τη συγγραφή του βιβλίου του και με τίποτε άλλο.

Σε αυτό το σημείο πρόσθεσε: «Δεν σας κρύβω, βέβαια, ότι υπάρχει μία μεγάλη ανησυχία. Ότι ενώ συμφωνούμε όλοι στην αντιπολίτευση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη αποτυχημένη, διεφθαρμένη, δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, παρά την αποδυνάμωσή της την κοινωνική, δημοσκοπικά παραμένει πρώτη, με διπλάσιο, σχεδόν ποσοστό από τα δεύτερα και τρίτα κόμματα στις δημοσκοπήσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να απαντηθεί αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ «πήρε πρόσφατα απόφαση στο Συνέδριό του και έχει διάθεση και βούληση και στρατηγική να συμβάλει σε κάτι τέτοιο. Από αυτό μέχρι να μπούμε σε μία διαδικασία συγκρούσεων και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι το φθινόπωρο εμείς θα πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο ίδιος τόνισε πως «είναι η περίοδος που χρειάζεται να σκεφτούμε διαφορετικά με όρους υπέρβασης, με όρους ανασύνθεσης και με όρους ενότητας του προοδευτικού χώρου».

Συνεργασίες

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων του ΟΤ ποιο ήταν το λάθος που ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε επί της ουσίας το Μητσοτάκη χωρίς αντίπαλο, ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι ένα καθοριστικό σκαλοπάτι για τη μεγάλη κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια ήταν η εκλογή της προηγούμενης ηγεσίας από τον Σωκράτη Φάμελλο στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ» διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στον Στέφανο Κασσελάκη. «Νομίζω ότι εκμηδενίστηκε η πολιτική αξιοπιστία και η σοβαρότητα του κόμματός μας», είπε κατηγορηματικά.

Και πρόσθεσε: «Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο, ο οποίος εκτιμώ ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, έχει και πολιτικά καύσιμα και κοινωνικό απόθεμα».

Ερωτηθείς εάν ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα θα διέλυε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε: «Το σενάριο είναι υποθετικό. Θυμίζω ότι ο Αλέξης ήταν αντίθετος στις 2 διασπάσεις. Αυτήν τη στιγμή ο χώρος πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς την υπέρβαση, την ενότητα και την ανασύνθεση. Άρα δεν θεωρώ πιθανό και λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να διασπαστεί ξανά και μάλιστα από τον πρώην πρόεδρό του για να κάνει άλλο ένα κόμμα. Το θεωρώ απίθανο και πολιτικά αυτοκτονικό. Επειδή όμως είδαμε πού οδήγησαν όλα αυτά, χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες για να γεφυρώσουμε δυνάμεις». Εξηγώντας σε ποιους αναφέρεται, διευκρίνισε πως δεν αναφέρεται στον Στέφανο Κασσεκάκη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στον χώρο του Πέτρου Κόκκαλη, του κ. Κοτζιά, της κ. Κατσέλη και σε άλλες δυνάμεις.

«Αυτές οι προσπάθειες εκκινούν από την κοινωνική αναγκαιότητα να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Περιλαμβάνουν όσους μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο για να μπορεί να υπάρξει μία προοδευτική διακυβέρνηση, προοδευτική Ελλάδα την επόμενη μέρα, χωρίς αποκλεισμούς και βεβαίως με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο», τόνισε.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ζαχαριάδης είπε πως «κατά τη γνώμη μας ο Μητσοτάκης είναι το χάος και μας οδηγεί στο χάος και πρέπει να βρούμε τον τρόπο Μητσοτάκη», ενώ πρόσθεσε πως δεν μπορείς να συγκρίνεις μια κυβέρνηση που κυβέρνησε μέσα σε μνημόνια με μία κυβέρνηση που κυβερνά με ζητήματα ρυθμισμένα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως «την τελική μας στάση θα την καθορίσουμε όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία παρωδία. Με βάση την ευρωπαϊκή εισαγγελέα θα έπρεπε αυτήν τη στιγμή στη δικαιοσύνη να είναι οι 2 υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη και, αν έκρινε το Δικαστήριο ότι πρέπει,να κληθεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να φωνάξει και τον κύριο Μητσοτάκη και οποιονδήποτε για να δώσει τις εξηγήσεις και να βγάλει τα πορίσματά της . Εδώ εκτιμώ ότι έχουμε θα έχουμε μία σκληρή και αδίστακτη πλειοψηφία εξεταστικής».

Διεθνής σκηνή

Για τη διεθνή σκηνή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η ευρύτερη περιοχή είναι ρευστή και πως «ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης τα ζητήματα μας απομακρύνει από θέση του ρυθμιστικού παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μας έβαλε σε ένα στρατόπεδο που θα χρειαστεί να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις με βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ».

Για το ουκρανικό είπε, μεταξύ άλλων: «Αναφορικά με το ζήτημα της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη καμπή. Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να είναι απαρχή μιας νέας κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή γιατί όλοι επιδιώκουν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για λήξη του πολέμου από μια θέση ισχύος. Και δεν λέω ειρήνη γιατί ο ορίζοντας δεν είναι ειρήνης, αλλά μιας νέα ισορροπία πολέμου για να αρχίσουν συζητήσεις για το πότε θα σταματήσει ο πόλεμος».

«Αναφορικά με τη φρίκη στο Γάζα και την ευρύτερη ανακατάταξη στην περιοχή», πρόσθεσε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε πίσω από αρχές και τις αξίες της χώρας για δεκαετίες. Πολλές φορές σε φρικαλεότητες δεν έκανε αυτό που έπρεπε, και δεν ευθυγραμμίστηκε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πήραν πρωτοβουλίες, π.χ. Ισπανία. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται το κράτος του Ισραήλ δεν έχει προηγούμενο. Είναι ένας διαρκής επιδεινούμενος κίνδυνος για τα πάντα στη γειτονιά μας».