Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, τα σενάρια για ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τη δυνατότητα σύστασης ενός κοινού προγραμματικού πλαισίου με άλλες πολιτικές δυνάμεις με κεντρικό διακύβευμα να φύγει από την κυβέρνηση η ΝΔ, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του OT FORUM, Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, ο κ. Ζαχαριάδης, δήλωσε ότι «συμφωνούμε με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Economist. Αποτελούν θέσεις που το κόμμα μας διαχρονικά είχε και έχει και με πρόεδρο το Τσίπρα και σήμερα με τον Σωκράτη Φάμελλο».

Ερωτηθείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ απειλείται από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Με τον Αλέξη είμαστε σύντροφοι, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές και είναι ταυτισμένη η διαδρομή μας και με το κοινό μας σπίτι και με την ηγεσία του και με τον τρόπο που παρεμβαίνει στα πράγματα. Όποιος σκέφτεται σύγκρουση και αντιπαράθεση κάνει μεγάλο λάθος. Οι εσωτερικές συγκρούσεις και διασπάσεις μας έφεραν εδώ. Θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με αφαίρεση και διαίρεση και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, γιατί διαφορετικά θα τρίβει τα χέρια του ο κ. Μητσοτάκης».

Σχολιάζοντας τα όσα λέγονται και γράφονται για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος Τσίπρα, είπε κατηγορηματικά ότι η συζήτηση είναι υποθετική, επικαλούμενος την πρόσφατη απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ότι προς το παρόν ασχολείται με τη συγγραφή του βιβλίου του και με τίποτε άλλο.

Σε αυτό το σημείο πρόσθεσε: «Δεν σας κρύβω, βέβαια, ότι υπάρχει μία μεγάλη ανησυχία. Ότι ενώ συμφωνούμε όλοι στην αντιπολίτευση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη αποτυχημένη, διεφθαρμένη, δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, παρά την αποδυνάμωσή της την κοινωνική, δημοσκοπικά παραμένει πρώτη, με διπλάσιο, σχεδόν ποσοστό από τα δεύτερα και τρίτα κόμματα στις δημοσκοπήσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να απαντηθεί αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ «πήρε πρόσφατα απόφαση στο Συνέδριό του και έχει διάθεση και βούληση και στρατηγική να συμβάλει σε κάτι τέτοιο. Από αυτό μέχρι να μπούμε σε μία διαδικασία συγκρούσεων και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι το φθινόπωρο εμείς θα πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο ίδιος τόνισε πως «είναι η περίοδος που χρειάζεται να σκεφτούμε διαφορετικά με όρους υπέρβασης, με όρους ανασύνθεσης και με όρους ενότητας του προοδευτικού χώρου».

Συνεργασίες

Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων του ΟΤ ποιο ήταν το λάθος που ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε επί της ουσίας το Μητσοτάκη χωρίς αντίπαλο, ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι ένα καθοριστικό σκαλοπάτι για τη μεγάλη κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια ήταν η εκλογή της προηγούμενης ηγεσίας από τον Σωκράτη Φάμελλο στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ» διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στον Στέφανο Κασσελάκη. «Νομίζω ότι εκμηδενίστηκε η πολιτική αξιοπιστία και η σοβαρότητα του κόμματός μας», είπε κατηγορηματικά.

Και πρόσθεσε: «Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο, ο οποίος εκτιμώ ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, έχει και πολιτικά καύσιμα και κοινωνικό απόθεμα».

Ερωτηθείς εάν ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα θα διέλυε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε: «Το σενάριο είναι υποθετικό. Θυμίζω ότι ο Αλέξης ήταν αντίθετος στις 2 διασπάσεις. Αυτήν τη στιγμή ο χώρος πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς την υπέρβαση, την ενότητα και την ανασύνθεση. Άρα δεν θεωρώ πιθανό και λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να διασπαστεί ξανά και μάλιστα από τον πρώην πρόεδρό του για να κάνει άλλο ένα κόμμα. Το θεωρώ απίθανο και πολιτικά αυτοκτονικό. Επειδή όμως είδαμε πού οδήγησαν όλα αυτά, χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες για να γεφυρώσουμε δυνάμεις». Εξηγώντας σε ποιους αναφέρεται, διευκρίνισε πως δεν αναφέρεται στον Στέφανο Κασσεκάκη και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στον χώρο του Πέτρου Κόκκαλη, του κ. Κοτζιά, της κ. Κατσέλη και σε άλλες δυνάμεις.

«Αυτές οι προσπάθειες εκκινούν από την κοινωνική αναγκαιότητα να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Περιλαμβάνουν όσους μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο για να μπορεί να υπάρξει μία προοδευτική διακυβέρνηση, προοδευτική Ελλάδα την επόμενη μέρα, χωρίς αποκλεισμούς και βεβαίως με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο», τόνισε.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ζαχαριάδης είπε πως «κατά τη γνώμη μας ο Μητσοτάκης είναι το χάος και μας οδηγεί στο χάος και πρέπει να βρούμε τον τρόπο Μητσοτάκη», ενώ πρόσθεσε πως δεν μπορείς να συγκρίνεις μια κυβέρνηση που κυβέρνησε μέσα σε μνημόνια με μία κυβέρνηση που κυβερνά με ζητήματα ρυθμισμένα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως «την τελική μας στάση θα την καθορίσουμε όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία παρωδία. Με βάση την ευρωπαϊκή εισαγγελέα θα έπρεπε αυτήν τη στιγμή στη δικαιοσύνη να είναι οι 2 υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη και, αν έκρινε το Δικαστήριο ότι πρέπει,να κληθεί και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έπρεπε να φωνάξει και τον κύριο Μητσοτάκη και οποιονδήποτε για να δώσει τις εξηγήσεις και να βγάλει τα πορίσματά της . Εδώ εκτιμώ ότι έχουμε θα έχουμε μία σκληρή και αδίστακτη πλειοψηφία εξεταστικής».

Διεθνής σκηνή

Για τη διεθνή σκηνή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η ευρύτερη περιοχή είναι ρευστή και πως «ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης τα ζητήματα μας απομακρύνει από θέση του ρυθμιστικού παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μας έβαλε σε ένα στρατόπεδο που θα χρειαστεί να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις με βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ».

Για το ουκρανικό είπε, μεταξύ άλλων: «Αναφορικά με το ζήτημα της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη καμπή. Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να είναι απαρχή μιας νέας κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή γιατί όλοι επιδιώκουν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για λήξη του πολέμου από μια θέση ισχύος. Και δεν λέω ειρήνη γιατί ο ορίζοντας δεν είναι ειρήνης, αλλά μιας νέα ισορροπία πολέμου για να αρχίσουν συζητήσεις για το πότε θα σταματήσει ο πόλεμος».

«Αναφορικά με τη φρίκη στο Γάζα και την ευρύτερη ανακατάταξη στην περιοχή», πρόσθεσε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε πίσω από αρχές και τις αξίες της χώρας για δεκαετίες. Πολλές φορές σε φρικαλεότητες δεν έκανε αυτό που έπρεπε, και δεν ευθυγραμμίστηκε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πήραν πρωτοβουλίες, π.χ. Ισπανία. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται το κράτος του Ισραήλ δεν έχει προηγούμενο. Είναι ένας διαρκής επιδεινούμενος κίνδυνος για τα πάντα στη γειτονιά μας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
