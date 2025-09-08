Ουκρανία: Με πύραυλο Ισκαντέρ έγινε η ρωσική επίθεση στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης, λέει το Κίεβο
Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά πυραύλους Ισκαντέρ εναντίον της Ουκρανίας
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Κωνσταντινούπολη: Κρυφτό… με τον Ερντογάν – Σε άλλη διεύθυνση μετέφερε την έδρα του το CHP
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Η ρωσική επίθεση από την οποία υπέστη ζημιές η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα τριάμισι χρόνια του πολέμου, πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, ανακοίνωσε το «δεξί χέρι» του Ουκρανού προέδρου, ο επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γέρμακ.
Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Ματέρνοβα είπε νωρίτερα ότι πήγε στην έδρα της κυβέρνησης και είδε τη «διάπλατη τρύπα» που προκάλεσε ο πύραυλος
«Για πρώτη φορά, ο εχθρός επιτέθηκε στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης, ένα πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Γέρμακ σημείωσε ότι συζήτησε αυτήν την επίθεση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
I had a phone call with the U.S. Secretary of State, Acting National Security Advisor to the President of the United States, @SecRubio.
I informed him about the constant russian attacks targeting our cities and residential buildings with drones and missiles. These strikes kill…
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 8, 2025
«Ο πύραυλος δεν εξερράγη πλήρως»
Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά πυραύλους Ισκαντέρ εναντίον της Ουκρανίας. Την Κυριακή εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.
Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Ματέρνοβα είπε νωρίτερα ότι πήγε στην έδρα της κυβέρνησης και είδε τη «διάπλατη τρύπα» που προκάλεσε ο πύραυλος, καθώς και τα συντρίμμια του. Σημείωσε ότι το κτίριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς επειδή «ο πύραυλος δεν εξερράγη πλήρως».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αντρίι Ντάνικ, ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Επειγουσών Καταστάσεων, είπε ότι οι ζημιές εκτείνονται σε μια επιφάνεια 800-900 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση επεκτάθηκε «πολύ γρήγορα», είπε σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το κτίριο για να δουν τις ζημιές.
- Προκριματικά Μουντιάλ: Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.09.2025]
- Άβντιγια: «Συγκινητικά όσα μου είπε ο Γιάννης»
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
- Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
- Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης 70χρονης που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο σε νησίδα – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις