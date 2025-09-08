sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
in
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Η «ταυτότητα» της Δανίας, τι δείχνει το παρελθόν κι ένα… φάντομ
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:20

Η «ταυτότητα» της Δανίας, τι δείχνει το παρελθόν κι ένα… φάντομ

Δείτε το προφίλ της αποψινής αντιπάλου της Εθνικής μας ομάδας αλλά και την προϊστορία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται απόψε (21:45) τη Δανία, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Ελλάδα θέλει να κάνει το 2/2 μετά την εκκωφαντική νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, με τους Δανούς να έρχονται στο φαληρικό γήπεδο μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στην Σκωτία (0-0). Ποιο είναι όμως το προφίλ της αντιπάλου της γαλανόλευκης και η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων;

Η παράδοση απέναντι στη γαλανόλευκη

Η προϊστορία είναι με το μέρος των Δανών, καθώς έχουν βρεθεί στο διάβα μας 15 φορές. Μετρούν 8 νίκες, 4 ματς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ η Εθνική μας ομάδα έχει επικρατήσει 3 φορές.

Το πρώτο επίσημο ματς μεταξύ των δύο ομάδων έγινε το μακρινό 1952 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι,  με τη Δανία να επικρατεί με 2-1. Δύο παιχνίδια αργότερα, ήρθε η ανεπίσημη συντριβή, με την Δανία να «διαλύει» τη Ελλάδα μας με 7-2 σε φιλικό ματς.

Η πρώτη νίκη της Ελλάδας ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 4-2 των Δανών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966.

Η γέννηση του «Φάντομ»

Στις 15 Οκτωβρίου του 1980, η Εθνική ομάδα έγραψε ιστορία. Στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα νίκησε 1-0 την Δανία με γκολ του Ντίνου Κούη, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, με τον Νίκο Σαργκάνη «φύλακα άγγελο» κάτω από τα δοκάρια.

Ήταν το «παρθενικό» παιχνίδι του Έλληνα κίπερ με τη γαλανόλευκη, με τον 26χρονο τότε Σαργκάνη να κάνει το παιχνίδι της ζωής του, καθώς είχε κατεβάσει «ρολά» απέναντι στους Δανούς, οι οποίοι «έτριβαν» τα μάτια τους με τις αποκρούσεις του. Βαφτίστηκε «Φάντομ» από τις τοπικές εφημερίδες για την εκπληκτική εμφάνισή του και εξασφάλισε θέση βασικού στην Εθνική ομάδα.

Οι Δανοί «αντεπιτέθηκαν» και νίκησαν την Ελλάδα στον επαναληπτικό του «Χαριλάου» με 3-2, καθώς και στα δύο προκριματικά του Euro 1984, με 1-0 και 0-2 αντίστοιχα.

Η επόμενη συντριβή στη γαλανόλευκη ιστορία ήρθε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1989. Στο «Πάρκεν», η Ελλάδα πέρασε ένα από τα πιο «εφιαλτικά» βράδια της ιστορίας της, γνωρίζοντας τη «συντριβή» με 7-1 από τους Δανούς.

Στα προκριματικά του Μουντιάλ το 1996, οι Δανοί έφτασαν στη νίκη με 2-1. Εννέα χρόνια αργότερα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 2-1, στην αναμέτρηση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γερμανίας 2006. Ο επαναληπτικός του «Πάρκεν» ανέδειξε νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 1-0.

Τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 16 χρόνια πριν, όπου Ελλάδα και Δανία ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Η αλλαγή σελίδας με τον Μπράιαν Ρίμερ στο «τιμόνι»

Η Δανία, αφού έκλεισε τον πετυχημένο κύκλο του Κάσπερ Χιούλμαντ, έχει περάσει σε μια νέα εποχή από τον περασμένο Οκτώβριο, με τον Μπράιαν Ρίμερ να βρίσκεται στο «τιμόνι» των Σκανδιναβών. Έκτοτε, προσπαθεί να δημιουργήσει μία νέα «ταυτότητα» και να μπορέσει να επαναφέρει την ομάδα στο υψηλό επίπεδο των προηγούμενων ετών.

Ο Ρίμερ διαθέτει ένα αρκετά ταλαντούχο σύνολο, ένα κράμα έμπειρων και νέων ποδοσφαιριστών, με τους Μόρτεν Χιούλμαντ και Ράσμους Χόιλουντ να είναι από τους ελπιδοφόρους παίκτες της νέας γενιάς, ενώ υπάρχουν σταθερά στην ομάδα και οι έμπειροι Γιόακιμ Άντερσεν, Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, Γιανίκ Βέστεγκαρντ και Γιόακιμ Μέλε. Ωστόσο, οι παλιές «καραβάνες» της ομάδας και με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι οι Κριστιάν Έρικσεν και Κάσπερ Σμάιχελ, γιος του τεράστιου «φύλακα» των γκολπόστ, Πίτερ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια μεταξύ Ελλάδας και Δανίας:

02/12/1959 Ελλάδα – Δανία 1-3 Διεθνές Φιλικό
03/07/1960 Δανία – Ελλάδα 7-2 Διεθνές Φιλικό
29/11/1964 Ελλάδα – Δανία 4-2 Προκριματικά Μουντιάλ
27/10/1965 Δανία – Ελλάδα 1-1 Προκριματικά Μουντιάλ
15/10/1980 Δανία – Ελλάδα 0-1, Προκριματικά Μουντιάλ
14/10/1981 Ελλάδα – Δανία 2-3, Προκριματικά Μουντιάλ
27/04/ 1983 Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Euro
16/11/1983 Ελλάδα – Δανία 0-2, Προκριματικά Euro
19/10/1988 Ελλάδα – Δανία 1-1, Προκριματικά Μουντιάλ
17/05/1989 Δανία – Ελλάδα 7-1, Προκριματικά Μουντιάλ
09/10/1996 Δανία – Ελλάδα 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ
11/10/1997 Ελλάδα – Δανία 0-0, Προκριματικά Μουντιάλ
09/02/2005 Ελλάδα – Δανία 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ
08/10/2005, Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Μουντιάλ
11/02/2009, Ελλάδα – Δανία 1-1, Διεθνές Φιλικό

OT FORUM
Κόσμος
Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Σύνταξη
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
