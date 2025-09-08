Η «ταυτότητα» της Δανίας, τι δείχνει το παρελθόν κι ένα… φάντομ

Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται απόψε (21:45) τη Δανία, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Ελλάδα θέλει να κάνει το 2/2 μετά την εκκωφαντική νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, με τους Δανούς να έρχονται στο φαληρικό γήπεδο μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στην Σκωτία (0-0). Ποιο είναι όμως το προφίλ της αντιπάλου της γαλανόλευκης και η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων;

Η παράδοση απέναντι στη γαλανόλευκη

Η προϊστορία είναι με το μέρος των Δανών, καθώς έχουν βρεθεί στο διάβα μας 15 φορές. Μετρούν 8 νίκες, 4 ματς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ η Εθνική μας ομάδα έχει επικρατήσει 3 φορές.

Το πρώτο επίσημο ματς μεταξύ των δύο ομάδων έγινε το μακρινό 1952 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι, με τη Δανία να επικρατεί με 2-1. Δύο παιχνίδια αργότερα, ήρθε η ανεπίσημη συντριβή, με την Δανία να «διαλύει» τη Ελλάδα μας με 7-2 σε φιλικό ματς.

Η πρώτη νίκη της Ελλάδας ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 4-2 των Δανών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966.

Η γέννηση του «Φάντομ»

Στις 15 Οκτωβρίου του 1980, η Εθνική ομάδα έγραψε ιστορία. Στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα νίκησε 1-0 την Δανία με γκολ του Ντίνου Κούη, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, με τον Νίκο Σαργκάνη «φύλακα άγγελο» κάτω από τα δοκάρια.

Ήταν το «παρθενικό» παιχνίδι του Έλληνα κίπερ με τη γαλανόλευκη, με τον 26χρονο τότε Σαργκάνη να κάνει το παιχνίδι της ζωής του, καθώς είχε κατεβάσει «ρολά» απέναντι στους Δανούς, οι οποίοι «έτριβαν» τα μάτια τους με τις αποκρούσεις του. Βαφτίστηκε «Φάντομ» από τις τοπικές εφημερίδες για την εκπληκτική εμφάνισή του και εξασφάλισε θέση βασικού στην Εθνική ομάδα.

Οι Δανοί «αντεπιτέθηκαν» και νίκησαν την Ελλάδα στον επαναληπτικό του «Χαριλάου» με 3-2, καθώς και στα δύο προκριματικά του Euro 1984, με 1-0 και 0-2 αντίστοιχα.

Η επόμενη συντριβή στη γαλανόλευκη ιστορία ήρθε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1989. Στο «Πάρκεν», η Ελλάδα πέρασε ένα από τα πιο «εφιαλτικά» βράδια της ιστορίας της, γνωρίζοντας τη «συντριβή» με 7-1 από τους Δανούς.

Στα προκριματικά του Μουντιάλ το 1996, οι Δανοί έφτασαν στη νίκη με 2-1. Εννέα χρόνια αργότερα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 2-1, στην αναμέτρηση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γερμανίας 2006. Ο επαναληπτικός του «Πάρκεν» ανέδειξε νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 1-0.

Τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 16 χρόνια πριν, όπου Ελλάδα και Δανία ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Η αλλαγή σελίδας με τον Μπράιαν Ρίμερ στο «τιμόνι»

Η Δανία, αφού έκλεισε τον πετυχημένο κύκλο του Κάσπερ Χιούλμαντ, έχει περάσει σε μια νέα εποχή από τον περασμένο Οκτώβριο, με τον Μπράιαν Ρίμερ να βρίσκεται στο «τιμόνι» των Σκανδιναβών. Έκτοτε, προσπαθεί να δημιουργήσει μία νέα «ταυτότητα» και να μπορέσει να επαναφέρει την ομάδα στο υψηλό επίπεδο των προηγούμενων ετών.

Ο Ρίμερ διαθέτει ένα αρκετά ταλαντούχο σύνολο, ένα κράμα έμπειρων και νέων ποδοσφαιριστών, με τους Μόρτεν Χιούλμαντ και Ράσμους Χόιλουντ να είναι από τους ελπιδοφόρους παίκτες της νέας γενιάς, ενώ υπάρχουν σταθερά στην ομάδα και οι έμπειροι Γιόακιμ Άντερσεν, Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, Γιανίκ Βέστεγκαρντ και Γιόακιμ Μέλε. Ωστόσο, οι παλιές «καραβάνες» της ομάδας και με σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι οι Κριστιάν Έρικσεν και Κάσπερ Σμάιχελ, γιος του τεράστιου «φύλακα» των γκολπόστ, Πίτερ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια μεταξύ Ελλάδας και Δανίας:

02/12/1959 Ελλάδα – Δανία 1-3 Διεθνές Φιλικό

03/07/1960 Δανία – Ελλάδα 7-2 Διεθνές Φιλικό

29/11/1964 Ελλάδα – Δανία 4-2 Προκριματικά Μουντιάλ

27/10/1965 Δανία – Ελλάδα 1-1 Προκριματικά Μουντιάλ

15/10/1980 Δανία – Ελλάδα 0-1, Προκριματικά Μουντιάλ

14/10/1981 Ελλάδα – Δανία 2-3, Προκριματικά Μουντιάλ

27/04/ 1983 Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Euro

16/11/1983 Ελλάδα – Δανία 0-2, Προκριματικά Euro

19/10/1988 Ελλάδα – Δανία 1-1, Προκριματικά Μουντιάλ

17/05/1989 Δανία – Ελλάδα 7-1, Προκριματικά Μουντιάλ

09/10/1996 Δανία – Ελλάδα 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ

11/10/1997 Ελλάδα – Δανία 0-0, Προκριματικά Μουντιάλ

09/02/2005 Ελλάδα – Δανία 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ

08/10/2005, Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Μουντιάλ

11/02/2009, Ελλάδα – Δανία 1-1, Διεθνές Φιλικό