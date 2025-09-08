Το Ουζμπεκιστάν κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Κεντρικής Ασίας (1-0)

Πρωταθλήτρια του Κυπέλλου Εθνών Κεντρικής Ασίας είναι η ομάδα του Ουζμπεκιστάν, αφού κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ιράν με 1-0 στην παράταση στον μεγάλο τελικό.

Κομβικό σημείο ήταν μόλις το 5ο λεπτό της συνάντησης, όπου οι Ιρανοί έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αριά Γιουσεφί, με τον Μέχντι Ταρέμι του Ολυμπιακού να περνά στον αγωνιστικό χώρο μόλις στο 31′, στη θέση του Μογκανλού.

Η ομάδα του Ιράν στάθηκε εξαιρετικά παίζοντας σε όλο το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, έχοντας μάλιστα και παράπονα από τη διαιτησία για μια απόφαση πέναλτι που εν τέλει πάρθηκε πίσω ύστερα από υπόδειξη του VAR στο 72′.

Το 0-0 έμεινε στην κανονική περίοδο και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί οι Ουζμπέκοι είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν με τον Σομουρόντοφ να αστοχεί σε πέναλτι στο 105’+4′. Το γκολ τελικά για τους νικητές σημείωσε ο Αλιζόνοφ στο 120′ με κεφαλιά, χαρίζοντας το τρόπαιο στο Ουζμπεκιστάν.