Άβντιγια: «Συγκινητικά όσα μου είπε ο Γιάννης»
Ο Ντένι Άβντιγια είχε ένα τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αγώνα Ισραήλ - Ελλάδας
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, ο Ντένι Άβντιγια είχε ένα τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο σταρ των Ισραηλινών, μιλώντας σε Μέσα της χώρας του, τόνισε πως ο «Greek Freak» του έκανε συγκινητικά κομπλιμέντα, ωστόσο δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες.
Οι δηλώσεις του Ντένι Άβντιγια:
«Ο Γιάννης μου έκανε πολύ ωραία και συγκινητικά κομπλιμέντα, αυτά είναι κομπλιμέντα από έναν παίκτη που δουλεύει πολύ σκληρά και έχει πολύ καλή φήμη στο πρωτάθλημα. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το τι είπε, αλλά σίγουρα είναι συγκινητικό.
Κάθε παίκτης έχει τις ιδιότητές του, έχω μια πολύ μεγάλη πορεία και τη δυνατότητα να γίνω πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι – πιστεύω σε αυτό 100%. Κάναμε ένα καλό τουρνουά και έκανα ό,τι μπορούσα».
