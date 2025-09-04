sports betsson
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του εδώ και μερικές μέρες στο ΣΕΦ, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί ένα… λειψό ρόστερ λόγω Eurobasket, αφού πολλοί και σημαντικοί παίκτες λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες.

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις, κάτι που αναπόφευκτα δημιούργησε κενό στη θέση των σέντερ, αφού οι δύο εκ των τριών δεν είναι στην προετοιμασία. Για αυτό τον λόγο και ο Μπαρτζώκας με τους συνεργάτες του αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία στον Καλίφα Κουμάτζε να βρεθεί στην προετοιμασία και εφόσον ικανοποιήσει με την παρουσία του να αποκτηθεί για έναν χρόνο για να συμπληρώσει το… καρέ στο «5».

Ωστόσο, εκτός από τον πρώην παίκτη της Άλμπα Βερολίνου, ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να έχει και δεύτερο ψηλό που να κάνει τη… δουλειά στην προετοιμασία, προκειμένου να βγαίνουν τα… κουκιά στις προπονήσεις, αλλά και στα φιλικά. Ο λόγος για τον Νίκο Οκεκουόγεν, έναν 28χρονο αριστερόχειρα ψηλό, ο οποίος εντάχθηκε στις προπονήσεις των «ερυθρολεύκων» υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Οκεκουόγεν, οι Αντετοκούνμπο και η σεζόν στα Τρίκαλα

Ο Οκεκουόγεν βρέθηκε στην «πρώτη» των Πειραιωτών και είναι κανονικά στις προπονήσεις, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα. Είναι Έλληνας μπασκετμπολίστας με καταγωγή από τη Νιγηρία, γεννημένος στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 1997. Η πορεία του έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνη των αδελφών Αντετοκούνμπο, τους οποίους και γνωρίζει προσωπικά. Ξεκίνησε το μπάσκετ το 2015 με τη φανέλα του ΕΦΑΟΖ και στη συνέχεια μοιράστηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε αλλά και συμμετείχε σε δοκιμαστικά της G-League.

YouTube thumbnail

Με την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού τα σχέδιά του άλλαξαν, ωστόσο το 2020 πήρε την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του NBA, χωρίς τελικά να επιλεγεί. Από εκεί και πέρα, ο Οκεκουόγεν την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League.

Με τους Θεσσαλούς κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στην κατηγορία, μετρώντας κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Οδυσσέα Γαλατσίου, Ψυχικό, Φιλαθλητικό, ΑΟ Αγρινίου, Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και Ελευθερούπολη. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το ενδιαφέρον από ομάδες της Elite League, ο 28χρονος έχει προσελκύσει και ομάδες της Stoiximan Basket League, όμως αναμένεται πρώτα να ολοκληρώσει την προετοιμασία του με τον Ολυμπιακό και εν συνεχεία να επιλέξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

YouTube thumbnail

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

inWellness
inTown
