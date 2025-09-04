«Έπεσε» η Google – Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν;
Αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες της Google.
- Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
- Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο
Εκατοντάδες έως χιλιάδες χρήστες σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τουρκία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης αναφέρουν διακοπές σε δημοφιλείς υπηρεσίες της Google.
Ειδικότερα, φαίνεται πως έχουν «πέσει» πλατφόρμες όπως το YouTube, το Gmail, η Αναζήτηση (Search), το Google Maps, και το Google Drive.
Τα προβλήματα περιλαμβάνουν αδυναμία φόρτωσης, λάθη 5xx (server errors), και γενική αποτυχία σύνδεσης στις πλατφόρμες.
Σε δεκάδες χώρες τα προβλήματα
Δημοσίευμα από την Bianet αναφέρει ότι πρόκειται για διακοπές τουλάχιστον σε 24 χώρες, με επιβεβαιωμένα προβλήματα σε Gmail, YouTube, Gemini, Analytics, Search και Maps
Σύμφωνα με το PiunikaWeb, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα στην Τουρκία και εξαπλώνονται γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.
#BREAKING Google services down in some countries, primarily felt across Southeastern Europe pic.twitter.com/cMYRYPHFi8
— Anadolu English (@anadoluagency) September 4, 2025
Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν;
Η διακοπή δεν φαίνεται να ήταν γενική για όλες τις υπηρεσίες της Google, αλλά οι εφαρμογές που επηρεάστηκαν ήταν κρίσιμες για πολλούς:
• YouTube: Οι χρήστες δεν μπορούσαν να φορτώσουν βίντεο, ενώ πολλοί έβλεπαν μηνύματα σφάλματος ή ένα ατελείωτο βρόχο φόρτωσης. Επηρεάστηκαν τόσο ο ιστότοπος όσο και η εφαρμογή για κινητά.
• Google Maps: Η υπηρεσία δεν μπορούσε να φορτώσει δεδομένα χαρτών, να αναζητήσει τοποθεσίες ή να υπολογίσει διαδρομές, αφήνοντας τους ταξιδιώτες και τους μετακινούμενους χωρίς βοήθεια πλοήγησης.
• Αναζήτηση Google: Σε μια ιδιαίτερα σημαντική βλάβη, η βασική μηχανή αναζήτησης Google επέστρεφε μηνύματα σφάλματος ή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει αναζητήσεις για σημαντικό αριθμό χρηστών.
• Gmail: Ορισμένοι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη email, αν και αυτό φαινόταν να είναι λιγότερο συχνό από τις άλλες διακοπές λειτουργίας.
• Google Drive: Η πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο cloud διακόπηκε επίσης για πολλούς.
Καμία εξήγηση μέχρι στιγμής
Μέχρι στιγμής, η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση σχετικά με την αιτία ή τη διάρκεια της διακοπής.
Παρά την έκταση της διακοπής, το Google Workspace Status Dashboard εμφανίζει καμία ενεργή διακοπή (no incidents).
Ωστόσο η τελευταία ενημέρωση της συγκεκριμένης πλατφόρμας ήταν στις 7:55 π.μ. UTC, προτού υπάρξουν οι πρώτες αναφορές για προβλήματα.
- Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
- Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
- Παναθηναϊκός: Λίφτινγκ στην ενδεκάδα κατά… 8/11
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Ο 39χρονος αρχηγός και οι δύο ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα
- Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
- Το American Dream της Λίβερπουλ: Πώς οι «reds» έσπασαν κάθε ρεκόρ εξόδων για μεταγραφές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις