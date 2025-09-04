«Έπεσε» η Google – Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν;

Εκατοντάδες έως χιλιάδες χρήστες σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τουρκία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης αναφέρουν διακοπές σε δημοφιλείς υπηρεσίες της Google.

Ειδικότερα, φαίνεται πως έχουν «πέσει» πλατφόρμες όπως το YouTube, το Gmail, η Αναζήτηση (Search), το Google Maps, και το Google Drive.

Τα προβλήματα περιλαμβάνουν αδυναμία φόρτωσης, λάθη 5xx (server errors), και γενική αποτυχία σύνδεσης στις πλατφόρμες.

Σε δεκάδες χώρες τα προβλήματα

Δημοσίευμα από την Bianet αναφέρει ότι πρόκειται για διακοπές τουλάχιστον σε 24 χώρες, με επιβεβαιωμένα προβλήματα σε Gmail, YouTube, Gemini, Analytics, Search και Maps

Σύμφωνα με το PiunikaWeb, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα στην Τουρκία και εξαπλώνονται γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

#BREAKING Google services down in some countries, primarily felt across Southeastern Europe pic.twitter.com/cMYRYPHFi8 — Anadolu English (@anadoluagency) September 4, 2025

Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν;

Η διακοπή δεν φαίνεται να ήταν γενική για όλες τις υπηρεσίες της Google, αλλά οι εφαρμογές που επηρεάστηκαν ήταν κρίσιμες για πολλούς:

• YouTube: Οι χρήστες δεν μπορούσαν να φορτώσουν βίντεο, ενώ πολλοί έβλεπαν μηνύματα σφάλματος ή ένα ατελείωτο βρόχο φόρτωσης. Επηρεάστηκαν τόσο ο ιστότοπος όσο και η εφαρμογή για κινητά.

• Google Maps: Η υπηρεσία δεν μπορούσε να φορτώσει δεδομένα χαρτών, να αναζητήσει τοποθεσίες ή να υπολογίσει διαδρομές, αφήνοντας τους ταξιδιώτες και τους μετακινούμενους χωρίς βοήθεια πλοήγησης.

• Αναζήτηση Google: Σε μια ιδιαίτερα σημαντική βλάβη, η βασική μηχανή αναζήτησης Google επέστρεφε μηνύματα σφάλματος ή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει αναζητήσεις για σημαντικό αριθμό χρηστών.

• Gmail: Ορισμένοι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη email, αν και αυτό φαινόταν να είναι λιγότερο συχνό από τις άλλες διακοπές λειτουργίας.

• Google Drive: Η πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο cloud διακόπηκε επίσης για πολλούς.

﻿<br />

Καμία εξήγηση μέχρι στιγμής

Μέχρι στιγμής, η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση σχετικά με την αιτία ή τη διάρκεια της διακοπής.

Παρά την έκταση της διακοπής, το Google Workspace Status Dashboard εμφανίζει καμία ενεργή διακοπή (no incidents).

Ωστόσο η τελευταία ενημέρωση της συγκεκριμένης πλατφόρμας ήταν στις 7:55 π.μ. UTC, προτού υπάρξουν οι πρώτες αναφορές για προβλήματα.