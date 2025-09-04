Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Ο 80χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.
- Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
- Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος άνδρας στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης.
Ο ηλικιωμένος άνδρας για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους βρέθηκε στο κενό, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό του άτυχου 80χρονου.
- Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
- Άρης: Σοκ με Τανούλη – Υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και μηνίσκου
- Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
- Νέα Αριστερά: Το «success story» των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή
- Lady Gaga: Ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι, λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή
- Συμβουλές για γονείς: Πώς να μετατρέψετε την αγωνία σε ενθουσιασμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις