Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος άνδρας στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους βρέθηκε στο κενό, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό του άτυχου 80χρονου.