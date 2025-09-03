newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:52

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Spotlight

Μερικοί άνθρωποι στις ΗΠΑ πέρασαν το Σαββατοκύριακο απολαμβάνοντας τις τελευταίες ακτίνες του καλοκαιριού. Άλλοι κατέφυγαν στα social media για να ερευνήσουν αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κατώφλι θανάτου ή… μετά απ’ αυτό.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, στο X, τα hashtag #trumpisdead και #whereistrump κατέκλυσαν την κορυφή των τάσεων, ενώ εκατομμύρια χρήστες δημιούργησαν ή παρακολούθησαν βίντεο στο TikTok κάνοντας υποθέσεις για την κατάσταση της υγείας του προέδρου.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν είχε πεθάνει. Μάλιστα, εμφανίστηκε ζωντανά από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας προσωρινά την αλήθεια ανάμεσα στις φήμες.

«Πώς μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος του Fox News τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ απάντησε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση: «Δεν το είδα. Το άκουσα. Είναι κάπως τρελό…». Παρά τη φημολογία, ο πρόεδρος συνέχισε κανονικά τις δημόσιες υποχρεώσεις του, αποδεικνύοντας ότι οι φήμες ήταν αβάσιμες.

Η αφορμή: η δήλωση του Τζέι Ντι Βανς

Οι φήμες ξεκίνησαν από μια συνέντευξη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην USA Today, στις 28 Αυγούστου. Όταν ρωτήθηκε για την ετοιμότητά του να αναλάβει την προεδρία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Βανς τόνισε ότι ο Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση και θα ολοκληρώσει τη θητεία του.

Ωστόσο, το «αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τρομερή τραγωδία» χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ως «απόδειξη» ότι κάτι δεν πάει καλά.

Παρά την ξεκάθαρη δήλωση του Βανς, η φράση «Ο Τραμπ είναι νεκρός» εμφανίστηκε πάνω από 5.600 φορές μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου στα X, Reddit, YouTube και Bluesky, με εκατομμύρια likes και κοινοποιήσεις.

Χρήστες από Βραζιλία, Αυστραλία και άλλες χώρες συμμετείχαν στη διάδοση της θεωρίας.

Οι εικόνες και η παραπληροφόρηση

Ορισμένοι χρήστες εστίασαν σε λεπτομέρειες όπως πρησμένους αστραγάλους ή μελανιασμένα χέρια του Τραμπ, ενώ αναφέρθηκαν σε επιστολές γιατρού που έδειχναν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια — μια κατάσταση συνήθως μη απειλητική για τη ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα στοιχεία αξιοποιήθηκαν ως «αποδείξεις» για εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα φημολογίας.

Ο καθηγητής Τζέφρι Μπλέβινς σχολίασε ότι η παρανόηση της δήλωσης του Βανς, σε συνδυασμό με τις εικόνες και την απουσία προγραμματισμένων εκδηλώσεων, «δίνει τροφή σε τέτοιου είδους ιδέες».

 Από την πλευρά του, ο Τραμπ δημοσίευσε στις 31 Αυγούστου στο Truth Social ότι «ποτέ δεν ένιωσε καλύτερα», προσπαθώντας να καθησυχάσει το κοινό.

Το μελανιασμένο δεξί χέρι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είναι ορατό κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ στο Οβάλ Γραφείο, στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, στις 25 Αυγούστου 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης που γίνεται αντικείμενο φημών θανάτου. Ο Κλιφ Λάμπε αναφέρει ότι τη δεκαετία του 1940 υπήρχαν φήμες για τον θάνατο του Στάλιν, ενώ και ο Φιντέλ Κάστρο, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, ακόμη και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπήρξαν θύματα παρόμοιων φημών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επίσης εικαστεί ότι πέθανε αρκετές φορές.

Τον Ιούνιο, ο ίδιος ο Τραμπ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Truth Social που ισχυριζόταν αβάσιμα ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε εκτελεστεί το 2020 και αντικατασταθεί από κλώνους ή ρομπότ.

Πριν από αυτό, οι άνθρωποι επίσης εικάζονταν ότι ο Μπάιντεν ήταν ετοιμοθάνατος ή νεκρός, αφού αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024. Εκείνη την εποχή, συντηρητικοί χρήστες των κοινωνικών μέσων διέδωσαν τη φήμη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φήμες συνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση στον Τύπο, τη μυστικοπάθεια ή την ύπαρξη αντιπάλων που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των ηγετών.

Και μερικές φορές ακόμα και σε «ευσεβείς πόθους» κάποιων πολιτών.

Η δύναμη των social media και οι influencers

Οι φιλελεύθεροι influencers τροφοδότησαν τη φημολογία, δημιουργώντας βίντεο που αμφισβητούσαν την υγεία του Τραμπ και ζητούσαν απαντήσεις από τον Λευκό Οίκο.

Κάποιοι τόνιζαν ότι οι εικόνες έδειχναν έναν εξαντλημένο πρόεδρο, ενώ άλλα βίντεο παρουσίαζαν αποσπάσματα από τη ζωή του με εμπνευσμένη μουσική, υπονοώντας υποθετικά ότι ίσως είχε υποστεί σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ορισμένοι influencers διευκρίνιζαν ότι ο Τραμπ δεν ήταν νεκρός, αποκαλώντας τη φήμη θεωρία συνωμοσίας, αλλά συνέχιζαν να τονίζουν ότι η υγεία του παραμένει θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η ψυχολογία πίσω από τις φήμες

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι άνθρωποι συχνά διαδίδουν ή επιθυμούν φήμες για τον θάνατο ενός ηγέτη λόγω ψυχολογικών αναγκών.

Η φαντασίωση περί θανάτου προσφέρει μια «διαφυγή» για όσους δεν αρέσει ο ηγέτης ή νιώθουν αβεβαιότητα.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η διάδοση τέτοιων φημών μπορεί να λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει την ευκολία με την οποία η παραπληροφόρηση γίνεται viral στον ψηφιακό κόσμο.

Στην περίπτωση του Τραμπ, η επιμονή των χρηστών να ελπίζουν ή να φαντάζονται τον θάνατό του αντικατοπτρίζει μια πιο βαθιά κοινωνική και ψυχολογική ανάγκη: την αμφισβήτηση της εξουσίας και την προσπάθεια να προβλέψουν ή να ελέγξουν γεγονότα που τους φαίνονται απρόβλεπτα ή απειλητικά.

Η ζωή συνεχίζεται

Η ιστορία του Σαββατοκύριακου του Τραμπ δείχνει πώς οι φήμες για τη ζωή ή τον θάνατο ενός ηγέτη μπορούν να εξαπλωθούν ταχύτατα σε ψηφιακές πλατφόρμες, ακόμη και όταν η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη.

 Μέσα από φωτογραφίες, δηλώσεις και εικασίες, οι χρήστες των social media δημιούργησαν μια ψευδή αίσθηση κρίσης, ενώ η κοινωνική και ψυχολογική διάσταση της διάδοσης τέτοιων θεωριών αποκαλύπτει πολλά για τις ανθρώπινες συμπεριφορές στον ψηφιακό κόσμο.

Όπως και να ‘χει, στο τέλος της μέρας, ο Τραμπ παραμένει ζωντανός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Σύνταξη
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο