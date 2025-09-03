Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Μερικοί άνθρωποι στις ΗΠΑ πέρασαν το Σαββατοκύριακο απολαμβάνοντας τις τελευταίες ακτίνες του καλοκαιριού. Άλλοι κατέφυγαν στα social media για να ερευνήσουν αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κατώφλι θανάτου ή… μετά απ’ αυτό.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, στο X, τα hashtag #trumpisdead και #whereistrump κατέκλυσαν την κορυφή των τάσεων, ενώ εκατομμύρια χρήστες δημιούργησαν ή παρακολούθησαν βίντεο στο TikTok κάνοντας υποθέσεις για την κατάσταση της υγείας του προέδρου.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν είχε πεθάνει. Μάλιστα, εμφανίστηκε ζωντανά από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας προσωρινά την αλήθεια ανάμεσα στις φήμες.

«Πώς μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος του Fox News τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ απάντησε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση: «Δεν το είδα. Το άκουσα. Είναι κάπως τρελό…». Παρά τη φημολογία, ο πρόεδρος συνέχισε κανονικά τις δημόσιες υποχρεώσεις του, αποδεικνύοντας ότι οι φήμες ήταν αβάσιμες.

Gone Too Soon..

RIP legend 💔💔💔💔 ‘TRUMP IS DEAD’ pic.twitter.com/dwEVBQj7nl — भानु प्रताप सिंह (@hathrasi_ladka) August 30, 2025

Η αφορμή: η δήλωση του Τζέι Ντι Βανς

Οι φήμες ξεκίνησαν από μια συνέντευξη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην USA Today, στις 28 Αυγούστου. Όταν ρωτήθηκε για την ετοιμότητά του να αναλάβει την προεδρία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Βανς τόνισε ότι ο Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση και θα ολοκληρώσει τη θητεία του.

Ωστόσο, το «αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τρομερή τραγωδία» χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ως «απόδειξη» ότι κάτι δεν πάει καλά.

Παρά την ξεκάθαρη δήλωση του Βανς, η φράση «Ο Τραμπ είναι νεκρός» εμφανίστηκε πάνω από 5.600 φορές μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου στα X, Reddit, YouTube και Bluesky, με εκατομμύρια likes και κοινοποιήσεις.

Χρήστες από Βραζιλία, Αυστραλία και άλλες χώρες συμμετείχαν στη διάδοση της θεωρίας.

Οι εικόνες και η παραπληροφόρηση

Ορισμένοι χρήστες εστίασαν σε λεπτομέρειες όπως πρησμένους αστραγάλους ή μελανιασμένα χέρια του Τραμπ, ενώ αναφέρθηκαν σε επιστολές γιατρού που έδειχναν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια — μια κατάσταση συνήθως μη απειλητική για τη ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα στοιχεία αξιοποιήθηκαν ως «αποδείξεις» για εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα φημολογίας.

Ο καθηγητής Τζέφρι Μπλέβινς σχολίασε ότι η παρανόηση της δήλωσης του Βανς, σε συνδυασμό με τις εικόνες και την απουσία προγραμματισμένων εκδηλώσεων, «δίνει τροφή σε τέτοιου είδους ιδέες».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δημοσίευσε στις 31 Αυγούστου στο Truth Social ότι «ποτέ δεν ένιωσε καλύτερα», προσπαθώντας να καθησυχάσει το κοινό.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης που γίνεται αντικείμενο φημών θανάτου. Ο Κλιφ Λάμπε αναφέρει ότι τη δεκαετία του 1940 υπήρχαν φήμες για τον θάνατο του Στάλιν, ενώ και ο Φιντέλ Κάστρο, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, ακόμη και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπήρξαν θύματα παρόμοιων φημών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επίσης εικαστεί ότι πέθανε αρκετές φορές.

Τον Ιούνιο, ο ίδιος ο Τραμπ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Truth Social που ισχυριζόταν αβάσιμα ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε εκτελεστεί το 2020 και αντικατασταθεί από κλώνους ή ρομπότ.

Πριν από αυτό, οι άνθρωποι επίσης εικάζονταν ότι ο Μπάιντεν ήταν ετοιμοθάνατος ή νεκρός, αφού αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024. Εκείνη την εποχή, συντηρητικοί χρήστες των κοινωνικών μέσων διέδωσαν τη φήμη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φήμες συνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση στον Τύπο, τη μυστικοπάθεια ή την ύπαρξη αντιπάλων που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των ηγετών.

Και μερικές φορές ακόμα και σε «ευσεβείς πόθους» κάποιων πολιτών.

Η δύναμη των social media και οι influencers

Οι φιλελεύθεροι influencers τροφοδότησαν τη φημολογία, δημιουργώντας βίντεο που αμφισβητούσαν την υγεία του Τραμπ και ζητούσαν απαντήσεις από τον Λευκό Οίκο.

Κάποιοι τόνιζαν ότι οι εικόνες έδειχναν έναν εξαντλημένο πρόεδρο, ενώ άλλα βίντεο παρουσίαζαν αποσπάσματα από τη ζωή του με εμπνευσμένη μουσική, υπονοώντας υποθετικά ότι ίσως είχε υποστεί σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ορισμένοι influencers διευκρίνιζαν ότι ο Τραμπ δεν ήταν νεκρός, αποκαλώντας τη φήμη θεωρία συνωμοσίας, αλλά συνέχιζαν να τονίζουν ότι η υγεία του παραμένει θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η ψυχολογία πίσω από τις φήμες

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι άνθρωποι συχνά διαδίδουν ή επιθυμούν φήμες για τον θάνατο ενός ηγέτη λόγω ψυχολογικών αναγκών.

Η φαντασίωση περί θανάτου προσφέρει μια «διαφυγή» για όσους δεν αρέσει ο ηγέτης ή νιώθουν αβεβαιότητα.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η διάδοση τέτοιων φημών μπορεί να λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει την ευκολία με την οποία η παραπληροφόρηση γίνεται viral στον ψηφιακό κόσμο.

Στην περίπτωση του Τραμπ, η επιμονή των χρηστών να ελπίζουν ή να φαντάζονται τον θάνατό του αντικατοπτρίζει μια πιο βαθιά κοινωνική και ψυχολογική ανάγκη: την αμφισβήτηση της εξουσίας και την προσπάθεια να προβλέψουν ή να ελέγξουν γεγονότα που τους φαίνονται απρόβλεπτα ή απειλητικά.

Rumors travel faster than truth—but truth always outlasts them.

TRUMP IS DEAD pic.twitter.com/8epr5Ryj9M — NARU SUTHAR (@NareshJ12802) August 30, 2025

Η ζωή συνεχίζεται

Η ιστορία του Σαββατοκύριακου του Τραμπ δείχνει πώς οι φήμες για τη ζωή ή τον θάνατο ενός ηγέτη μπορούν να εξαπλωθούν ταχύτατα σε ψηφιακές πλατφόρμες, ακόμη και όταν η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη.

Μέσα από φωτογραφίες, δηλώσεις και εικασίες, οι χρήστες των social media δημιούργησαν μια ψευδή αίσθηση κρίσης, ενώ η κοινωνική και ψυχολογική διάσταση της διάδοσης τέτοιων θεωριών αποκαλύπτει πολλά για τις ανθρώπινες συμπεριφορές στον ψηφιακό κόσμο.

Όπως και να ‘χει, στο τέλος της μέρας, ο Τραμπ παραμένει ζωντανός.