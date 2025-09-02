O θρυλικός Γρεγκ Λουγκάνις πούλησε τα Ολυμπιακά του μετάλλια για να μετακομίσει
Ο Γκρεγκ Λουγκάνις έχει κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια κι ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς και πούλησε τα τρία.
Ο Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ με ελληνική καταγωγή, Γρεγκ Λουγκάνις, αποκάλυψε ότι πούλησε δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ένα ασημένιο μετάλλιο σε δημοπρασία και τα συνολικά 437.000 δολάρια που κέρδισε από την πώληση ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες του.
«Έχω δημοπρατήσει τρία από τα μετάλλιά μου, τα οποία πουλήθηκαν, πιστεύω, επειδή πήγα κόντρα σε αυτά που μου είπαν οι «ειδικοί» την τελευταία φορά που το προσπάθησα για πρώτη φορά. «Είπα την αλήθεια. Χρειαζόμουν τα χρήματα. Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν χτίσει επιχειρήσεις και να τις έχουν πουλήσει με κέρδος, εγώ είχα τα μετάλλιά μου, για τα οποία είμαι ευγνώμων», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο Λουγκάνις.
Ο γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1960, στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 4 χρυσά μετάλλια (Λος Άντζελες 1984 – 2, Σεούλ 1988 – 2) και ένα ασημένιο (Μόντρεαλ 1976).
Εγινε ο πρώτος καταδύτης στην ιστορία που κέρδισε χρυσό και στο τραμπολίνο και στην πλατφόρμα σε δύο συνεχόμενους Ολυμπιακούς.
Στους Αγώνες της Σεούλ το 1988, τραυματίστηκε σοβαρά χτυπώντας το κεφάλι του στο βατήρα, αλλά συνέχισε και κατέκτησε χρυσό, γεγονός που έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα δύναμης και επιμονής. • Συνολικά έχει κερδίσει 5 Ολυμπιακά μετάλλια, 5 παγκόσμιους τίτλους και 47 εθνικά πρωταθλήματα στις ΗΠΑ.
Το 1994 αποκάλυψε δημόσια ότι είναι οροθετικός στον HIV, σε μια εποχή που υπήρχε τεράστιο στίγμα γύρω από τον ιό.
Είναι επίσης ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει γίνει σύμβολο για τα LGBTQ+ δικαιώματα και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων.
