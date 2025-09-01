Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Πέντε σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο
01 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Πέντε σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο

Μια υγιής σχέση φαίνεται στις καθημερινές, μικρές, στιγμές της. Ακολουθούν πέντε σημάδια που το δείχνουν.

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Μια υγιής σχέση σηματοδοτεί ένα ασφαλές μέρος όπου και οι δύο άνθρωποι αγαπούν, τιμούν και σέβονται ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να επικοινωνείτε ανοιχτά τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα όριά σας, καθώς και να ακούτε ενεργά τον άνθρωπο που έχετε επιλέξει να βρίσκεται στο πλάι σας.

Πώς μοιάζει μια υγιής σχέση;

Το να βρεις τον κατάλληλο σύντροφο μπορεί να είναι δύσκολο και οι περισσότεροι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να σας προσφέρει όλα όσα ονειρεύεστε.

Τα πιο χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

1. Λέτε ανοιχτά όσα σας ενοχλούν

Ενώ μπορεί να είναι εύκολο να καταλάβετε πότε ο σύντροφός σας κάνει κάτι που δεν σας αρέσει — ίσως δεν επιστρέφει σύντομα τις κλήσεις σας ή δεν βοηθάει τόσο με τις δουλειές του σπιτιού, δεν είναι πάντα εύκολο να του πείτε ότι έχετε ενοχληθεί.

Αυτό απαιτεί δύναμη, αυτοπεποίθηση και θάρρος, καθώς του δείχνετε μια πιο ευάλωτη πλευρά σας. Σε μια υγιή σχέση, θα νιώθετε αρκετά ασφαλής για να είστε ανοιχτός/-η και ευάλωτος/-η μαζί του/της, μιλώντας του/της για όλα όσα σας προβληματίζουν.

2. Γνωρίζετε την γλώσσα αγάπης του

Πολλά ζευγάρια πιστεύουν στις «5 γλώσσες της αγάπης». Κατανοώντας τους διαφορετικούς τρόπους για να δίνετε και να λαμβάνετε αγάπη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βαθύτερη σύνδεση με τον σύντροφό σας.

Οι διαφορετικές γλώσσες της αγάπης περιλαμβάνουν:

  • Λέξεις επιβεβαίωσης
  • Ποιοτικός χρόνος
  • Δώρα
  • Πράξεις εξυπηρέτησης
  • Φυσική επαφή

Στα πλαίσια μιας υγιούς σχέσης και οι δύο σύντροφοι αφιερώνουν χρόνο για να μάθουν την γλώσσα αγάπης του άλλου, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με έναν τρόπο που να ταιριάζει και στους δύο.

3. Ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον να επιδιώκετε τους στόχους σας

Πολλοί από εμάς έχουμε ένα όνειρο ή ένα όραμα για τη ζωή μας, και ειδικά καθώς μεγαλώνουμε, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα οράματα. Ακόμα και εάν τα όνειρά σας δεν ταιριάζουν απόλυτα με του συντρόφου σας, είναι σημαντικό να αγαπάτε και να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον να επιτύχετε τους στόχους σας.

4. Τηρείτε και σέβεστε τα όρια του άλλου

Μια υγιής σχέση σημαίνει ότι είστε και οι δύο στην ίδια ομάδα. Και οι δύο πλευρές συζητούν και συμφωνούν για σημαντικά θέματα που έχουν νόημα για τον άλλον. Αν μπορείτε να το συζητήσετε με τον σύντροφό σας και αυτός αναγνωρίζει και κατανοεί τα όριά σας, αυτό είναι καλό σημάδι.

5. Αισθάνεστε χαρά και υποστήριξη

Μόλις περάσει η αρχική ευφορία μιας νέας σχέσης, αναρωτηθείτε: Αισθάνεστε ευτυχισμένοι με την σύνδεσή σας; Αντλείτε υποστήριξη από τον σύντροφό σας; Πώς είναι η διάθεσή σας και η αυτοεκτίμησή σας; Αν αισθάνεστε πίεση ή έλλειψη υποστήριξης, μιλήστε με τον σύντροφό σας — είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορείτε να κάνετε.

Πηγή: Vita

