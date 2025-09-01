MEGA «Live News»: Στην πρώτη θέση την εβδομάδα 25 έως 29 Αυγούστου

Η επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τον Νίκο Ευαγγελάτο κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, στην έναρξη της νέας της τηλεοπτικής σεζόν.

Την εβδομάδα 25 – 29 Αυγούστου, το «Live News» επικράτησε του ανταγωνισμού με 16,2% στο σύνολο του κοινού και 14% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σταθερή επιλογή για εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές. Η κάλυψη, μάλιστα, άγγιξε τους 1.121.000 τηλεθεατές.

Σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, το «Live News» κατέγραψε ποσοστά που έφτασαν μέχρι το 20,3%.

