MEGA «Live News»: Στην πρώτη θέση την εβδομάδα 25 έως 29 Αυγούστου
Δυναμική επιστροφή για το «Live News» με πρωτιά στην τηλεθέαση.
Η επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τον Νίκο Ευαγγελάτο κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, στην έναρξη της νέας της τηλεοπτικής σεζόν.
Την εβδομάδα 25 – 29 Αυγούστου, το «Live News» επικράτησε του ανταγωνισμού με 16,2% στο σύνολο του κοινού και 14% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σταθερή επιλογή για εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές. Η κάλυψη, μάλιστα, άγγιξε τους 1.121.000 τηλεθεατές.
Σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, το «Live News» κατέγραψε ποσοστά που έφτασαν μέχρι το 20,3%.
