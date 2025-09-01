newspaper
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Το τελευταίο τρίμηνο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, όπως μετριέται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) της Eurostat, παρουσίασε ανοδική τάση. Τον Ιούλιο κινήθηκε με ρυθμό 3,7%, υπερβαίνοντας αισθητά τον μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι η τρίτη κατά σειρά αύξηση του ποσοστού καθώς τον Μάιο μετρήθηκε στο 3,3% και τον Ιούνιο στο 3,6%  με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό μια συνεχή πίεση πασχίζοντας να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. Υπηρεσίες, τρόφιμα και ενέργεια ήταν το τρίπτυχο που «τάισε» τον πληθωρισμό στη χώρα μας.

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία τον χαμηλότερο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά οικονομικά ζητήματα στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία

Ανατρέχοντας στα στοιχεία του Bloomberg είναι απολύτως εμφανές πως διαμορφώνεται μια κατάσταση «δύο ταχυτήτων». Ο γαλλικός δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο διαμορφώθηκε λίγο κάτω από το 1%, εξαιτίας επιβράδυνσης των τιμών στις υπηρεσίες, ενώ στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 2,7%. Η Ιταλία «έτρεξε» με πληθωρισμό 1,7% και η Πορτογαλία με 2,5%.

«Αναμένουμε ότι ο συνολικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα αυξηθεί στο 2,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο από 2% τον Ιούλιο. Η μικρή αυτή αύξηση, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιδράσεις της βάσης από τις τιμές της ενέργειας, δεν αναμένεται να προβληματίσει την ΕΚΤ» αναφέρουν οι αναλυτές του Bloomberg.

Πίσω στην Ελλάδα, την κούρσα των αυξήσεων οδηγεί το κόστος της στέγασης. «Φωτιά» έχουν πάρει τα ενοίκια με αυξήσεις 11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ σε ένδυση-υπόδηση οι ανατιμήσεις φτάνουν το 8,4%. Ακριβότερο 18,9% είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και 4,4% το φυσικό αέριο. Στα ασφάλιστρα υγείας οι αυξήσεις είναι 7%, ενώ το «πακέτο διακοπών» κοστίζει 6,4% ακριβότερα.

Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο

Για τον Αύγουστο 2025, τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί αλλά βάσει τάσεων από προηγούμενους μήνες και γενικών προβλέψεων, αναμένεται να παραμείνει σταθερός ή ελαφρώς υψηλότερος.

Εκτός από τα φρούτα που ήδη πήραν ξανά «φωτιά», οι προβλέψεις για το φθινόπωρο δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τα ψάρια και τα κρέατα που θα δουν και αυτά ανατιμήσεις.

Μεγάλος «πονοκέφαλος» για την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί το ενεργειακό καλάθι και το κόστος της ενέργειας. Με την Ελλάδα να «ποντάρει» σε μετάβαση σε πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια ένα μεγάλο στοίχημα είναι αυτό να περάσει στον καταναλωτή.

«Η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον μεταξύ των πρώτων χωρών παγκοσμίως στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, πορεία που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει, πλέον, ότι η Ελλάδα αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία και μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας», ανέφερε στο κυριακάτικο μήνυμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως «σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%».

Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο, όσον αφορά τις τιμές σε βασικά προϊόντα, δεν είναι αισιόδοξες

Υποσχέσεις για μείωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια

Το γεγονός αυτό δεν έχει ακόμα φανεί στην τσέπη των καταναλωτών με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει για ακόμα μια φορά το αυτονόητο: «η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής» και να αναμένει η πτώση αυτή «να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα».

Γνωρίζοντας πως οι τιμές ενέργειας αποτελούν έναν κρίσιμο δείκτη για να καμφθούν οι πληθωριστικές πιέσεις που έχουν «γονατίσει» τα νοικοκυριά προειδοποιεί πως «αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Τα λόγια αυτά μόνο τυχαία δεν είναι. Η κυβέρνησή του, στριμωγμένη όσο ποτέ, ετοιμάζει επίθεση φιλίας στη μεσαία τάξη, με πακέτο παροχών στη ΔΕΘ ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η ακρίβεια όμως «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.  Είναι αμφίβολο όμως αν οι όποιες εξαγγελίες θα σταθούν ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια. Πόσο μάλλον όταν δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα περιορισμού της αισχροκέρδειας και του πληθωρισμού της απληστίας», με έλεγχο των ολιγοπωλίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Οι τιμές χονδρικής δείχνουν σημαντικές ανατιμήσεις αγαθών

Την ίδια ώρα νέο κύμα ακρίβειας προμηνύουν οι τιμές χονδρικής, καθώς καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις αγαθών, μεταξύ των οποίων είναι και τα τρόφιμα. Οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά δείχνουν πως θα συνεχιστούν οι πιέσεις στον πληθωρισμό και στα νοικοκυριά.

Οι τιμές χονδρικής των εγχωρίως παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, μεταξύ των οποίων και τα τρόφιμα που ανατιμήθηκαν κατά 2,8%.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

