Τζόγος στην Ευρώπη: Σε παράνομες ιστοσελίδες το 71% του τζίρου το 2024
Διεθνής Οικονομία 30 Αυγούστου 2025 | 23:40

Τζόγος στην Ευρώπη: Σε παράνομες ιστοσελίδες το 71% του τζίρου το 2024

Οι ρυθμιζόμενες εταιρείες χάνουν από μη αδειοδοτημένα καζίνο κρυπτονομισμάτων και αγορές προγνωστικών. Ο παράνομος τζόγος φέρνει τεράστια κέρδη.

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Οι παράνομες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών (παράνομος τζόγος) κατέλαβαν το 71% της αγοράς online στοιχημάτων και καζίνο στην Ευρώπη πέρυσι, ή 80,65 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αγωνίστηκαν να περιορίσουν τα καζίνο κρυπτονομισμάτων, τις αγορές προβλέψεων και τα μη αδειοδοτημένα αθλητικά στοιχήματα κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς άνθησης για τον αθλητισμό.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 53% στα ακαθάριστα έσοδα από παράνομα τυχερά παιχνίδια, τη διαφορά μεταξύ του τι στοιχηματίζουν οι παίκτες και του τι κερδίζουν, από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Yield Sec που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η Yield Sec, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που παρακολουθεί τις online αγορές, ορίζει τις παράνομες πλατφόρμες ως εκείνες που δεν έχουν άδεια σε δικαιοδοσίες στις οποίες στοχεύουν ή με τις οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές.

Η ανάπτυξη των μη αδειοδοτημένων πλατφορμών στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασε εκείνη του ρυθμιζόμενου τομέα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 30% στα 33,64 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση. Η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 114,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση Καζίνο, έναν φορέα του κλάδου που εκπροσωπεί αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης.

Οι αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη ζημιά από τα τυχερά παιχνίδια, περιορίζοντας τη διαφήμιση, τα μπόνους και τον σχεδιασμό προϊόντων. Ωστόσο, η καταστολή δημιούργησε χώρο για τους μη ρυθμιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης να προσελκύσουν κοινό με αφορολόγητες προσφορές, γρήγορη εγγραφή και δωρεάν παράνομες αθλητικές ροές, σύμφωνα με την Yield Sec.

«Το έγκλημα θα συνεχίσει να ευδοκιμεί ελλείψει παρακολούθησης, αστυνόμευσης, επιβολής και βελτιστοποίησης», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο ιδρυτής της Yield Sec, Ισμαήλ Βαλί. «Εξαρτάται από τους νομικούς φορείς να μάθουν να συνεργάζονται».

Φουλ αθλητικό πρόγραμμα στέλνει παίκτες στον αφορολόγητο τζόγο

Η αύξηση ενισχύθηκε από ένα γεμάτο αθλητικό ημερολόγιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού και το ποδοσφαιρικό τουρνουά Euro 2024 οδήγησαν τους οπαδούς σε ιστότοπους στοιχημάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν υπεράκτιοι και χωρίς άδεια εντός Ευρώπης, δήλωσε η Yield Sec. Οι ολοένα και πιο δαπανηρές συνδρομές που απαιτούνται για να παρακολουθούν οι καταναλωτές αυτές τις μεταδόσεις τροφοδότησαν επίσης τη ζήτηση για πειρατικά αθλητικά streaming, μια μέθοδος που αξιοποιείται όλο και περισσότερο από μη αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών για την προσέλκυση νέων παικτών, πρόσθεσε.

Η Yield Sec αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις της βασίζονται σε παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών του διαδικτύου με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους σε μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους ροής και εφαρμογές, τις οποίες χρησιμοποιεί για να συγκρίνει τους φορείς εκμετάλλευσης συναλλαγών με μια εκτιμώμενη αξία ανά επίσκεψη. Η εταιρεία κατέγραψε περισσότερους από 6.200 ενεργούς παράνομους φορείς εκμετάλλευσης που στοχεύουν σε κοινό της ΕΕ πέρυσι.

Τα δεδομένα της Yield Sec καταγράφουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και φορέων εκμετάλλευσης, μερικά από τα οποία άλλοι στον κλάδο κατηγοριοποιούν ως γκρίζα αγορά ή μη ρυθμιζόμενα. Για παράδειγμα, πολλοί υπεράκτιοι φορείς εκμετάλλευσης έχουν άδεια στο Κουρασάο, αλλά στοχεύουν σε χώρες όπου δεν έχουν άδεια.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παιγνίων και Στοιχημάτων εκτίμησε ότι τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 27 χωρών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα ανέλθουν σε 47,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Μαρτίου. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει επίσης τα διαδικτυακά λαχεία, τα οποία η Yield Sec δεν μετρά.

Πηγή: ΟΤ

