Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι
Υγεία 28 Αυγούστου 2025

Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι

Εκεί που δεν το περιμένεις, κρύβονται τα περισσότερα μικρόβια.

Vita.gr
Μετά την πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού όλοι έγιναν πιο σχολαστικοί με την υγιεινή και την καθαριότητα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στο ίδιο μας το σπίτι που αποτελούν πραγματικές εστίες μικροβίων – και τα περισσότερα από αυτά τα αγνοούμε.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι παρακάτω 8 «παγίδες βρωμιάς» συγκεντρώνουν περισσότερα μικρόβια απ’ όσα νομίζεις, με αποτέλεσμα να απειλούν καθημερινά την υγεία μας.

1. Κουρτίνα μπάνιου

Η υγρασία κάνει θαύματα… αλλά όχι υπέρ σου. Οι κουρτίνες μπάνιου αποτελούν ιδανικό έδαφος για μούχλα και βακτήρια, ακόμα κι αν φαίνονται καθαρές.

Έτσι, αν δεν τις πλένεις και δεν τις αλλάζεις συχνά, μετατρέπονται σε «μικροβιακή βόμβα» που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.

2. Σφουγγαράκι πιάτων

Είναι ο Νο1 ύποπτος στην κουζίνα. Στο εσωτερικό του εγκλωβίζονται μικρόβια που με κάθε πλύσιμο «φεύγουν» στα πιάτα και τα ποτήρια.

Αποτέλεσμα είναι πως αν δεν το αλλάζεις συχνά, αντί να καθαρίζεις… μολύνεις.

3. Ψυγείο

Ναι, το ίδιο το ψυγείο που διατηρεί τα τρόφιμά σου, μπορεί να κρύβει επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Συρτάρια, ράφια και λαβές πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά, αλλιώς η μόλυνση είναι θέμα χρόνου.

4. Λαβές συσκευών

Τοστιέρα, φούρνος, air fryer – οι λαβές τους γεμίζουν μικρόβια από τα χέρια μας και τα μεταφέρουν σε ό,τι αγγίζουμε μετά. Είναι από τα πιο παραμελημένα σημεία στο καθάρισμα.

5. Πόμολα πορτών

Αγγίζουμε τα πόμολα καθημερινά δεκάδες φορές. Ελάχιστοι, όμως, τα καθαρίζουμε συστηματικά.

Το αποτέλεσμα; Μικρόβια που κυκλοφορούν ανεμπόδιστα σε όλο το σπίτι.

6. Επιφάνειες κοπής

Το ξύλο ή το πλαστικό κοπής συγκεντρώνει μικρόβια από ωμά κρέατα και άπλυτα λαχανικά. Αν δεν το απολυμαίνεις σχολαστικά, μπορεί να γίνει πηγή τροφικών δηλητηριάσεων.

7. Νεροχύτης

Ίσως η μεγαλύτερη παγίδα. Υπολείμματα φαγητού και υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων.

Όπως λένε όλοι οι ειδικοί, ο νεροχύτης πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά.

8. Καφετιέρα

Ίσως η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια να κρύβει παγίδες. Η υγρασία στον κάδο της καφετιέρας ευνοεί μούχλα και βακτήρια.

Αν δεν την καθαρίζεις τακτικά, το φλιτζάνι σου ίσως να μην είναι τόσο «καθαρό» όσο πιστεύεις.

Vita.gr
Υγεία
