Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο

Η Ευρώπη του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέες και απροσδόκητες παρουσίες στη φάση των ομίλων (ή πλέον «league phase») των διοργανώσεων της UEFA για τη σεζόν 2025/26. Οι πρώτοι αγώνες των play-offs έδωσαν μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και την προοπτική να γραφτούν σελίδες ιστορίας για χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν εκπροσώπηση.

Το όνειρο της Μάλτας και του Σαν Μαρίνο

Οι Χάμρουν Σπάρτανς έκαναν το μεγάλο βήμα, επικρατώντας 1-0 της RFS από τη Λετονία και βρίσκονται μια ανάσα από το να γίνουν ο πρώτος σύλλογος της Μάλτας που θα φτάσει σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με μια ισοπαλία στη ρεβάνς θα σφραγίσουν την ιστορική τους πρόκριση.

Την ίδια στιγμή, η Βίρτους του Σαν Μαρίνο, αν και ηττήθηκε 2-1 από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, διατηρεί ελπίδες. Αν καταφέρει να ανατρέψει το σκορ εντός έδρας, θα χαρίσει στο κρατίδιο την παρθενική του συμμετοχή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν συμβούν και τα δύο, τότε 53 από τις 55 εθνικές ενώσεις της UEFA θα έχουν πλέον εκπροσώπηση στη φάση των ομίλων.

Στη Σουηδία, η Χάκεν συνέτριψε 7-2 την Κλουζ από τη Ρουμανία, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό της σκορ και σημειώνοντας τη βαρύτερη ήττα στην ιστορία των Ρουμάνων. Έτσι βρίσκεται με το ένα πόδι στη δεύτερη συμμετοχή της σε league phase, μετά το Europa League 2023/24.

Η Ρόζενμποργκ στη Νορβηγία πήρε τεράστια νίκη με ανατροπή κόντρα στη Μάιντς (2-1), χάρη σε γκολ στο 90’, και ονειρεύεται επιστροφή στους ομίλους για πρώτη φορά από το 2019/20.

Στα Βαλκάνια

H Σκεντίγια της Βόρειας Μακεδονίας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ιστορική παρουσία σε league phase, νίκησε 2-1 τη Λουντογκόρετς και πλέον «βλέπει» Europa League. Την ίδια ώρα, η Ουτρέχτη οδεύει για μεγάλη επιστροφή μετά από 15 χρόνια, καθώς επικράτησε 2-0 της Ζρίνσκι στη Βοσνία.

Στο Champions League, η Καϊράτ Αλμάτι κράτησε το 0-0 στην έδρα της Σέλτικ και απέκτησε σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης. Αν τα καταφέρει στη ρεβάνς, θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα του Καζακστάν που θα φτάσει στη φάση ομίλου της διοργάνωσης, μετά την Αστάνα το 2015/16.

Με τους επαναληπτικούς να πλησιάζουν, η αγωνία κορυφώνεται. Από τη Μάλτα και το Σαν Μαρίνο, μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία και το Καζακστάν, η σεζόν 2025/26 υπόσχεται να γράψει νέες σελίδες στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ιστορία δίνοντας βήμα σε συλλόγους που μέχρι χθες έμοιαζαν καταδικασμένοι να μένουν στη σκιά. Η Ευρώπη της μεγάλης ευκαιρίας…