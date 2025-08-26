sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ποδόσφαιρο 26 Αυγούστου 2025 | 08:12

Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο

Αγωνία για τις ρεβάνς των play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League αφού έχει ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς επιτυχίες συλλόγων από «μικρές» ποδοσφαιρικά χώρες.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

Η Ευρώπη του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέες και απροσδόκητες παρουσίες στη φάση των ομίλων (ή πλέον «league phase») των διοργανώσεων της UEFA για τη σεζόν 2025/26. Οι πρώτοι αγώνες των play-offs έδωσαν μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και την προοπτική να γραφτούν σελίδες ιστορίας για χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν εκπροσώπηση.

Το όνειρο της Μάλτας και του Σαν Μαρίνο

Οι Χάμρουν Σπάρτανς έκαναν το μεγάλο βήμα, επικρατώντας 1-0 της RFS από τη Λετονία και βρίσκονται μια ανάσα από το να γίνουν ο πρώτος σύλλογος της Μάλτας που θα φτάσει σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με μια ισοπαλία στη ρεβάνς θα σφραγίσουν την ιστορική τους πρόκριση.

Την ίδια στιγμή, η Βίρτους του Σαν Μαρίνο, αν και ηττήθηκε 2-1 από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, διατηρεί ελπίδες. Αν καταφέρει να ανατρέψει το σκορ εντός έδρας, θα χαρίσει στο κρατίδιο την παρθενική του συμμετοχή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν συμβούν και τα δύο, τότε 53 από τις 55 εθνικές ενώσεις της UEFA θα έχουν πλέον εκπροσώπηση στη φάση των ομίλων.

Στη Σουηδία, η Χάκεν συνέτριψε 7-2 την Κλουζ από τη Ρουμανία, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό της σκορ και σημειώνοντας τη βαρύτερη ήττα στην ιστορία των Ρουμάνων. Έτσι βρίσκεται με το ένα πόδι στη δεύτερη συμμετοχή της σε league phase, μετά το Europa League 2023/24.

Η Ρόζενμποργκ στη Νορβηγία πήρε τεράστια νίκη με ανατροπή κόντρα στη Μάιντς (2-1), χάρη σε γκολ στο 90’, και ονειρεύεται επιστροφή στους ομίλους για πρώτη φορά από το 2019/20.

Στα Βαλκάνια

H Σκεντίγια της Βόρειας Μακεδονίας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ιστορική παρουσία σε league phase, νίκησε 2-1 τη Λουντογκόρετς και πλέον «βλέπει» Europa League. Την ίδια ώρα, η Ουτρέχτη οδεύει για μεγάλη επιστροφή μετά από 15 χρόνια, καθώς επικράτησε 2-0 της Ζρίνσκι στη Βοσνία.

Στο Champions League, η Καϊράτ Αλμάτι κράτησε το 0-0 στην έδρα της Σέλτικ και απέκτησε σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης. Αν τα καταφέρει στη ρεβάνς, θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα του Καζακστάν που θα φτάσει στη φάση ομίλου της διοργάνωσης, μετά την Αστάνα το 2015/16.

Με τους επαναληπτικούς να πλησιάζουν, η αγωνία κορυφώνεται. Από τη Μάλτα και το Σαν Μαρίνο, μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία και το Καζακστάν, η σεζόν 2025/26 υπόσχεται να γράψει νέες σελίδες στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ιστορία δίνοντας βήμα σε συλλόγους που μέχρι χθες έμοιαζαν καταδικασμένοι να μένουν στη σκιά. Η Ευρώπη της μεγάλης ευκαιρίας…

Headlines:
Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Τράπεζες
Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»
Πολιτική αντιπαράθεση 26.08.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης - Τι είπε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο